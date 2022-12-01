في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

2017... مظاهرات ضد الغلاء

في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.