 في ضيافة لاجئي الصحراء الغربية المنسيون | سياسة واقتصاد | DW | 21.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

في ضيافة لاجئي الصحراء الغربية المنسيون

النزاع حول الصحراء الغربية قائم منذ أكثر من 40 عاما، وانطلاقا من الخميس يعتزم طرفا النزاع التفاوض مجددا. عشرات الآلاف من اللاجئين من المنطقة يعيشون في الجزائر ينتظرون إحداث إختراق في الملف المجمد منذ سنوات.

Algerien Flüchtlingslager der Sahrauis (DW/Hugo Flotat-Talon )

مخيم اللاجئين الصحروايين في جنوب الجزائر

يجلس عمر على سجادة داخل خيمة والده، إنه رأى نور الحياة هنا، كما يحكي الشاب البالغ من العمر 21 عاما في معسكر اللاجئين المسمى" أوسرد" في الجزء الواقع في الجزائر من الصحراء. والمنطقة برمتها عبارة عن صحراء قاحلة قلما يوجد فيها ماء والزراعة غير ممكنة. "ليس من السهل العيش هنا، هنا لا يوجد مستقبل"، كما يعلن عمر.

أوسرد هو واحد من بين خمسة معسكرات أقيمت في الجزائر يعيش فيه لاجئون من الصحراء الغربية وأحفادهم، وقد اطلقت على المخيمات أسماء مدن الصحراء. وعاصمة المحافظة الجزائرية تندوف لا تبعد عنه إلا أربعين كيلومترا. كما يقع المقر الرئيسي لجبهة البوليساريو بالقرب من هذا المكان. الجبهة تقاتل منذ عقود من أجل استقلال الصحراء الغربية. وفي عام 1975 ضم المغرب المستعمرة الاسبانية السابقة إلى أراضيه، وبعدها خاض الطرفان حربا دموية. ومنذ 1991 يسود وقف لإطلاق النار دون إيجاد حل للنزاع.

"لا يوجد أمل"

في معسكر أوسرد يعيش 50.000 شخص في خيم وبيوت من الطين. ويقيم عمر مع والديه وإخوته الخمسة موزعين على اثنين أو ثلاثة من المخيمات. وحتى بلوغ عمر الثامنة عشرة اعتاد أن يذهب إلى المدرسة وبعدها بدأ للدراسة في جامعة جزائرية. إلا أنه لم يستمر في ذلك طويلا. "واجهت صعوبات لأنني كنت الطفل الأكبر في العائلة، والعائلة تحتاجني لكسب المال وأشياء أخرى. وكذا توجب علي قطع دراستي. لا يوجد أمل".

ويحاول الناس داخل المعسكرات التأقلم مع وضعهم، ونظموا أنفسهم في أحياء وجماعات ومناطق. كما يجب عليهم تنظيم التعليم والتطبيب وتوزيع المساعدات. وهذه المعسكرات قائمة منذ اندلاع الحرب. لكن بعد أكثر من أربعة عقود على النزاع  تسود خيبة الأمل ـ كما تقول أيضا مريم صالق حمدة، محافظة معسكر أوسرد. حيث تراجعت المساعدات الغذائية، وتضاعفت وفياة الرضع ويمتلك الناس لليوم الواحد فقط 10 لترات من الماء.

العودة إلى القتال المسلح؟

" الشباب يائسون، لأنهم لا يرون في هذا الوضع الذي نعيش فيه أكثر من 43 عاما نهاية للنفق"، تقول حمدة في حديث مع DW . وتشير إلى وقف إطلاق النار المعلن في 1991. ومنذ ذلك التاريخ تراقب مهمة تابعة للأمم المتحدة الحدود مع المنطقة التي بسط عليها المغرب نفوذه عام 1975. ومن شأن هذه المهمة الأممية تنظيم استفتاء يحدد تقرير المصير في الصحراء الغربية.

"لكن الشبان المولودين في هذا المكان لا يرون أي أفق حل منذ عام 1991. الموقف في المناطق المحتلة بقي يراوح في حالة الحرب واللاسلم، حتى ساد اليأس وغابت الثقة عن الأمم المتحدة" كما تقول حمدة.

ولا يخفي بعض الناس في معسكرات اللاجئين قلقه من هذا اليأس، وهكذا يقول عبدو الحاج:" سئمنا الترقب". ويضيف:" لم نعد نتحمل الوضع القائم. منذ 43 عاما لا يتحرك أحد. ومنذ أكثر من 27 عاما ننتظر حلا من قبل الأمم المتحدة. نحن أشخاص مسالمون، لكن بدون وجود حل نحن مستعدون لحمل السلاح مجددا".

وهذا التوتر سيحمله معهم ممثلو جبهة البوليساريو إلى المفاوضات التي يتم استئنافها الخميس في جنيف. وقائد المفاوضات هو الرئيس الألماني السابق هورست كولر، المبعوث الخاص للأمم المتحدة منذ 2017 إلى المنطقة. ويوجد عرض من الجانب المغربي، إذ أن المملكة تريد منح الصحراء الغربية "حكما ذاتيا موسَّعا". ولم نتمكن من إجراء مقابلة مع السفارة المغربية في برلين بهذا الخصوص رغم طلبات متكررة من جانب DW. والكثير من الصحراويين يريدون في المقابل تحقيق مطالبهم ـ أو على الأقل تنظيم الاستفتاء الذي جرى الحديث عنه منذ مدة طويلة.

Algerien Besuch Horst Köhler (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

زيارة المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية، الألماني هورست كولر

في مأزق

وهذا ما يعرفه أيضا محمد سالم ولد السالك، وزير خارجية الحكومة التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد، والذي يقع مكتبه في رابوني(جنوب الجزائر). والصحراء الغربية عضو في الاتحاد الإفريقي، وقليل من الدول في العالم تعترف باستقلالها. ويتساءل في مقابلة مع DW:" كيف يمكن إقناع السكان الصحراويين من التحفظ طويلا وقبول أن تعمل الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء ليحصلوا على حق تقرير المصير؟".

وفي مخيم أوسرد أرخى الظلام عتمته، وفي الساعة العاشرة يعود عمر من محل المواد الغذائية الصغير في حيه حيث يبيع الماء وبعض اللحم والشاي للذين بإمكانهم شراء ذلك. ويجوب بنظره في الأجواء العليا، ويتمعن في السماء المليئة بالنجوم، "أجمل سماء في العالم"، كما يقول. وأحيانا يحلم بالذهاب بعيدا إلى أوروبا. لقد عاش سنوات طويلة في ظروف صعبة، وأطفاله وجب أن يعيشوا في أحد الأيام حياة عادية، كما يقول.

هوغو فلوتات تالون/ م.أ.م

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    هضبة قدم عرق الشبي

    في صحراء مرزوكة يستخدم السياح الجمال للقيام بجولات سياحية، وخاصة قبل غروب الشمس. ومن الأماكن التي يقصدونها هضبة قدم عرق الشبي، وهي أشهر هضبة رملية بالمنطقة وتمتد على مساحة يبلغ طولها 22 كيلومترا وعرضها 5 كيلومترات.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    حمام الرمال الساخنة

    تشهد الهضاب الرملية بمرزوكة توافد الراغبين في التداوي من آلام المفاصل والظهر والوزن الزائد، بواسطة حمام الرمال الساخنة وخاصة خلال الصيف. هذا السائح الإيطالي (67 عاما) في الصورة والقادم من مدينة ريميني على ساحل الأدرياتيكي يأخد حمام شمس فوق رمال مرزوكة الساخنة.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    الكحل من صخور الصحراء

    قرية ميفيس التي كانت آهلة بالسكان سابقا، أصبحت مهجورة وشبه خالية من الحركة، إلا بعض الرجال الذين يعملون في ظروف صعبة في منجم صخري لاستخلاص مادة الكحل التي تستخدم في تجميل العيون.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    الجمال للسياحة فقط

    الجمال في صحراء مرزوكة قليلة، وأغلبها يستخدم لأغراض السياحة. إذ أن تربيتها أصبحت مكلفة جدا بالنسبة للفلاحين بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة المراعي وارتفاع سعر الأعلاف.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    شجرة تقاوم قسوة الصحراء

    شجرة آثل من النباتات التي تقاوم الجفاف وتتأقلم مع مناخ الصحراء. وهي شجرة غير مثمرة، بيد أنها توفر الظل وتساعد في تثبيث الرمال المتنقلة. وهي تنمو في الصحارى والمستنقعات المالحة وعلى ضفاف الوديان.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    البحث عن حياة أفضل

    هذه الخيمة لعائلة من الرحل بوادي تلغمت في الصحراء الشرقية. يعتمد الرحل في معيشتهم على تربية الماعز وزراعة الواحات. غير أن ظروف الحياة القاسية وغياب المرافق الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات، يضطر هؤلاء للهجرة إلى المدن المجاورة مثل الريصاني ومرزوكة وأرفود.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    الاستمتاع بكأس الشاي

    مرشد سياحي من أصول بربرية بالصحراء يحضر كأس الشاي، الذي يعتبر المشروب الأكثر شعبية لدى أهل الصحراء. وتحضير الشاي والاستمتاع بشربه يتطلب شروطا لابد من توفرها كي تكتمل ما يسمى باللمة حول الشاي، ومنها الجماعة والجمر والحديث الطويل.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    فنادق للراحة والاستجمام

    منطقة مرزوكة معروفة بوفرة الفنادق ومراكز الإيواء للسياح. والزائر تصادفه علاماتها في أكثر من مكان على جنبات الطريق المؤدية إلى القرية. كثير من هذه الفنادق تتوفر فيها شروط الراحة والاستجمام.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    فنادق في مجرى السيول

    تنامي المنافسة جعل الأبينة السياحية تزحف وتقترب من الهضاب والكثبان الرملية أكثر. بعضها لا يراعي طبيعة الصحراء ويحدث تغييرا في بنيتها التقليدية، بل حتى أن بعضها بني قبل سنوات في الوديان في مجرى السيول التي جرفتها كما حدث عام 2006.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    بيوت طينية تقليدية

    قرية مرزوكة التي تبعد عن الحدود الجزائرية حوالي 50 كيلومترا، معروفة بنمط معمارها التقليدي. حيث يستخدم تراب المستنقعات أو مايعرف بالطين الذي يخلط بحشائش سنابل الزرع أو مايعرف بالتبن والماء، في بناء البيوت. وهذه البيوت الطينية توفر الدفء شتاء والبرودة صيفا.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    تذكارات من الصحراء

    معرض لمنتوجات محلية داخل خيمة بصحراء مرزوكة، يعرض على الزوار أعشابا طبية وخناجر معدنية وأساور ونعال جلدية وألبسة معروفة لدى سكان الصحراء مثل الدراعية الخاصة بالرجال والملحفة التي ترتديها النساء.

  • Sahara im Südosten von Marokko (Bildergalerie)

    السياحة في الصحراء المغربية

    موسيقا في قلب الصحراء

    شباب من فرقة أفريكا الموسيقية المنحدرة من مدينة الراشيدية المجاورة، تشارك في فعاليات مهرجان ثقافي تحتضنه مرزوكة. وتقدم أفريكا أساليب موسيقية متنوعة بين الريغي والفانك والبلوز، كما تمزج في أعمالها الفنية إيقاعات مغربية وأفريقية وغربية.

    الكاتب: بوعمرو العسراوي


مختارات

السياحة في الصحراء المغربية

بالرغم من قساوة الحياة في الصحراء في شرق المغرب، تشكل الواحات إحدى معالمها السياحية، مثل واحة بوشنيول في ضواحي قرية مرزوكة الواقعة وسط الكثبان الرملية، غنية بأشجار النخيل والزيتون والكاليبتوس. (22.04.2014)  

مواضيع ذات صلة

Kombibild - Flaggen von Marokko Algerien und Tunesien

اختارا الصمت.. كيف يؤثر "حراك الجزائر" على المغرب وتونس؟ 05.03.2019

ما هي الأسباب التي تدفع بالمغرب وتونس إلى التزام التحفظ في التعليق على الوضع الجزائري، وما هو التأثير المحتمل لتغيير النظام الجزائري على الجارين؟

Europäisches Parlament stimmpt über Kosovo-Report ab

الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقاً جديداً للصيد مع المغرب بعد حكم محكمة 12.02.2019

أقر البرلمان الأوروبي اتفاقية جديدة للصيد مع المغرب بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً بعدم وجوب تطبيق اتفاق الصيد السابق على المياه المتاخمة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

Algerien Besuch Horst Köhler

الوسيط الألماني يحرك عجلة مفاوضات الصحراء الغربية - فما فرص نجاحه؟ 05.12.2018

آمال عريضة معلقة على مبعوث الأمم المتحدة، الرئيس الألماني الأسبق كولر، من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية، بعد عقود من المراوحة في المكان. فما هي الأوراق التي يملكها كولر؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة للحل؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  