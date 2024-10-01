في صور.. هل تعلم أنّ للحيوانات مهارات هندسية مدهشة؟
أعشاشها وأنظمة أنفاقها وكهوفها مصممة بإتقان، وموادها أقوى من الفولاذ أحياناً. بعض الهياكل عمرها آلاف السنين، والبعض الآخر دقيق وخفيف. الحيوانات لديها مهارات هندسية مدهشة. تابعوا معنا هذه الصور.
تعريشة حب مريحة لحبيبتك
للحصول على موعد رومانسي، يبني الذكور من طيور "بويربيرد" في الكوخ الآسيوي شرفة خاصة من الأعشاب والأغصان. كما يزينون "الشرفة" بالزهور الملونة أو التوت أو الفطر. وإذا أعجبت أنثى الطائر وتزاوجت معه، يتم بناء عش لوضع البيض. ثم تفقس الطيور الصغيرة هناك.
الحياكة والضفيرة والعقد
تُبهر مثل هذه الطيور النساجة القروية في أوغندا، السيدات بحضانة جيدة التهوية. يقع المدخل على الجانب السفلي من الأعشاش المنسوجة بمهارة - وهذا يحمي النسل من لصوص الأعشاش. ولضمان عدم سقوط البيض أو الكتاكيت وحتى يتمكن الوالدان من الحضانة في سلام، يتم ربط نوع من نفق المدخل المنحدر بالعش.
عش جماعي
تبني طيور النساجين في ناميبيا أعشاشاً مشتركة تضم ما يصل إلى 90 عشاً و"غرف معيشة". إذا لم يتسبب الوزن الثقيل الذي يصل إلى طن واحد في تحطمها، فإن الأعشاش المشتركة العملاقة تستخدم لعقود. توفر الشقق المشتركة الحماية من الحرارة والبرودة ومن لصوص الأعشاش. وفي بعض الأحيان يتم تأجير بعض أماكن التعشيش من الباطن لأنواع أخرى من الطيور.
نملة الحائك الآسيوية
على عكس العديد من أنواع النمل تبني نملة الحائك الآسيوية أعشاشها في الأشجار. وللقيام بذلك، فإنها تقوم بنسج الأوراق ولصقها معًا حتى يتشكل هيكل كروي. وحتى صغار النمل تشارك في هذا العمل. معاً فقط نحن أقوياء - هذا هو شعار النمل العالمي.
مدينة بيئية ضخمة: تلال النمل الأبيض
يصل ارتفاع بعض تلال النمل الأبيض إلى أكثر من عشرة أمتار ويصل عمقها إلى 30 متراً - بما في ذلك أعمدة الهواء المتطورة. مزيج من البراز واللعاب والتربة يجعل الهياكل متينة للغاية. يبلغ عمر أقدم تلال النمل الأبيض المأهولة في جنوب أفريقيا 34,000 سنة. يجعل النمل الأبيض التربة أكثر خصوبة وأكثر مقاومة للجفاف. وبالمناسبة إنها صراصير وليست من النمل.
حرير العنكبوت أقوى من الفولاذ
لا توجد أي مادة أخرى تجمع بين العديد من القوى الخارقة مثل خيوط شبكات العنكبوت. تنتج العناكب الحرير لهذا الغرض في غدد معينة. حرير العنكبوت أرفع من شعر الإنسان ولكنه أكثر مقاومة للتمزق من الكابلات الفولاذية، ويمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية. وبالمناسبة لا تلتصق سوى الخيوط القابضة والخيوط الحلزونية للشبكة، حيث تقوم العناكب بالركض فوق الخيوط الأخرى.
دبور الورق يبني عشًا قرصيًا
تبقى أعشاش الدبابير الورقية لموسم واحد فقط. حيث تمضغ الحشرات ألياف الخشب لتكوين كتلة من الورق وتستخدمها لبناء عشها على شكل قرص العسل. وعندما يصبح الجو دافئًا جدًا، تجلس الدبابير على السطح الخارجي لقرص العسل المفتوح وتدخل الهواء البارد إلى الداخل. وعلى الرغم من سهولة تدمير الأعشاش، إلا أنه يمكن إعادة بنائها بسهولة في أي مكان تقريباً. وهذه ميزة تطورية كبيرة لهذا النوع.
النحل الطنان يجمع الرحيق
يستخدم النحل الطنان جحور الفئران المهجورة أو أكوام كبيرة من الخشب الميت أو الشقوق الحجرية لبناء أعشاشه. وهذا يسهل الأمر على الملكة الصغيرة، وهي الحيوان الوحيد في السرب الذي ينجو من الشتاء. يمكنها وضع بيضها مباشرة في عش قديم مناسب في الربيع دون إهدار الطاقة في البناء. بعد بضعة أسابيع، يفقس النحل الصغير.
حماية المدينة تحت الأرض
تحفر كلاب البراري أنظمة أنفاق وغرف واسعة النطاق يمكن أن تعيش فيها آلاف وأحياناً ملايين الحيوانات. وهي توفر الحماية في الأراضي العشبية الشاسعة في أمريكا الشمالية، وهي مكيّفة الهواء بشكل مثالي ومحميّة من الفيضانات بواسطة جدران ترابية. وينتشر الحراس على مداخلها لتحذير عائلاتهم بالصفير عندما يكون الخطر وشيكاً.
الشعاب المرجانية: المدن الضخمة في البحر
تُعد الشعاب المرجانية التي تقاس بحجمها أكبر الهياكل الحية. يبلغ حجم السليلة المرجانية الواحدة حوالي سنتيمتر واحد فقط. لكن كل منها يبني هيكلاً خارجياً من كربونات الكالسيوم. ثم تشكل مستعمراتها معًا هياكل ضخمة في المحيط تعيش فيها آلاف الأنواع. ويعد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا أكبر حاجز مرجاني في العالم حيث يبلغ طوله أكثر من 2300 كيلومتر.