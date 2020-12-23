 في عام 2020.. رحيل ميسي عن برشلونة ظل ضجيجا بلا طحين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.12.2020

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رياضة

في عام 2020.. رحيل ميسي عن برشلونة ظل ضجيجا بلا طحين

بدا رحيل البرغوث عن برشلونة بداية عام 2020 الأقرب إلى الواقع، لكن هذا العام الاستثنائي أبقى على النجم الأرجنتيني ليونيل مسي كواحد من أبرز نجوم "الفريق الواحد"، بيد أنها نتيجة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ما الذي سيحمله عام 2021 في مستقبل العلاقة بين ميسي وبرشلونة؟

ما الذي سيحمله عام 2021 في مستقبل العلاقة بين ميسي وبرشلونة؟

 بعد سنوات طويلة ساد فيها الاعتقاد بأن نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي سينهي مسيرته الكروية في صفوف نادي برشلونة الإسباني ليكون أحد أبرز نجوم "الفريق الواحد"، أكد عام 2020 أن ميسي قد يبدأ طريقه إلى أحد المنافسين على أطلال هذه التوقعات.

مختارات

تحولت التصريحات النارية للنجم البرازيلي نيمار الذي أكد فيها رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع زميله السابق في برشلونة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى مادة دسمة تناولتها الصحف الاسبانية بإسهاب ووصفتها بـ "بالقنبلة".

كما كانت التوقعات فقد فاز البولندي الدولي ومهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وبذلك يكون ليفاندوفسكي قد تفوق على الغريمين ميسي ورونالدو.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا مذهلا وقدم لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالانتصار برباعية نظيفة على أوساسونا.

لا أحد يدري كيف سيمر ما يظهر أنه الموسم الأخير لميسي مع برشلونة، فالخلاف بين الطرفين بات واضحا، ولم تأت محطة لويس سواريز سوى لتؤكد أن ميسي لا يرى قرارات الإدارة بعين الرضا.

بعد تلميحات والده ومدير أعماله أمس، أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي تكهنات محمومة بشأن مستقبله بعدما قال إنه سيبقى مع برشلونة لعام آخر، مفضلا عدم الذهاب إلى المحكمة.

فيما تشتعل التكهنات بشأن الوجهة الجديدة لليونيل ميسي حال رحيله عن صفوف نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، تتباين التوقعات بشأن مكاسب وخسائر برشلونة من هذه الصفقة المحتملة. فكيف يخطط النادي للتعامل مع هذا الوضع؟

وكشفت الشهور القليلة الماضية الغطاء عن أزمة حقيقية بينميسي وناديه لم تكن وليدة الصدفة وإنما هي نتاج العلاقة غير الطيبة بين ميسي وجوسيب ماريا بارتوميو، المستقيل من رئاسة النادي وسط الضغوط المتراكمة عليه نتيجة أزمة ميسي.

بداية الحكاية

قبل شهور قليلة، استحوذ ميسي على عناوين التقارير الإعلامية. هذه المرة لم تكن بفضل عروضه القوية في الملعب أو أهدافه الخيالية والغزيرة، وإنما كانت بسبب أزمته مع برشلونة والتي جعلته الهدف الأبرز لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية (الميركاتو الصيفي).

وسائل الإعلام كانت هي من فجّر الأزمة مبكراعندما ذكر تقرير إعلامي في شباط/فبراير الماضي أن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو اتفقت مع شركة "آي 3 فنتشرز" لإدارة حسابات إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لتحسين صورة مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو من ناحية، والكشف عن مدى تورطها في الإساءة لسمعة عدد من نجوم وأساطير النادي مثل ميسي وزميله المدافع جيرارد بيكيه والنجم السابق للفريق تشافي هيرنانديز والمدرب جوسيب غوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق وبعض المرشحين المحتملين لرئاسة النادي في الانتخابات المقررة خلال 2021.

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كلوب يستبعد إمكانية انضمام ميسي إلى صفوف ليفربول

وبعد شهور من الجدل بشأن هذه الأزمة أعلن نادي برشلونة في تموز/يوليو الماضي أن نتائج التحقيقات التي أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للمحاسبة، بهذا الشأن، برأت الإدارة من إدعاءات تنظيم حملة تشويه بحق رموز مهمة للنادي.

وذكر نادي برشلونة أن شركة المحاسبة خلصت "في التعاقد المتعلق بمتابعة وتحليل حسابات التواصل الاجتماعي، لم يوجه برشلونة بشنّ أي حملة تشهير بحق أي شخص".

كذلك كشفت عملية التدقيق أن برشلونة لم يدفع ما يزيد عن أسعار السوق مقابل الحصول على خدمات شركة "آي 3 فنتشرز".

ولكن هذا لم يحجب حقيقة الأزمة بين ميسي وإدارة بارتوميو خاصة مع تفاقم مشاكل النادي المالية نتيجة تبعات أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد من ناحية، ثم السقوط المدوي في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة الثقيلة 2 / 8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور الثمانية للبطولة.

سواريز..القطرة التي أفاضت الكأس

وفي الوقت الذي سادت فيه التوقعات بإجراء تغييرات جذرية في النادي الكتالوني قد يكون منها رحيل بارتوميو نفسه من منصب رئيس النادي ضمن ثورة تصحيح شاملة، أشعل بارتوميو فتيل أزمة أكبر بشكل ليس هناك ما يؤكد أنه كان متعمّدا.

فبالتزامن مع بداية مسيرة المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق، أطاح بارتوميو وكومان بعدد من نجوم الفريق في إطار خطة إعادة بناء الفريق. وكان من بين هؤلاء النجوم الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والأوروغوياني لويس سواريز.

وكان رحيل سواريز بمثابة شرارة الأزمة الجديدة بين ميسي وإدارة بارتوميو لاسيما وأن المهاجم الأوروغوياني الدولي سواريز هو الصديق المقرب إلى ميسي كما أن مستوى سواريز لم يكن بالشكل الذي يدفع برشلونة إلى الإطاحة به بهذه السرعة مع قدوم كومان إلى القيادة الفنية للفريق، ويظهر الدليل على هذا من المستوى الجيّد الذي يقدمه اللاعب حاليا مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. وتردد أن سواريز علم بالاستغناء عنه من خلال مكالمة هاتفية لم تستغرق سوى 30 ثانية.

وربما شعر ميسي بأن الاستغناء عن سواريز هو بمثابة ضربة موجهة إليه من خلال التخلص تدريجيا من بعض اللاعبين المرتبطين به بهدف إضعاف مستوى هيمنته على الفريق.

ولهذا، طالب ميسي إدارة النادي بعدها مباشرة بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال صيف 2020 وقبل بداية الموسم الأخير في عقده الحالي مع النادي.

الرغبة في الرحيل

استند ميسي في رغبته على بند يتضمنه عقده، يتيح له الرحيل عن برشلونة عقب نهاية كل موسم بشرط إبلاغ إدارة النادي برغبته في غضون أيام قليلة عقب انتهاء فعاليات الموسم. لكن إدارة النادي أكدت أن الوضع الاستثنائي للموسم الماضي 2019 / 2020 لا يعني تغيير موعد تفعيل هذا البند الذي يسري فقط حتى نهاية أيار/مايو الماضي في حين أن ميسي أبلغ الإدارة في آب/أغسطس برغبته في الرحيل.

وتمسكت إدارة النادي بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب إذا أراد الرحيل عن صفوف برشلونة قبل انتهاء عقده، والتي تصل إلى 700 مليون يورو (نحو 825 مليون دولار).  

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ميسي يضع حدا لتكهنات بشأن مستقبله في برشلونة

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة جوسيب غوارديولا المدير الفني الأسبق لبرشلونة وصاحب العلاقة الوطيدة بميسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لقطر وإنتر ميلان الإيطالي صاحب المشروع الجديد في إعادة بناء فريقه لاستعادة أمجاد الماضي، في مقدمة الأندية الأوروبية المرشحة لخطف ميسي بخلاف بعض التكهنات التي رجحت إمكانية رحيل ميسي إلى الدوري الصيني أو نظيره الأمريكي بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الأندية الأوروبية من تبعات جائحة كورونا.

ولكن شيئا من هذا لم يتم في ظل تمسك برشلونة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي الخرافي في عقد اللاعب ودعم رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) للنادي في تفسيره القانوني الخاص بأن فترة تفعيل بند الرحيل لميسي انتهت بالفعل. ولهذا، ظل ميسي في برشلونة وأصبح الجدل بشأن رحيله في فترة الانتقالات الصيفية بمثابة ضجيج بلا طحين.

استقالة بارتوميو لن تغير الكثير

على الرغم من استقالة بارتوميو في تشرين أول/أكتوبر الماضي تخوفا من طرده من خلال التصويت الذي كان مزمعا إجراؤه في الفترة الماضية على سحب الثقة منه، لا يزال الوضع بين ميسي وبرشلونة على المحك لاسيما في ظل قناعة بعض المرشحين لرئاسة النادي أو المتابعين له بأنه كان من الضروري ترك ميسي يرحل في الميركاتو الصيفي مع تخفيض قيمة الشرط الجزائي للاستفادة من المقابل المالي بدلا من تركه يرحل عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي بلا أي استفادة مالية.

ويستطيع ميسي التوقيع مع أيّ نادٍ آخر في كانون ثان/يناير المقبل دون موافقة برشلونة للانتقال من النادي الكتالوني إلى الوجهة التي يريدها في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم.

ومن ثم، ربما أصبح مستقبل ميسي مع برشلونة مرهونا بهوية الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، والذي ستسفر عنه الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون ثان/يناير المقبل.

و.ب/ م.س(د ب أ)

  • Champions League | FC Barcelona - FC Bayern München | Lionel Messi (picture-alliance/Sven Simon/F. Hörmann)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

  • Sergio Agüero Lionel Messi Fußball Argentinien (AP)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

  • Lionel Messi 2004 (AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Frank Rijkaard 2005 (AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Samuel Eto und Ronaldinho (Getty Images/AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Inieste (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Fußballspieler Lionel Messi vor Gericht in Barcelona (picture-alliance/dpa/A. Estevez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

  • Spanien Fußballer FC Barcelona sind spanischer Meister 2015 Messi Neymar Suarez (Reuters/I. Fassbender)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi nach niederlage gegen Bayern München 2020 (picture-alliance/AP Images/M. Fernandez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".


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