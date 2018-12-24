في عظة عيد الميلاد..البابا فرنسيس ينتقد "الجشع البشري"

أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الجشع البشري والنزعة الاستهلاكية، موجها رسالة تذكيرية للمسيحيين خلال قداس عشية عيد الميلاد المجيد أن "غذاء الحياة ليس في الغنى المادي ولكن في الحب."
انتقد قداسة البابا فرنسيس أمس (الاثنين 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018) "الجشع والشراهة" في يومنا هذا، ودعا الناس في عظة الميلاد الى أن تكون "المشاركة والعطاء" جزءا من حياتهم بشكل أكبر.
وقال راعي 1.3 مليار كاثوليكي في العالم أمام آلاف المؤمنين في ساحة القديس بطرس "لقد أصبح الإنسان جشعا وشرها". وأضاف "يبدو أن الامتلاك والامتلاء من الأشياء هو بالنسبة لكثيرين معنى الحياة".
وتابع "جشع لا يشبع يخترق التاريخ، وصولاً إلى مفارقات اليوم، عندما يقيم قليلون المآدب وكثيرون لا يملكون الخبز ليحيوا". وقال البابا خلال قداس ليلة الميلاد إن مولد المسيح أشار الى طريقة جديدة للعيش "لا تلتهم ولا تدّخر، بل شارك وأعط". وحذّر بأنه "ينبغي علينا ان نتخطى قمة الأنانية وألا نسقط في الاستهلاك".
وسأل البابا "هل أحتاج فعلاً لأمور كثيرة ولوصفات مُعقدة لكي أعيش؟ هل يمكنني أن أتخلى عن العديد من الأمور الفائضة لأختار حياة أكثر بساطة؟".
ويشكل قداس عشية عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس واحدا من أهم الاحتفالات في الليتورجية الكاثوليكية، التي تحي ذكرى ميلاد السيد المسيح.
وسوف يقدم البابا الذي يبلغ من العمر 82 عاما، رسالته السادسة إلى "المدينة والعالم" اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد أمام الحجاج المتجمعين في ساحة القديس بطرس.
ح.ز/ م.س(د.ب.أ، أ.ف.ب)
تزينت مدينة بيت لحم بالأضواء وقرعت الأجراس احتفالا بعيد ميلاد المسيح وفق التقويم الغربي، بحضور الآلاف. وأقيم قداس منتصف الليل بمشاركة الرئيس الفلسطيني. وفي روما دعا البابا فرانسيس المؤمنين إلى حب الغير بدلا من حب التملك. (25.12.2018)
أعرب بابا الفاتيكان عن "ألمه" للاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأقباط في مصر، وقال إنه "يصلي من أجل الضحايا". بينما تؤكد الداخلية المصرية وفاة 19 عنصرا إرهابيا ممن تقول إنهم نفذوا الهجوم. (04.11.2018)