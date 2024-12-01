حدد الرئيس ماكرون هدفًا طموحًا يتمثل في إعادة بناء النصب التذكاري الذي يعود إلى القرون الوسطى في غضون خمس سنوات - وهو الموعد النهائي الذي يبدو أنه قد تم الوفاء به. وستفتح كاتدرائية نوتردام التي تم ترميمها حديثًا أبوابها أمام الزيارات السياحية المنتظمة بدءًا من 16 ديسمبر/ كانون الأ,ل. ومن المتوقع أن يزورها نحو 15 مليون زائر سنويًا، أي أكثر بحوالي 3 ملايين زائر مما كان عليه قبل الحريق.