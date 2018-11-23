 في ظل الفراغ - هل يُبعث تنظيمُ ″داعش″ في العراق من جديد؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.11.2018

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سياسة واقتصاد

في ظل الفراغ - هل يُبعث تنظيمُ "داعش" في العراق من جديد؟

تقول البيشمركة الكردية في العراق إن تنظيم "داعش" يعود للحياة الآن مثلما ينهض طائر العنقاء من تحت الرماد. ويقوم التنظيم بإعادة تجميع شتاته، لملء الفراغ، الذي خلفه خصومه المتنازعون. تقرير يوديت نويرينك من أربيل والموصل.

Irak Altstadt aus Mossul (DW)

انفجار سيارة مفخخة يقتل خمسة أشخاص في مدينة تكريت العراقية. القوات العراقية تنفذ غارات جوية على أنفاق تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في جبال بادوش. لقد قُتل أربعةُ أشخاص في أول تفجير دموي في غرب الموصل، منذ أن تم تحرير المدينة منذ أكثر من عام. في غضون ذلك ، تقول قوات الأمن العراقية إنها اعتقلت 52 مشتبهاً به بالإرهاب في الموصل، بما في ذلك أعضاء كبار من "داعش"، كما تم تدمير ثلاثة مخابئ لداعش، وقتل 10 مسلحين في غارات جوية عراقية على محافظتي ديالى وصلاح الدين.

هذه مجرد أمثلة قليلة للهجمات الأخيرة، التي نفذها التنظيم أو نفذت ضده. ويقول اللواء عزيز ويسي قائد قوات "الزيرفاني" إن الإعلان عن هزيمة "داعش" بالكامل في العراق، والذي أدلى به رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي في ديسمبر/ كانون الأول 2017 "كان كذبة".

قوات الزيرفاني هي قوات خاصة في بيشمركة كردستان ولعبت دورا هاما في معركة العراق ضد داعش، والتي كلفت أكثر من 1800 من المقاتلين الأكراد حياتهم. وقد تعاون الأكراد مع الجيش العراقي والميليشيات الشيعية على الأرض، حيث وفرت لها قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، غطاءً جويًا وتدريبًا.

والآن، يقوم عزيز ويسي بإطلاق إنذاره: فداعش لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا، وخصوصا أن العالم يعتقد خطأً أن التنظيم قد تم تدميره في العراق وسينتهي قريباً في سوريا أيضًا. وقال ويسي لـ DW: "لا أحد يفهم التهديد بشكل أفضل منا".

Furcht vor einer Rückkehr des IS im Irak (DW/Judit Neurink)

اللواء عزيز ويسي لـDW: داعش يستغل الفراغ السياسي في شمال العراق

"داعش" يزدهربسبب الفراغ السياسي

في مقره في أحد أركان المطار في أربيل عاصمة كردستان، يشير اللواء ويسي إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" أو "داعش"، كما يطلق عليه السكان المحليون، ازدهر في ظل الصراعات السياسية داخل العراق وما زال يفعل ذلك. وتشعر الأقلية السنية في العراق بخيبة أمل تجاه الحكومة العراقية، التي لا تقدم سوى القليل من المساعدة في إعادة بناء مدنها. وبعد النشوة الأولى التي أعقبت التحرير من قبضة داعش، أصبح السنة الآن غير راضين عن ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، التي تحرس مناطقهم، فقد أصبح الخطف والابتزاز وانعدام الأمن جزءً من حياتهم مرة أخرى.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عندما بسط الجيش العراقي يده على المناطق المتنازع عليها، التي تطالب بها بغداد ويطالب بها أيضا الأكراد، الذين خضعت لسيطرتهم لفترة طويلة، تم تكليف الميليشيات الشيعية بتأمين تلك المناطق.

ويقول اللواء الكردي عن تلك الميلشيات: "نحن لا نثق بهم، وهم لا يثقون بنا بما يكفي للتركيز على داعش". ويضيف عزيز ويسي: "ويستغل داعش الفضاء والفراغ. ولديهم العديد من الأنفاق للاختباء فيها، حيث أن هناك العديد من الأماكن، التي لا يسيطر عليها الجيش العراقي، ولم يزرها أبداً".

Furcht vor einer Rückkehr des IS im Irak (DW/Judit Neurink)

مخاوف من عودة تنظيم داعش إلى الموصل بسبب الفراغ الناتج عن الخلافات داخل العراق

في مكتبه ، يشرح ويسي ما يحتاجه تنظيم مثل داعش من أجل البقاء: المال، الأيديولوجيا، المديرين التنفيذيين والقيادة. فالمال، يحصل عليه التنظيم من مبيعات النفط. والأيديولوجيا لا تزال موجودة بين طائفة السنة المحافظة. ولا يزال العديد من الأجانب وضباط الجيش والمخابرات العراقيين السابقين يقاتلون مع التنظيم في آخر جيوبهم في سوريا، ولم يتم العثور على زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي حتى الآن. "لا يزال هناك حوالي 3000 جندي من داعش. سيأتي كثيرون من سوريا إلى العراق عندما يخسرون الأرض هناك. في عام 2014، كانوا بحاجة إلى 500 رجل فقط للاستيلاء على الموصل"، يوضح ويسي.

الخوف مازل موجودا

كما ينتشر الخوف بين سكان الموصل، الذين نجا الكثير منهم من ارهاب داعش الذي حكم المدينة لثلاث سنوات. وبينما كانوا شاكرين عندما حرر الجيش العراقي مدينتهم، لم يعودوا يشعرون أن الجيش وميليشيات الحشد الشعبي تكفل سلامتهم. وقد اعترف أحد رجال الشرطة في الموصل، لم يذكر اسمه، بأن زملائه يعلمون أنه لا يزال هناك نشطاء من داعش في المدينة، لكن الشرطة لا يمكنها فعل أي شيء، ما دامت لا توجد شكاوى أو أدلة على الانتماء لداعش.

تصاعد الخوف عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مطعم أبو ليلى الشعبي في غرب الموصل في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 11 شخصاً. ويقول اللواء جاسم محمد، الرجل الثاني في قيادة عمليات نينوى، التي تنسق القوات العسكرية في منطقة الموصل:"داعش يحاول أن يرينا أنه موجود هنا لأننا قتلنا 15 منهم قبل ذلك بأيام".

لكن الرجل الثاني لا يعتقد أن القنبلة تثبت أن داعش تهديد حقيقي. وقال لـ DW: "في الموصل، انتهى داعش. كل ما تبقى منهم هم بعض الخلايا النائمة التي نحاول اجتثاثها".

Furcht vor einer Rückkehr des IS im Irak (DW/Judit Neurink)

يحاول سكان الموصل إعادة بناء حياتهم، لكن تهديد عودة داعش هو مصدر دائم للخوف بالنسبة لهم.

والأهم من ذلك، كما يقول اللواء جاسم، هو أن داعش لم يعد قادرا على الاعتماد على دعم الناس في الموصل، الذين ساعدوهم في الاستيلاء على المدينة في عام 2014. "لقد عاش الناس أسوأ ثلاث سنوات من حياتهم. ولن يفعلوا نفس الشيء مرة أخرى. يزودنا الكثير من الناس بالمعلومات الآن، وداعش يحاول فقط تخويفهم". ومع ذلك، فإن الموصل، التي كانت عاصمة الخلافة المزعومة، لا تزال مهمة بالنسبة للتنظيم.

خارج مركز القيادة، الذي كان في السابق قصرًا للدكتاتور صدام حسين، ينتظر اللواء محمد نجم الجبوري موكبا لنقله إلى داخل المدينة. "أخبرتك من قبل، أن الموصل هي الجائزة. سوف يريدون إعادتها"، يقول لـ DW. وفي الوقت نفسه، يحاول إقناع المدنيين بأنهم آمنون من خلال لقائهم في الأسواق والشوارع، واليوم في جنازة.

عودة داعش للانتقام

مختارات

رحبت الولايات المتحدة بانتهاء "احتلال" تنظيم الدولة الإسلامية الشنيع" لمناطق واسعة في العراق بعدما أعلنت حكومة بغداد "انتهاء الحرب" على الجهاديين. لكن متحدثة باسم الخارجية الأمريكية حذرت من أن التنظيم ما زال يشكل تهديدا. (09.12.2017)

أكدت القوات العراقية أنها تمكنت من تحرير قضاء راوة بالكامل من سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" في أقصى غربي العراق. وتقع راوة في الصحراء المحاذية للحدود مع سوريا. (17.11.2017)

كما حذر قادة البيشمركة الأكراد من أن مقاتلي داعش عادوا، ويقول مراقبون دوليون إن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا. ربما أصابهم ضعف، يعترف اللواء عزيز ويسي ، ولكن "[التنظيم] يزداد قوة مرة أخرى، ويتعلم من أخطائه، ويعود بتكتيكات مختلفة".

حتى منذ تحرير الموصل، كانت هناك تحذيرات من أن النسخة الثانية من تنظيم "الدولة الإسلامية" قد تنهض من الرماد (مثل العنقاء). لكن الحكومة العراقية في حالة إنكار، كما يقول ويسي، ويضيف: "(أعضاء الحكومة) لا يمكنهم أن يفقدوا ماء الوجه، كما أنهم مستمرون في إنكار الأدلة، لأنهم يريدون التخلص من الأمريكيين".

ويضيف في حواره مع DW أن الأكراد على استعداد لمحاربة الميليشيات الشيعية في المناطق، لكنهم يفضلون التركيز على داعش. ولهذه الغاية ، يدعو ويسي الاتحاد الأوروبي للتدخل والمساعدة في إعادة توحيد القوى المناهضة لداعش. "آمل أن تستمع أوروبا ، لأنها مستهدفة من داعش، أكثر من الولايات المتحدة. ومقاتلو داعش لديهم صبر. إنهم يختارون معاركهم. قد يظلون غير نشطين في أوروبا لبعض الوقت، لكن عندما يعودون إلى هنا، سيعودون إلى أوروبا أيضا، يضيف اللواء الكردي.

يوديت نويرينك/ ص.ش

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

    المدينة القديمة التاريخية للموصل أضحت أثراً بعد عين، وهي تقع في الجانب الغربي لنهر الفرات الذي يشق ثاني أكبر مدينة في العراق. والمعركة الحاسمة لتحرير الموصل من هيمنة "داعش" حصلت في الشطر الغربي. وتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دمار في كل مكان

    من ينظر من الجانب الشرقي للفرات إلى المدينة القديمة في الموصل على الشطر الغربي، تقع عينه على مشهد من الحُفر والبيوت المهدمة والحطام. ففي يونيو/حزيران وحده من عام 2017 انفجرت أكثر من 4000 قنبلة ألقاها التحالف المناهض لـ"داعش". وغالبية الهجمات نفذها سلاح الجو الأمريكي.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    حطام بملايين الأطنان

    المدينة القديمة التاريخية لن تعود كما كانت عليه قبل بداية المعركة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقدر الأمم المتحدة وزن الحطام بثمانية ملايين طن.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    عودة محفوفة بالمخاطر

    بالرغم من كل ما سبق ذكره رجعت زهرة مع أطفالها الأربعة إلى الأنقاض المدمرة. لم تتمكن عائلتها من تحمل مبلغ الإيجار العالي في الشطر الشرقي للمدينة الأقل دماراً. ويواجه العائدون عدة مخاطر.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    آثار المعركة

    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


مختارات

بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

قبعت الموصل طوال ثلاث سنوات تحت نير تنظيم "الدولة الإسلامية". وقبل حوالي سنة من اليوم أعلن رئيس وزراء العراق تحرير ثاني أكبر المدن العراقية. DW تأخذكم في جولة مصورة في أرجاء بقايا مدينة تتطلع للحياة وطي صفحة الماضي. (08.07.2018)  

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