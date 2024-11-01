في صور.. قليل من الشتاء يطل برأسه مؤقتا في ألمانيا!
حلّ الشتاء، على الأقل مؤقتًا: فقد تساقطت الثلوج بكثافة، خاصة في جنوب ألمانيا. ولكن درجات الحرارة الباردة لن تدوم طويلاً: سيكون الجو شبيهاً بالربيع مرة أخرى، فالشتاء الحقيقي لم يأت بعد. التفاصيل في هذه الصور.
الكثير من الثلوج
الثلوج تتراكم أمام مبنى حكومة ولاية بافاريا في ميونيخ صباح يوم الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني)، فقد تساقطت الثلوج بكثافة في الليلة السابقة، خاصة في جنوب ألمانيا. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية قد حذرت في وقت سابق من "خطر على النفس والحياة" في أجزاء من ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ.
حالة من الشلل
احتاج السائقون إلى التحلي بالصبر: فقد تم إغلاق العديد من الطرق، مثل الطريق السريع A98 الذي يظهر هنا بالكامل لساعات بسبب كمية الثلوج. وحسب تقديرات العديد من مقرات الشرطة في الجنوب الغربي، أصيب ما لا يقل عن 30 شخصًا، معظمهم إصابات طفيفة، في الحوادث المرتبطة بالطقس. وبلغ إجمالي الأضرار أكثر من مليون يورو.
بقعة بيضاء عند الفجر
الثلوج تخلق أيضاً مناظر طبيعية ساحرة: هنا تضيء الشمس المشرقة الغابة السوداء المغطاة بالثلوج. تأتي البداية المؤقتة للشتاء في وقت مبكر: في الواقع لا يزال الخريف من حيث الأرصاد الجوية والتقويم.
تحويل المسار بسبب الثلوج والصقيع
خدمات الطوارئ تنظم حركة المرور بالقرب من لوراخ في بادن فورتمبيرغ. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إنه على الرغم من وقوع مئات الحوادث المرتبطة بالطقس، "لم تكن هناك فوضى على الطرقات". كان الناس في المنطقة مستعدين للثلوج والظروف الجليدية وقادوا سياراتهم بحذر.
بياض على مدّ البصر
ثلوج على مد البصر: هذا الحقل بالقرب من روتفايل بالكاد يمكن التعرف عليه. تساقط ما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الثلوج الطازجة في منطقة ألغوي خلال الليل، وفي بعض الأماكن تساقطت الثلوج على ارتفاعات منخفضة.
بقع من الثلج تتوهج في الشفق
لم يبدأ الشتاء في بافاريا وبادن فورتمبيرغ فقط: فبلدة غايسينغ الصغيرة الهادئة في ولاية سكسونيا، غير البعيدة عن الحدود التشيكية، مغطاة أيضًا بثلوج خفيفة. ومع ذلك، لن تبقى الروعة البيضاء لفترة طويلة: من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع.
ثلوج الأمس
على عشاق الشتاء أن يسرعوا: فبحلول يوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني) على أقصى تقدير، سيذيب الطقس الشبيه بالربيع القبعات البيضاء على كنيسة فراونكيرشه في ميونيخ. من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة بعد ذلك إلى ما بين 11 و16 درجة، مع درجات حرارة محلية تصل إلى 19 درجة في الغرب والجنوب الغربي.