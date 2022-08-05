في ظل التوتر مع الصين.. وفد أميركي جديد يزور تايوان!

بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وصل وفد أمريكي جديد من الكونغرس إلى تايوان الأحد (14 أغسطس/ آب 2022)، وفق ما أعلن مسؤولون.

وسيلتقي الوفد المكوّن من خمسة أعضاء بقيادة السناتور الديمقراطي إد ماركي الذي يمثّل ولاية ماساتشوستس وزير الخارجية جوزيف وو، وفق ما أفادت الوزارة التايوانية.

وقال بيان للمعهد الأميركي في تايوان إن الوفد سيناقش "العلاقات الأميركية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك". وأشادت الخارجية التايوانية بزيارة الوفد باعتبارها مؤشرا آخر الى دفء العلاقات بين تايبيه وواشنطن. وأعربت في بيان الأحد عن "ترحيبها الحار" بالوفد.

ويضم الوفد أيضا النواب الديموقراطيين جون غاراميندي وآلان لوينثال ودون بيير والنائبة الجمهورية أوموا أماتا كولمان ريدواغن، بحسب المعهد. وتعتبر الصينتايوان جزءا من أراضيها وتتعهّد استعادتها وإن بالقوة.

وبعد زيارة بيلوسي، أرسلت بكين على مدى أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء المحيطة بالجزيرة. ونددت بكين بشدة بزيارة بيلوسي التي كانت أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان منذ عقود.

واتّهمت تايوان الصينباستخدام الزيارة ذريعة لإطلاق مناورات تتيح لها التدرّب على الغزو. وأجرت بدروها مناورات لمحاكاة الدفاع عن نفسها في مواجهة غزو صيني لجزيرتها الرئيسية. وبينما اختتمت الصين تدريباتها، قالت إنها ستواصل تسيير دوريات في مضيق تايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد أنها رصدت 22 طائرة صينية وست سفن تنشط في محيط مضيق تايوان. وعبرت 11 من هذه الطائرات الخط الأوسط الذي يعد بمثابة خط ترسيم الحدود غير الرسمي بين تايوان والصين علما بأن بكين لا تعترف به.

زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس في البوندستاغ (01.06.2022)

وفي حدث ذي صلة رحب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس بالرحلات المزمعة لنواب من البرلمان الألماني إلى تايوان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال زعيم حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "أنا شخصيا لا أخطط لزيارة في الوقت الراهن لكني أعتبر من الصواب أن تقوم لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الألماني بهذه الرحلة في الخريف".

وأضاف ميرتس: "هناك وفود من البرلمان تسافر إلى تايوان منذ عقود، وليس هناك من وجهة نظري أي سبب على الإطلاق يدعو إلى النظر إلى هذا الأمر في عام 2022 بشكل مختلف عما كان عليه الحال في السنوات والعقود الماضية".

يذكر أن مجموعة الصداقة البرلمانية برلين-تايبيه تعتزم أيضا السفر إلى تايوان مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)