أنجبت سوليات موبولاجي توأمين قبل ثمانية أشهر، وتقول إنها تلقت الكثير من الهدايا من ذلك الحين. وتقول "لقد غيّر ذلك حياتي. في كل مكان (تذهب إليه)، يقدم الناس المال لتوأميّ. لا يمكن أن تلد توأما من دون أن يحالفك الحظ، إنها هبة الرب".