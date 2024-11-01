على عشاق الشتاء أن يسرعوا: فبحلول يوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني) على أقصى تقدير، سيذيب الطقس الشبيه بالربيع القبعات البيضاء على كنيسة فراونكيرشه في ميونيخ. من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة بعد ذلك إلى ما بين 11 و16 درجة، مع درجات حرارة محلية تصل إلى 19 درجة في الغرب والجنوب الغربي.