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في عمر 101.. جندي أمريكي سابق يتحول إلى نجم على تيك توك

١٠ يونيو ٢٠٢٤

تجاوز قرنًا من الزمان ومع ذلك أضحى نجما على تيك توك بما يقارب 800,000 متابع وحوالي 9 ملايين مشاهدة. إنه "بابا جيك" الجندي الأمريكي السابق في الحرب العالمية الثانية.

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في عمر 101.. شيخ أمريكي يتحول إلى نجم على تيك توك
في عمر 101.. شيخ أمريكي يتحول إلى نجم على تيك توك صورة من: Eric Risberg/AP/picture alliance

يبلغ من العمر 101 سنة. كثير من الناس يتوفون قبل الوصول هذا العمر، وحتى إذا وصلوه يعانون من الأمراض أو ينوون في حياتهم وهم يرون الموت قريبا منهم، لكن جيك لارسون له رأي آخر، فهو في هذه السن تحول إلى نجم على تيك توك، بل يعتبر نفسه "أسعد رجل في العالم".

جيك لارسون هو جندي سابق في الجيش الأمريكي. انضم إلى الحرس الوطني وهو في سن الخامسة عشرة بعدما كذب بشأن سنه مولوده، وبعدها وجد نفسه في الحرب العالمية الثانية.

عُرف لارسون في إنزال نورماندي، وتحديدًا عملية الإنزال على شاطئ أوماها. وهو شاطئ فرنسي احتلته القوات الألمانية النازية، لكن قوات الحلفاء استطاعت تحقيق الإنزال على الشاطئ عام 1944، وهزم القوات النازية رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الأمريكي في هذه المعركة.

عُرف لارسون في إنزال نورماندي، وتحديدًا عملية الإنزال على شاطئ أوماها. وهو شاطئ فرنسي احتلته القوات الألمانية النازية.
عُرف لارسون في إنزال نورماندي، وتحديدًا عملية الإنزال على شاطئ أوماها. وهو شاطئ فرنسي احتلته القوات الألمانية النازية.صورة من: Virginia Mayo/AP/picture alliance

وصف الأمريكيون نجاح عملية شاطئ أوماها بيوم النصر بحكم أن هذا الإنزال كان له دور بارز في هزيمة الحلفاء للقوات النازية في أوروبا.

وعبر حكاياته على منصة تيك توك، يحكي لارسون كيف أنه كان أول رجل ينزل من قارب القيادة وكيف كانت مهامه على الشاطئ وكيف نجا من الموت المحقق في ذلك اليوم، بالإضافة إلى قصص أخرى من حياته في الجندية.

أنشأت حفيدته قناة له على تيك توك عام 2020 لأنها كانت معجبة كثيرا بطريقه حكيه. لم يكن لارسون يعرف حينها شيئًا اسمه تيك توك، لكنه قبل الفكرة ولم يتجاوز أسبوعًا واحدًا بعد إنشاء الحساب حتى صار عند الجد لارسون أكثر من 10,000 متابع، وما زال عدد المتابعين يتزايد منذ ذلك اليوم إلى الآن حيث يقترب من المليون.

ذهب لارسون مؤخراً إلى موقع نورماندي في فرنسا، حيث استعاد عددًا من ذكرياته في ذلك اليوم.

ويعرف لارسون باسم "بابا جيك" ويعتبر نفسه الرجل الأوفر حظًا في العالم بفضل نجاته ثم وصوله إلى هذا العمر كي يحكي كل ما عاشه. كما التقى بعدة شخصيات منها الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما استقبلته عدد من محطات التلفزيون الأمريكية.

ع.ا

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