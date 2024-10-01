تبقى أعشاش الدبابير الورقية لموسم واحد فقط. حيث تمضغ الحشرات ألياف الخشب لتكوين كتلة من الورق وتستخدمها لبناء عشها على شكل قرص العسل. وعندما يصبح الجو دافئًا جدًا، تجلس الدبابير على السطح الخارجي لقرص العسل المفتوح وتدخل الهواء البارد إلى الداخل. وعلى الرغم من سهولة تدمير الأعشاش، إلا أنه يمكن إعادة بنائها بسهولة في أي مكان تقريباً. وهذه ميزة تطورية كبيرة لهذا النوع.