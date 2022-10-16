في صور ـ الرقص مع "الحوت القاتل" في أعماق المتجمد الشمالي

رقصة البالية مع الأوركا

طوال أسبوع غاص غيرين بوري قبالة الجزيرة الصغيرة المغطاة بالثلوج في القطب الشمالي والتي يعيش فيها مجموعة صغيرة من البشر. هنا هو يسبح وراء مجموعة من حيتان الأوركا. " إنها تتحرك في إيقاع منتظم وكأنها رقصة بالية"، يقول في حماس هذا الغواص؛ " كنت أتمنى أن أتبعها، لكن ذلك غير ممكن، إنها سريعة وتتركني خلفها بسرعة"