 في صور ـ الرقص مع "الحوت القاتل" في أعماق المتجمد الشمالي | جميع المحتويات | DW | 22.02.2023

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بيئة ومناخ

في صور ـ الرقص مع "الحوت القاتل" في أعماق المتجمد الشمالي

في مغامرة مثيرة وخطيرة يسبح أرتور غيرين بوري مع حيتان الأوركا في مياه المحيط المتجمد الشمالي ويغوص في الأعماق ليس فقط بدافع رياضي، بل ومشاهدة هذه الحيوانات في محيطها الطبيعي. المغامر الفرنسي يحكي عن عالم ما تحت الماء.

  • Norwegen Spildra Polarkreis Taucher Arthur Guérin-Boëri - Wal taucht auf

    حوت في الأفق

    قبالة جزيرة سبيلدرا في الدائرة القطبية بالنرويج يطفو من العمق: إنه حوت الأوركا أو الحوت القاتل الذي يصعد إلى فوق الماء للتنفس. وهذه الحيتان تسير في هذه المياه المتجمدة بحثا عن سمك الهرينغ أو "رنكة أطلسية".

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guérin-Boëri mit Orca unter Wasser

    مشهد مثير

    هذا المشهد انتظره أرتور غيرين بوري طويلا: الفرنسي يتنفس عميقا ثم يغطس في مياه المحيط المتجمد، وأحيانا تحول الرياح القطبية درجة حرارة المياه إلى ما تحت الصفر." أنا موجود حاليا في الماء بالقرب من حوتين قاتلين يقبلان. إنه موقف مثير"، كما صرح الرجل البالغ من العمر 38 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية.

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guerin-Boeri in Fellkapuze

    بطل عالم في الجليد القطبي

    غيرين بوري أحرز بطولة العالم خمس مرات في الغوص الحر تحت الجليد، إذن الغوص دون زجاجة الأوكسجين. فبإمكانه الغوص 120 مترا تحت الماء وعدم التنفس لعدة دقائق. لكن في النرويج يستمر غوصه فقط 30 ثانية توصله 15 مترا في العمق بالقرب من حيتان الأوركا. وبالنسبة إلى البشر لا تشكل هذه الحيتان خطرا.

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guérin-Boëri mit Orcas unter Wasser

    رقصة البالية مع الأوركا

    طوال أسبوع غاص غيرين بوري قبالة الجزيرة الصغيرة المغطاة بالثلوج في القطب الشمالي والتي يعيش فيها مجموعة صغيرة من البشر. هنا هو يسبح وراء مجموعة من حيتان الأوركا. " إنها تتحرك في إيقاع منتظم وكأنها رقصة بالية"، يقول في حماس هذا الغواص؛ " كنت أتمنى أن أتبعها، لكن ذلك غير ممكن، إنها سريعة وتتركني خلفها بسرعة"

  • Norwegen Spildra Polarkreis Taucher - Arthur Guérin-Boëri taucht auf

    العيش وسط الجمال

    " في هذا المحيط البيئي ننسى التعب والبرد والخوف"، كما يقول غيرين بوري. وأثناء جولته في القطب الشمالي فإنه يستمتع بالطبيعة. "عندما أطفو فوق الماء من أجل التنفس أرى حولي جبالا ثلجية. إنني محاط بالجمال".

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guérin-Boëri mit Hütte

    العيش في هضبة!

    ويتخلل محطات الغطس أن يحمي أرتور غيرين بوري نفسه من الطقس البارد داخل هذا الكوخ الصغير الذي يشبه في شكله هضبة وهو مكون من الخشب والتراب والعشب. وفي داخله يشعل النار للتدفئة وأغراض أخرى.

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guérin-Boëri mit Scheinwerfer im Wasser

    الضوء في الليلة القطبية

    قلما يوجد ضوء خلال الليالي القطبية إلا أن مساعدين يضيؤون لغيرين بوري بكشاف ضوئي. كما أن عاصفة أخرت البحث عن حيتان الأوركا. لكن هذا الجهد استحق العناء: "كنت أود العودة إلى صميم الغوص الحر: استكشاف عالم الماء التحتي". وفي فصل الشتاء المقبل هو ينوي العودة مرة أخرى.


  • Norwegen Spildra Polarkreis Taucher Arthur Guérin-Boëri - Wal taucht auf

    حوت في الأفق

    قبالة جزيرة سبيلدرا في الدائرة القطبية بالنرويج يطفو من العمق: إنه حوت الأوركا أو الحوت القاتل الذي يصعد إلى فوق الماء للتنفس. وهذه الحيتان تسير في هذه المياه المتجمدة بحثا عن سمك الهرينغ أو "رنكة أطلسية".

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guérin-Boëri mit Orca unter Wasser

    مشهد مثير

    هذا المشهد انتظره أرتور غيرين بوري طويلا: الفرنسي يتنفس عميقا ثم يغطس في مياه المحيط المتجمد، وأحيانا تحول الرياح القطبية درجة حرارة المياه إلى ما تحت الصفر." أنا موجود حاليا في الماء بالقرب من حوتين قاتلين يقبلان. إنه موقف مثير"، كما صرح الرجل البالغ من العمر 38 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية.

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guerin-Boeri in Fellkapuze

    بطل عالم في الجليد القطبي

    غيرين بوري أحرز بطولة العالم خمس مرات في الغوص الحر تحت الجليد، إذن الغوص دون زجاجة الأوكسجين. فبإمكانه الغوص 120 مترا تحت الماء وعدم التنفس لعدة دقائق. لكن في النرويج يستمر غوصه فقط 30 ثانية توصله 15 مترا في العمق بالقرب من حيتان الأوركا. وبالنسبة إلى البشر لا تشكل هذه الحيتان خطرا.

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guérin-Boëri mit Orcas unter Wasser

    رقصة البالية مع الأوركا

    طوال أسبوع غاص غيرين بوري قبالة الجزيرة الصغيرة المغطاة بالثلوج في القطب الشمالي والتي يعيش فيها مجموعة صغيرة من البشر. هنا هو يسبح وراء مجموعة من حيتان الأوركا. " إنها تتحرك في إيقاع منتظم وكأنها رقصة بالية"، يقول في حماس هذا الغواص؛ " كنت أتمنى أن أتبعها، لكن ذلك غير ممكن، إنها سريعة وتتركني خلفها بسرعة"

  • Norwegen Spildra Polarkreis Taucher - Arthur Guérin-Boëri taucht auf

    العيش وسط الجمال

    " في هذا المحيط البيئي ننسى التعب والبرد والخوف"، كما يقول غيرين بوري. وأثناء جولته في القطب الشمالي فإنه يستمتع بالطبيعة. "عندما أطفو فوق الماء من أجل التنفس أرى حولي جبالا ثلجية. إنني محاط بالجمال".

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guérin-Boëri mit Hütte

    العيش في هضبة!

    ويتخلل محطات الغطس أن يحمي أرتور غيرين بوري نفسه من الطقس البارد داخل هذا الكوخ الصغير الذي يشبه في شكله هضبة وهو مكون من الخشب والتراب والعشب. وفي داخله يشعل النار للتدفئة وأغراض أخرى.

  • Norwegen Spildra Polarkreis - Taucher Arthur Guérin-Boëri mit Scheinwerfer im Wasser

    الضوء في الليلة القطبية

    قلما يوجد ضوء خلال الليالي القطبية إلا أن مساعدين يضيؤون لغيرين بوري بكشاف ضوئي. كما أن عاصفة أخرت البحث عن حيتان الأوركا. لكن هذا الجهد استحق العناء: "كنت أود العودة إلى صميم الغوص الحر: استكشاف عالم الماء التحتي". وفي فصل الشتاء المقبل هو ينوي العودة مرة أخرى.


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