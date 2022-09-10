في صور ـ مواقع جديدة أدرجت على قائمة التراث العالمي

تلال القبور، كوريا الجنوبية

من القرن الأول حتى القرن السادس كانت المنطقة التي تشكل جنوب كوريا الحالية تحت سيطرة قبيلة الجايا، وهو تحالف من مملكات صغيرة. وحتى اليوم يمكن العثور على مئات من تلال القبور التي تعود إلى عصر الجايا. تم التعرف على حوالي 780 منها حتى الآن. تذكرنا بتل المارة العظيم في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، وهو تل صناعي تم بناؤه في وقت مضى من قبل السكان الأصليين الأمريكيين.