في صور.. كاتدرائية نوتردام باتت أجمل بعد التجديد
بعد جولة أخيرة من العمل للالتزام بالموعد النهائي الذي استغرق خمس سنوات، انتهت أعمال تجديد كاتدرائية نوتردام إلى حد كبير. لتصبح الكاتدرائية القوطية الشهيرة في باريس جاهزة لإبهار العالم مرة أخرى.
نوتردام جاهزة لإعادة الافتتاح
تم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس رسميا في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2024 ، بعد خمس سنوات ونصف من الإغلاق وأعمال الصيانة والترميم. تعرض هذا المعلم الشهير على الصعيدين الوطني والدولي لأضرار جسيمة خلال حريق كارثي في أبريل/ نيسان 2019. وعلى الرغم من التحقيقات المكثفة، لم يتم تحديد سبب الحريق بشكل ملموس.
مشرق ومتألق
حضر الحفل الذي اقتصر على المدعوين فقط يوم السبت أكثر من 1500 مدعو، من بينهم رؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى. وبالإضافة إلى الإعجاب بالتجديدات المعمارية، سيتمكن الجميع كذلك من مشاهدة التماثيل التي تم تنظيفها حديثاً والبالغ عددها 2300 تمثال و1500 كرسي تم تركيبها حديثاً. كما تم تنظيف الجدران والنوافذ، مما أدى إلى تصميم داخلي مشرق ومتألق.
ألسنة اللهب في قلب باريس
كان من الصعب احتواء الحريق الذي اندلع في 15 أبريل 2019 في الجزء العلوي تحت السقف: فقد عمل أكثر من 400 رجل إطفاء لساعات طويلة للسيطرة عليه. بعد الحريق، قام الخبراء بتقييم الأضرار التي لحقت بالكاتدرائية والتي شملت انهيار البرج وإطار السقف والأقبية المتعددة.
مذبح تحت الرماد
خلّف الحريق حطاماً وأنقاضاً في كل مكان. تُظهر الصورة أعلاه مدى الضرر الذي لحق بالمذبح الرئيسي.
ترميم مذبح نوتردام الرئيسي
سيتم افتتاح المذبح الرئيسي الذي تم ترميمه يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول من قبل رئيس أساقفة باريس، لوران أولريش، بحضور العديد من الأساقفة والكهنة الأجانب الآخرين. ونفذت التذاكر العامة لحضور هذا الحدث خلال 25 دقيقة فقط من عرضها.
باريس جاهزة لاستقبال الزوار والضيوف
ستكون الإجراءات الأمنية حول جزيرة إيل دو لاسيت، الجزيرة التي تقع عليها الكاتدرائية، مشددة خلال فعاليات نهاية الأسبوع. لكن مناطق المشاهدة العامة على نهر السين ستسمح لـ 40 ألف متفرج بمتابعة الأحداث على شاشات عرض كبيرة.
الحطام في كل مكان
تُعد كاتدرائية نوتردام، التي بُنيت بين عامي 1163 و1345، رمزا عالميا للعمارة القوطية. وعلى الرغم من أن الحريق لم يطح بأبراج الجرس في الواجهة، إلا أنه تسبب في انهيار السقف، مما أدى إلى انبعاث غبار الرصاص السام، والكثير من الحطام الذي تناثر على أرضية صحن الكنيسة.
صحن الكنيسة بعد تنظيفه وترميمه
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة في الكاتدرائية التي تم تجديدها في الأسبوع الذي سبق إعادة الافتتاح وألقى خطابًا أمام عمال البناء في صحن الكاتدرائية الذي تم تجديده. وتم جمع حوالي 840 مليون يورو لتمويل إعادة الإعمار والتجديد.
التأثير على البناء
ساهمت مئات الاستوديوهات والشركات الحرفية في إعادة بناء الكاتدرائية. وساعد خبراء البناء في إعادة بناء الأقبية المنهارة بما يتماشى مع طرق البناء الأصلية. ولأن المياه المستخدمة لإطفاء الحريق أضعفت الأحجار القائمة، فقد تمت معالجتها أيضاً لإعادتها إلى حالتها الأصلية.
السقف المرتفع
تحقق الأقبية التي تم ترميمها مرة أخرى الإحساس بالسقف المرتفع الخفيف الذي يميز الكاتدرائيات القوطية.
ضربة حظ
في ضربة حظ، نجت من الحريق نوافذ نوتردام الثلاث الوردية، بما في ذلك نافذة الوردة الغربية على الواجهة الرئيسية ومعظم الآثار الدينية للكاتدرائية، من دون أن تتضرر كثيرا. وتمت إزالة غبار الرصاص من أربع نوافذ زجاجية في الكاتدرائية، والتي تم إصلاحها في ورشة كاتدرائية كولونيا.
الرنين مرة أخرى
كما نجا أورغن الكاتدرائية الموجود تحت نافذة الوردة الغربية في الكاتدرائية من الداخل من أضرار كبيرة، على الرغم من أنه كان لا بد من تنظيف أنابيبه البالغ عددها حوالي 8000 أنبوب من غبار الرصاص السام الذي سقط عليها عندما احترق السقف. وسيتم العزف على الأرغن، الذي لم يُسمع صوته في الأماكن العامة منذ الحريق، خلال احتفالات الافتتاح نهاية الأسبوع.
فتح الأبواب واستقبال السياح
حدد الرئيس ماكرون هدفًا طموحًا يتمثل في إعادة بناء النصب التذكاري الذي يعود إلى القرون الوسطى في غضون خمس سنوات - وهو الموعد النهائي الذي يبدو أنه قد تم الوفاء به. وستفتح كاتدرائية نوتردام التي تم ترميمها حديثًا أبوابها أمام الزيارات السياحية المنتظمة بدءًا من 16 ديسمبر/ كانون الأ,ل. ومن المتوقع أن يزورها نحو 15 مليون زائر سنويًا، أي أكثر بحوالي 3 ملايين زائر مما كان عليه قبل الحريق.