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منوعاتنيجيريا
جولي هونكن
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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تُعرف مدينة "إيغبو أورا" في نيجيريا بكونها "عاصمة التوائم في العالم" بسبب المعدل المرتفع بشكل استثنائي للولادات المتعددة. وتشهد المدينة مهرجانا سنويا للاحتفاء بهذا العدد الكبير من التوائم.