في ظل إجراءات عسكرية - إعادة فتح مطار غاتويك في لندن

أعلنت متحدثة باسم مطار غاتويك بالعاصمة البريطانية لندن مساء اليوم الجمعة (21 كانون أول/ديسمبر 2018)، عن استئناف حركة الطيران بالمطار، رغم تأكيد رصد طائرة بدون طيار، بعد أيام شهد خلالها المطار حالة من الفوضى على إثر رصد مثل هذه الطائرات.

إعادة الفتح جاءت ، بعد أن قالت إدارة المطار في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه قد تم وضع "الإجراءات العسكرية" موضع التنفيذ.

وكانت متحدثة باسم مطار جاتويك قد اعلنت في وقت سابق هذا المساء وقف حركة الطيران بالمطار مرة أخرى، بعد رصد طائرة يشتبه في أنها بدون طيار، بحسب وكالة أسوسييشن برس. ويعد ذلك هو أحدث رصد لوقائع ظهور الطائرات بدون طيار في ثاني أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا منذ يوم الأربعاء.

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وتسببت الاضطرابات في إحداث فوضى بحركة السفر قبل فترة وجيزة من أعياد الميلاد، مع تضرر عشرات الآلاف من الركاب، وإلغاء مئات الرحلات خلال فترة توقف استمرت ست وثلاثين ساعة.

وكان المطار قد أعيد تشغيله اليوم الجمعة، لكن تم تعليق الرحلات الجوية في وقت لاحق "بسبب ظهور ما يشتبه بأنه طائرة بدون طيار"، حسبما ذكرت وكالة " أسوسييشن برس" البريطانية نقلا عن المتحدثة باسم المطار.

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ)