 في عظة عيد الميلاد..البابا فرنسيس ينتقد ″الجشع البشري″ | أخبار | DW | 25.12.2018

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أخبار

في عظة عيد الميلاد..البابا فرنسيس ينتقد "الجشع البشري"

أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الجشع البشري والنزعة الاستهلاكية، موجها رسالة تذكيرية للمسيحيين خلال قداس عشية عيد الميلاد المجيد أن "غذاء الحياة ليس في الغنى المادي ولكن في الحب."

Vatikan Papst kritisiert in Christmette menschliche Gier und Konsum (Reuters/M. Rossi)

انتقد قداسة البابا فرنسيس أمس (الاثنين 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018) "الجشع والشراهة" في يومنا هذا، ودعا الناس في عظة الميلاد الى أن تكون "المشاركة والعطاء" جزءا من حياتهم بشكل أكبر.

 وقال راعي 1.3 مليار كاثوليكي في العالم أمام آلاف المؤمنين في ساحة القديس بطرس "لقد أصبح الإنسان جشعا وشرها". وأضاف "يبدو أن الامتلاك والامتلاء من الأشياء هو بالنسبة لكثيرين معنى الحياة".

 وتابع "جشع لا يشبع يخترق التاريخ، وصولاً إلى مفارقات اليوم، عندما يقيم قليلون المآدب وكثيرون لا يملكون الخبز ليحيوا". وقال البابا خلال قداس ليلة الميلاد إن مولد المسيح أشار الى طريقة جديدة للعيش "لا تلتهم ولا تدّخر، بل شارك وأعط".  وحذّر بأنه "ينبغي علينا ان نتخطى قمة الأنانية وألا نسقط في الاستهلاك".

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 وسأل البابا "هل أحتاج فعلاً لأمور كثيرة ولوصفات مُعقدة لكي أعيش؟ هل يمكنني أن أتخلى عن العديد من الأمور الفائضة لأختار حياة أكثر بساطة؟".

ويشكل قداس عشية عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس واحدا من أهم الاحتفالات في الليتورجية الكاثوليكية، التي تحي ذكرى ميلاد السيد المسيح.

وسوف يقدم البابا الذي يبلغ من العمر 82 عاما، رسالته السادسة إلى "المدينة والعالم" اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد أمام الحجاج المتجمعين في ساحة القديس بطرس.

ح.ز/ م.س(د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Papst John Paul II und Sheikh Mohammed Sayyed Tantawai (picture-alliance/dpa/AFP/Reuters)

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  • Scheich Mohammed Sayed Tantawi (AP)

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  • Papst Benedikt am Grab von St. Augustinus (picture-alliance/dpa/S. Rellandini)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    استمر التوتر في العلاقات وبرز في شهر كانون الثاني/يناير 2011 عندما ألغى الأزهر حوارا بين الأديان مع الفاتيكان احتجاجا على دعوة بنديكت لحكومات الشرق الأوسط لاتخاذ "تدابير فعالة لحماية الأقليات الدينية"، ردا على تفجير وقع ليلة رأس السنة استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية.

  • Papst Franziskus Imam Ahmed Mohamed al-Tayeb Vatikan Audienz (Getty Images/M.Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    طرأ تحسن على العلاقات عندما قام قام شيخ الأزهر أحمد الطيب في أيار/ مايو 2016 بزيارة غير مسبوقة للفاتيكان والتقى خلالها البابا فرنسيس، الذي سعى إلى إنهاء التوترات مع العالم الإسلامي وتعزيز الحوار بين الأديان منذ انتخابه عام 2013.

  • Vatikan Papst Franziskus empfängt Großimam aus Kairo (Getty Images/AFP/M. Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير 2017 اجتمع مسؤولون من الأزهر والفاتيكان وتعهدوا ببذل جهود مشتركة ضد التطرف الديني. في الصورة شيخ الأزهر أحمد الطيب مع البابا فرنسيس.

  • Ägypten Schäden nach der Explosion in der Coptic Kirche in Kairo (REUTERS/Mohamed Abd/E. Ghany)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    يقوم البابا فرانسيس بزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع الشيخ الديكتور أحمد الطيب ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني والرئيس السيسي، معتبراً أن زيارته رسالة سلام، ويقوم بها بإصرار ودون تردد بعد تعرض عدة كنائس في مصر لتفجيرات في نهاية 2016 ومطلع 2017.


 

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