 في ظروف استثنائية المسيحيون الأرثودكس في أوكرانيا يحتفلون بعيد الفصح الشرقي بعد شهرين من الغزو الروسي | DW الأخبار | DW | 24.04.2022

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DW الأخبار

في ظروف استثنائية المسيحيون الأرثودكس في أوكرانيا يحتفلون بعيد الفصح الشرقي بعد شهرين من الغزو الروسي

في ظروف استثنائية المسيحيون الأرثوذكس في أوكرانيا يحتفلون بعيد الفصح وفق التقويم الشرقي، والذي يعتبر أحد أهم الأعياد الدينية في البلاد، وذلك بعد شهرين من الغزو الروسي.

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