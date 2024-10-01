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قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
10 صورة
طبيعة وبيئةعالمي
جانيت كوينك
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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DW-Redakteurin Jeannette Cwienk
جانيت كوينك كاتبة ومحررة تركز على قضايا المناخ والبيئة