تُعرف مدينة "إيغبو أورا" في نيجيريا بكونها "عاصمة التوائم في العالم" بسبب المعدل المرتفع بشكل استثنائي للولادات المتعددة. وتشهد المدينة مهرجانا سنويا للاحتفاء بهذا العدد الكبير من التوائم.
صورة من: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP
الابتسامة الجميلة
يعد مهرجان التوائم في مدينة "إيغبو أورا" النيجيرية حدثا رائعا يجذب الكثير من داخل البلاد وخارجها. تشارك في المهرجان فرق موسيقية مع تنظيم عروض للمواهب واستعراضات. وقال الملك المحلي أوبا كيهيندي غباديولي أولوغبينلي، وهو نفسه توأم وينتمي إلى إتنية يوروبا، "لا تكاد توجد أسرة هنا في إيغبو أورا لا تضم توائم".
صورة من: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP
الأطفال.. نجوم المهرجان
الأطفال هم بالفعل نجوم المهرجان حيث يرتدون ملابس وأزياء غاية في الأناقة مع تطابق الأزياء بين الأخوات التوائم. تولي ثقافة اليوروبا أهمية كبيرة للتوائم، وتعطي أفراد هذه الفئة أسماء أولى ثابتة تقليديا، بصرف النظر عن الجنس: إذ يحمل الأكبر اسم تايوو، ويعني "الشخص الذي يتذوق العالم"، بينما يُسمى المولود الثاني كيهيندي، أي "الشخص الذي جاء لاحقا".
صورة من: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP
التوائم ..سجادة حمراء
مع بدء المهرجان، تتحول مدينة "إيغبو أورا" إلى ساحة كبيرة مليئة بالبهجة بفضل عروض الفرق الموسيقية التي تؤدي الرقصات التقليدية. وبعد ذلك، يتم وضع سجادة حمراء في قلب المهرجان لاستقبال التوائم سواءً أكانوا صغارا أم كبارا وسط ابتهاج الحضور.
صورة من: Toyin Adedokun/AFP
حضور ملكي
يشارك الملك المحلي أوبا كيهيندي غباديولي أولوغبينلي، في المهرجان فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى. ويسلط المهرجان الضوء على خصوصية ظاهرة التوائم في المدينة. ويبلغ المعدل العالمي لحالات ولادة التوائم حوالي 12 لكل ألف ولادة، ولكن في إيغبو-أورا، يقترب المعدل من 50 لكل ألف ولادة، بحسب دراسات علمية وسجلات المستشفيات.
صورة من: Toyin Adedokun/AFP
أسباب انتشار التوائم؟
يزعم سكان المدينة بأن الوفرة في ولادات التوائم تعود إلى النظام الغذائي مثل تناول أوراق البامية أو حساء الإيلاسا المحضر من اليام والأمالا (دقيق الكسافا)، لكن خبراء في الخصوبة يشككون في هذه النظرية، ويقولون إنه لا توجد صلة مؤكدة بين النظام الغذائي وارتفاع معدل ولادات التوائم.
صورة من: Toyin Adedokun/AFP
التوائم.. نعمة
بغض النظر عن السبب وراء انتشار ظاهرة التوائم، إلا سكان مدينة "إيغبو أورا" يتفقون على أن وفرة التوائم تشكّل نعمة لهم، وبدرجة أكبر هذا العام في ظل ما تشهده نيجيريا من أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ جيل كامل.
صورة من: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP
الجميع مشارك
يشارك في المهرجان جميع التوائم من كافة الأعمار. وفي ذلك، قال تايو أوجيوالي، وهو باحث مساعد متخصص في ثقافة اليوروبا بجامعة إيبادان (جنوب غرب نيجيريا)، إن الاحتفال بالتوائم "له أصوله في المعتقدات الدينية التقليدية".
صورة من: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP
التوائم.. هبة من الله
أنجبت سوليات موبولاجي توأمين قبل ثمانية أشهر، وتقول إنها تلقت الكثير من الهدايا من ذلك الحين. وتقول "لقد غيّر ذلك حياتي. في كل مكان (تذهب إليه)، يقدم الناس المال لتوأميّ. لا يمكن أن تلد توأما من دون أن يحالفك الحظ، إنها هبة الرب".
صورة من: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP
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منوعاتنيجيريا
جولي هونكن
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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تُعرف مدينة "إيغبو أورا" في نيجيريا بكونها "عاصمة التوائم في العالم" بسبب المعدل المرتفع بشكل استثنائي للولادات المتعددة. وتشهد المدينة مهرجانا سنويا للاحتفاء بهذا العدد الكبير من التوائم.