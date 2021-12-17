في صور.. كنوز وأسرار "الإمبراطورية الغامضة" في العراق

سد مكحول.. قلق بيئي

بسبب أن العراق بات يعاني من جفاف، بدأت الحكومات المتعاقبة في التفكير في إنشاء عدة سدود، أهمها سد مكحول المقرر إنشاؤه في محافظة صلاح الدين. إلا أن السد ورغم إيجابياته الكثيرة قد يتسبب في كوارث بيئية وإنسانية. إعداد: محمد عثمان