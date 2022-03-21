في ظروف استثنائية المسيحيون الأرثودكس في أوكرانيا يحتفلون بعيد الفصح الشرقي بعد شهرين من الغزو الروسي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في ظروف استثنائية المسيحيون الأرثوذكس في أوكرانيا يحتفلون بعيد الفصح وفق التقويم الشرقي، والذي يعتبر أحد أهم الأعياد الدينية في البلاد، وذلك بعد شهرين من الغزو الروسي.
دعت الأمم المتحدة لـ "وقف فوري" للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين هناك. وتتزامن الأحداث الدامية في أوكرانيا مع عيد الفصح لدى المسيحيين الأرثوذكس، الذي احتفلت به أوكرانيا وروسيا هذا العام في أجواء حزينة.
خرج الآلاف في مسيرات عيد الفصح من أجل السلام ووقف الحرب على أوكرانيا. وشهدت مسيرات هذا العام ارتفاعا في أعداد المشاركين، كما طالب البعض بإنفاق 100 مليار يورو التي رصدت للجيش الألماني، على التعليم والخدمات الاجتماعية.
اتهمت أوكرانيا روسيا بنشر منظومة صواريخ إسكندر وسط تتكاثف جهود الدول الغربية لتزويد كييف بأسلحة أكثر تطورا، فيما يُتوقع وصول وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين اليوم الأحد إلى كييف تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي.
أحيا مسيحيون حضروا من أنحاء العالم قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس، فيما دعا بابا الفاتيكان إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة، متمنياً أن يعيش جميع سكان المدينة المقدسة والحجاج بسلام وأخوة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول