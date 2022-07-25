في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

الحبيب بورقيبة وزوجته "الماجدة" وسيلة بن عمار

وضعت في قاعة استقبال بالقصر لوحتان للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة وزوجته وسيلة بن عمار، السيدة الأولى وكانت وسائل الاعلام الرسمية تلقبها بـ"الماجدة". ووسيلة هي زوجة بورقيبة الثانية وكان لها دور بارز في الحياة السياسية بتونس وخصوصا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس بورقيبة وشيخوخته. وتزوج بها سنة 1962 وتم الانفصال بينهما سنة 1986. وزوجته الأولى هي الفرنسية ماتيلد لوران وكان طلافه منها سنة 1961.