 في ظل إدارة ترامب وأسلوبه - خيط رفيع بين الحرب والصفقات | سياسة واقتصاد | DW | 21.06.2019

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سياسة واقتصاد

في ظل إدارة ترامب وأسلوبه - خيط رفيع بين الحرب والصفقات

التصعيد في منطقة الخليج أصبح يتخذ مسارا أكثر خطورة، وأصبح خيار الحرب يبدو أكثر اقترابا من الواقع مع أول تماس عسكري بين طهران وواشنطن. فهل نحن على أبواب حرب جديدة في ظل إدارة رئيس مثل ترامب، أم أن هناك صفقة تلوح في الأفق؟

USA Spannungen mit dem Iran | Trump (Reuters/J. Ernst)

مسلسل التصعيد في منطقة الخليج لا ينتهي بل يزداد إثارة، وأحدث حلقاته خطوة إسقاط إيران طائرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، وهي الخطوة التي تُعتبر حتى الآن أول احتكاك عسكري مباشر بين طهران وواشنطن والخطوة الأقرب للدخول في حرب تُدَق طبولها منذ أسابيع بين الطرفين.

وبينما تبرر طهران إسقاطها للطائرة باختراقها مجالها الإقليمي للتجسس عليها مُقدمة على ذلك ما وصفته بـ"الأدلة الدامغة"، ترفض واشنطن رواية طهران وتؤكد من جانبها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.

الرد الأمريكي على إسقاط الطائرة والذي انتظره الجميع بترقب كبير جاء غير مُتوقع، فبعد أن أقر ترامب ضربات ضد مواقع إيرانية، عاد ليتراجع عن ذلك بمبرر أن الضربات كانت ستؤدي إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص وأن ذلك ما كان ليتناسب مع إسقاط طهران لطائرة مسيرة. لكنه صرح في الوقت نفسه أنه "ليس مستعجلا" للرد عسكريا على طهران.

ووسط تضارب الروايات وتواصل التهديدات والتصعيد، يتابع العالم تطور الأحداث بقلقفهل سندخل حربا جديدة في منطقة حساسة من العالم مع رئيس أمريكي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته مسبقا؟

أم أن ما يحدث مجرد لعبة ضغط وحرب نفسية الفائز فيها سيخرج بصفقة ترضي مصالحه؟

USS Abraham Lincoln und Marine Corps MV 22 Osprey Flugzeug (Imago Images/ZUMA Press/T. K. Labuguen)

مع توالي الأحداث في منطقة الخليج يتزايد الخوف من نشوب حرب لا تعرف مآلاتها

رئيس أمريكي بأسلوب متفرد

لم يكن أحد ليتوقع أن العلاقات الأمريكية الإيرانية سينقلب حالها 180 درجة بين رئيسين أمريكيين متتابعين، فتنتقل من تطبيعٍ وتحسنٍ بعد اتفاق نووي تاريخي تم التوصل إليه بشق الأنفس، إلى تصعيد خطير بدأ بانسحاب أمريكي أحادي الجانب من هذا الاتفاق وبات ينذر بحرب مدمرة لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.

مختارات

ترامب لطالما أكد أنه لا يريد الدخول في أي حرب في فترة رئاسته، لكنه دخل حتى الآن في عدة حروب من نوع آخر: حروب تجارية يخوضها مع عدة دول كالصين ويهدد بها دولا أخرى كالمكسيك لتنفيذ ما يريده، حروب ضد وسائل إعلام، وحروب لسانية ضد دول وزعماء يستخدم فيها سلاحه المفضل: تويتر. وأصبح الموقع الافتراضي المنصة التي يتواصل بها الرئيس الأمريكي مع العالم ومنها أطلق قرارات مصيرية ومثيرة للجدل، وأحيانا أيضا تصريحات مندفعة جعلته في مرمى الاتهامات بالعنصرية والتحريض والتهور والتسرع، لدرجة أن ترامب انتقد موقع تويتر بنفسه من تويتر.

وبالإضافة إلى الأسلوب الصدامي المندفع يبدو صعبا تخمين نوايا ترامب حتى في السياق الإيراني فبينما يقول إنه "هناك دائما فرصة لعمل عسكري ضد إيران" يعود ليؤكد أيضا أنه لا يريد حربا معها، تناقض حمله أيضا رده الأخير على إسقاط الطائرة.

ويرى مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية والخبير في الشؤون الإيرانية أن احتمال "تدحرج الأوضاع إلى حرب عسكرية يبقى واردا لكنه ليس الأكثر احتمالية"، ويضيف الخبير المصري في تصريحات لـ  DWعربية، بأن ترامب رجل اقتصاد ولا يريد حربا عسكرية وإنما يريد صفقة مع إيران تكون فيها الولايات المتحدة في موقع أفضل".

USA Spannungen mit dem Iran | Symbolbild (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

بينما يؤيد بعض صقور الأبيض الأبيض خيار الحرب، تتصاعد أصوات داخل أمريكا رافضة للحرب

"الحرب مستبعدة لكنها واردة جدا"

تكرر الحوادث في منطقة خليج عمان وتكثيف الوجود العسكري وتصاعد حدة اللهجة مع استمرار كل طرف في التمسك بموقفه في مناخ إقليمي متوتر أصلا وبوجود حلفاء أمريكيين في المنطقة يدفعون، حسب مراقبين، بخيار الحرب كالسعودية وإسرائيل ...كل هذا وعوامل أخرى يجعل سيناريو الحرب أكثر اقترابا من الواقع، حسب الدكتور نبيل خوري الخبير في الشؤون الأمريكية والدبلوماسي الأمريكي السابق.

وذكر خوري في مقابلة مع  DWعربية، أن ترامب "تأثر بآراء بعض صقور البيت الأبيض والمحيطين به الذين يؤيدون الحرب على إيران مثل ليندسي غراهام فتسرع كعادته على تويتر، لكن عندما سمع آراءً أخرى من الكونغرس وحتى من البنتاغون حذرته من أن شن ضربات على إيران قد يعني حربا مفتوحة، تراجع".

ويضيف خوري أن ترامب "يحب كعادته التفاوض بالنبرة العالية وهنا استخدم التهديد بضرب إيران رغم أنه لا يريد الحرب وإنما فقط إخضاع الخضم الإيراني، وبعد حادث الطائرة فكر في أنه سيرد بضربة هنا وضربة هناك كانتقام وينتهي الأمر لكن المنطق يقول أنه مع دولة كإيران ليس من المؤكد أن تنفذ ضربات كهذه وينتهي الأمر".

رغم كل هذا يستبعد الخبير حدوث حرب لأن لا أحد من الطرفين يريدها، "مع ذلك تبقى ممكنة جدا في حال ارتكاب الطرفين أو أحدهما أخطاءً تجرهما مرغمين إلى حرب لا يريدانها في الأصل"، وحادث الطائرة نفسه مثلا كان يمكن أن يتحول بسهولة إلى حرب لو ردت الولايات المتحدة، كما يقول الخبير.

من جهته، كتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية عبد الباري عطوان في مقال له حول الموضوع أنه لا يستبعد "اندلاع شرارة الحرب الكبرى..." مضيفا أن "حلفاء أمريكا الإسرائيليين والعرب المرعوبين من إيران وأذرع حلفائها... استغلوا غباء الرئيس ترامب وورطوا أمريكا في خوض حرب ستخرج منها مثخنة الجراح وبخسائر عسكرية ومادية ومعنوية باهظة التكاليف."

Trump startet offiziell US-Wahlkampf für 2020 (Getty Images/AFP/M. Ngan)

الحسابات الانتخابية تؤثر أيضا على قرار الحرب حسب مراقبين

حسابات انتخابية

أما الخبير مصطفى اللباد فيستبعد الحرب كذلك لأنها ليست من مصلحة أحد، كما أن الولايات المتحدة لا يمكنها بقواتها الموجودة في المنطقة شن حرب على إيران. مضيفا أن "واشنطن ستحتاج إلى قوات بقوام نصف مليون فرد على الأقل إن أرادت ذلك بالنظر إلى مساحة إيران الشاسعة".

ويضيف اللباد أن كلا الطرفين يريد التصعيد "لرفع أوراقهما التفاوضية، الولايات المتحدة تزيد الضغط والعقوبات والحشد العسكري وإيران تضغط بورقة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وتريد أن يعود ترامب للاتفاق".

ولكن إن كان يُصَعد بهذه الدرجة ويقترب جدا من حدود المواجهة العسكرية المباشرة،  وفي نفس الوقت لا يريد الحرب فما الذي يريده ترامب تحديدا؟ يجيب الخبير نبيل خوري بالقول إن أهم ما يريده ترامب الآن هو الفوز في الانتخابات المقبلة والحصول على ولاية ثانية، ومادام هذا هدفه الأهم فلا يمكن أن يبدأ حملته الانتخابية بحرب وهو الذي بنى شعبيته على فكرة أنه يريد إنهاء الحروب وليس الخوض فيها.

من جهة أخرى سيكون فوز ترامب في الخروج من التصعيد الحالي مع إيران بصفقة مربحة لبلاده عنصرا قد يرفع شعبيته أكثر ويساعده في حملته الانتخابية كما يرى مصطفى اللباد. ويضاف إلى حسابات ترامب الانتخابية ضغوط الكونغرس الذي تدعو فيه أصوات كثيرة ترامب إلى خفض التصعيد، وفي هذا السياق قالت نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن "هذا موقف خطير وشديد التوتر يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا".

سهام أشطو

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  • UN-Sicherheitsrat Iran-Sanktionen (UN Photo/Eric Kanalstein)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

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  • Reza Pahlavi Schah von Iran (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

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  • Iranisches Atomkraftwerk Buschir (dpa)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

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  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (bachehayeghalam.ir)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

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  • Jahresrückblick 2007 April Boris Jelzin gestorben (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    دخول روسيا على الخط

    بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

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    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    مفاعل آراك النووي أثار مخاوف الغرب

    بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

  • EU-Außenministertreffen in Finnland (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية سياسة العصا والجزة الغربية

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  • Logo International Atomic Energy Agency IAEA (picture-alliance/dpa/R. Schlager)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الأخبار السيئة كانت..

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.

  • Flash-Galerie Atommächte weltweit (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الإيرانيون لم يستجيبوا للضغوط

    لكن إيران لم تستجب للضغوط واستأنفت تخصيب اليورانيوم معلنة في أبريل/نيسان 2006 النجاح في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%.

  • UN Sicherheitsrat zu Sudan und Iran Condoleezza Rice (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية العقوبات على إيران

    رد فعل مجلس الأمن الدولي جاء سريعاً حيث أصدر في ديسمبر 2006 قراره رقم 1737 الذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية، بالإضافة إلى تجميد أصول عشر شركات و12 شخصا لهم علاقة بالبرامج.

  • Atomgespräche in Wien abgeschlossen (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوصل للاتفاقية بعد سنوات من الأزمة

    بعد سنوات طويلة من المفاوضات الماراثونية ومبادرات عدة، توصلت طهران في 2 أبريل 2015 مع الدول الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" يقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي الإيراني. الإتفاق نص على تخلي إيران عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2016. إعداد: ميسون ملحم


مختارات

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