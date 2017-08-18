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في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!

يقترب فصل الربيع ويأخذ الطقس في التحسن كما يبدأ الكثيرون للتخطيط للسفر، خصوصا العشاق والأزواج، لقضاء أيام بعيدا عن ضغط العمل. وبما أن السفر معا قد يقوي أواصر الحب، نقدم في هذه الجولة المصورة عشر أماكن جاذبة للعشاق.

قضاء ليلة في البندقية مدينة القنوات المائية في إيطاليا هي مسرح لقصص العشاق من كل الأنواع. وكما جاء في أوبريت "ليلة البندقية" رائعة الموسيقى النمساوي يوهان شتراوس: "تعالى يا حبيبي إلى القارب، وما عليك إلا الصعود". وتفيد الأسطورة أن الأزواج الذين يتبادلون القبلات تحت جسر في البندقية يدوم حبهم للأبد.

رمي القطع النقدية في روما يقال إن من يرمي في أشهر نافورة للمدينة الأبدية بثلاث قطع نقدية سيتزوج عشيقته. فيلم "الحياة الحلوة" للمخرج الكبير الراحل فيليني دخل في كتب التاريخ وفيه تستحم الممثلة أنيتا إيكبيرغ في مياه نافورة "تريفي".

قفل في فرانكفورت شارع ناطحات السحاب في مدينة البنوك وإعلان الحب الأبدي فوق الجسر الحديدي ـ فالعديد من الأزواج جاؤوا إلى هنا ونصبوا قفلا بالحروف الأولية لأسمائهم ورموا بالمفاتيح في نهر الماين. وأقفال الحب هذه سبق وأن أدت إلى انهيار جسر في باريس.

نزهة على نهر السين في باريس جسور تربط بين الضفة الجنوبية مع الضفة الشمالية. مدينة العشاق كانت أيضا مدينة حنين بالنسبة إلى الكاتب كورت توخولسكي الذي كتب مرة يقول: "أقف فوق الجسر وأنا من جديد في وسط باريس موطننا المشترك. هنا تسيل المياه وأنت مضطجعة وأرمي بقلبي في النهر لأحضنك بحبي".

حمام ساخن في آيسلندا ماء بحرارة معتدلة تزخر به "البحيرة الزرقاء" بالقرب من العاصمة الآيسلندية. من عمق يناهز 1600 متر تخرج مياه معدنية ساخنة بدرجة 240 تصب في الحوض العريض المحاط بمنظر طبيعي خلاب يجعل الاستحمام فيه متعة ناعمة.

تخفيف السرعة في لشبونة تخصيص فترة من الوقت للقيام بجولة تتسم بنوع من الحنين عبر العاصمة البرتغالية لشبونة. كما هو الشأن قبل أكثر من مائة عام تربط ثلاثة قطارات جبلية مائلة بين المدينة والأحياء الواقعة على مرتفعات.

تجربة شجاعة في جبال الألب يد في يد على ارتفاع 2000 متر والوقوف على جانب الرصيف العالي ثم الاستمتاع بالمنظر الخلاب. منصة البانوراما Alpspix تضمن خفقان القلب بسرعة. والمغامرة تبدأ من فوق المحطة للقطار الجبلي الذي ينطلق من سهل غارميش بارتنكيرشن.

المشي فوق الحمم البركانية في فويرتيفنتورا على شواطئ واسعة من الرمل الأسود يمكن للعشاق أن يستمتعوا بوجودهم لوحدهم. فجزر الكناري الإسبانية هي من أصل بركاني. وظهرت جزيرة فويرتيفنتورا في البحر قبالة أفريقيا قبل نحو 20 مليون سنة. ولم تعد تحصل انفجارات بركانية لكن الأرض تبقى ساخنة.

جولة في فيينا على متن عربة حصان قسط زائد من الرومانسية يستمتع به الأزواج في العاصمة النمساوية فيينا حيث يمكن التجول على متن عربة يجرها حصان وفي المساء تناول وجبة طعام في مطعم فاخر.

رقصة التانغو في هلسنكي الفن الرفيع يظهر فوق منصة الرقص. فرقصة التانغو الفنلندية لها ميزة أمام تلك الكلاسيكية القادمة من الأرجنتين. فهي مريحة وسهلة للتعلم. وتاريخ ثاني أكبر أمة للتانغو في العالم يعود لمائة عام. فمنذ 1913 تتقارب أجيال من الأزواج من بعضها البعض على نغمات بطيئة وبطيئة ثم سريعة ثم بطيئة وهكذا.

