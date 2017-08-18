 في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق! | جميع المحتويات | DW | 02.03.2023

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في صور.. عشر وجهات سفر جاذبة للعشاق!

يقترب فصل الربيع ويأخذ الطقس في التحسن كما يبدأ الكثيرون للتخطيط للسفر، خصوصا العشاق والأزواج، لقضاء أيام بعيدا عن ضغط العمل. وبما أن السفر معا قد يقوي أواصر الحب، نقدم في هذه الجولة المصورة عشر أماكن جاذبة للعشاق.

  • Venedig bei Nacht

    قضاء ليلة في البندقية

    مدينة القنوات المائية في إيطاليا هي مسرح لقصص العشاق من كل الأنواع. وكما جاء في أوبريت "ليلة البندقية" رائعة الموسيقى النمساوي يوهان شتراوس: "تعالى يا حبيبي إلى القارب، وما عليك إلا الصعود". وتفيد الأسطورة أن الأزواج الذين يتبادلون القبلات تحت جسر في البندقية يدوم حبهم للأبد.

  • Der erleuchtete Trevi Brunnen in Rom, Italien

    رمي القطع النقدية في روما

    يقال إن من يرمي في أشهر نافورة للمدينة الأبدية بثلاث قطع نقدية سيتزوج عشيقته. فيلم "الحياة الحلوة" للمخرج الكبير الراحل فيليني دخل في كتب التاريخ وفيه تستحم الممثلة أنيتا إيكبيرغ في مياه نافورة "تريفي".

  • Der Eiserne Steg mit Liebesschlössern mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund.

    قفل في فرانكفورت

    شارع ناطحات السحاب في مدينة البنوك وإعلان الحب الأبدي فوق الجسر الحديدي ـ فالعديد من الأزواج جاؤوا إلى هنا ونصبوا قفلا بالحروف الأولية لأسمائهم ورموا بالمفاتيح في نهر الماين. وأقفال الحب هذه سبق وأن أدت إلى انهيار جسر في باريس.

  • Ausflugsschiffe fahren auf der Seine in Paris, im Hintergrund ist der Eiffelturm zu sehen.

    نزهة على نهر السين في باريس

    جسور تربط بين الضفة الجنوبية مع الضفة الشمالية. مدينة العشاق كانت أيضا مدينة حنين بالنسبة إلى الكاتب كورت توخولسكي الذي كتب مرة يقول: "أقف فوق الجسر وأنا من جديد في وسط باريس موطننا المشترك. هنا تسيل المياه وأنت مضطجعة وأرمي بقلبي في النهر لأحضنك بحبي".

  • Besucher in der Blauen Lagune in Island.

    حمام ساخن في آيسلندا

    ماء بحرارة معتدلة تزخر به "البحيرة الزرقاء" بالقرب من العاصمة الآيسلندية. من عمق يناهز 1600 متر تخرج مياه معدنية ساخنة بدرجة 240 تصب في الحوض العريض المحاط بمنظر طبيعي خلاب يجعل الاستحمام فيه متعة ناعمة.

  • Eine Tram fährt durch die Straßen von Lissabon, Portugal.

    تخفيف السرعة في لشبونة

    تخصيص فترة من الوقت للقيام بجولة تتسم بنوع من الحنين عبر العاصمة البرتغالية لشبونة. كما هو الشأن قبل أكثر من مائة عام تربط ثلاثة قطارات جبلية مائلة بين المدينة والأحياء الواقعة على مرتفعات.

  • Menschen genießen den Blick auf das Bergpanorama von der Aussichtsplattform AlpspiX.

    تجربة شجاعة في جبال الألب

    يد في يد على ارتفاع 2000 متر والوقوف على جانب الرصيف العالي ثم الاستمتاع بالمنظر الخلاب. منصة البانوراما Alpspix تضمن خفقان القلب بسرعة. والمغامرة تبدأ من فوق المحطة للقطار الجبلي الذي ينطلق من سهل غارميش بارتنكيرشن.

  • Ein schwarzer Lavastrand mit Blick aufs Meer auf Fuerteventura

    المشي فوق الحمم البركانية في فويرتيفنتورا

    على شواطئ واسعة من الرمل الأسود يمكن للعشاق أن يستمتعوا بوجودهم لوحدهم. فجزر الكناري الإسبانية هي من أصل بركاني. وظهرت جزيرة فويرتيفنتورا في البحر قبالة أفريقيا قبل نحو 20 مليون سنة. ولم تعد تحصل انفجارات بركانية لكن الأرض تبقى ساخنة.

  • Ein Fiaker fährt am Schloss Schönbrunn vorbei, Wien.

    جولة في فيينا على متن عربة حصان

    قسط زائد من الرومانسية يستمتع به الأزواج في العاصمة النمساوية فيينا حيث يمكن التجول على متن عربة يجرها حصان وفي المساء تناول وجبة طعام في مطعم فاخر.

  • Ein Paar, dessen Füße zu sehen sind, tanzt Tango

    رقصة التانغو في هلسنكي

    الفن الرفيع يظهر فوق منصة الرقص. فرقصة التانغو الفنلندية لها ميزة أمام تلك الكلاسيكية القادمة من الأرجنتين. فهي مريحة وسهلة للتعلم. وتاريخ ثاني أكبر أمة للتانغو في العالم يعود لمائة عام. فمنذ 1913 تتقارب أجيال من الأزواج من بعضها البعض على نغمات بطيئة وبطيئة ثم سريعة ثم بطيئة وهكذا.


  • Venedig bei Nacht

    قضاء ليلة في البندقية

    مدينة القنوات المائية في إيطاليا هي مسرح لقصص العشاق من كل الأنواع. وكما جاء في أوبريت "ليلة البندقية" رائعة الموسيقى النمساوي يوهان شتراوس: "تعالى يا حبيبي إلى القارب، وما عليك إلا الصعود". وتفيد الأسطورة أن الأزواج الذين يتبادلون القبلات تحت جسر في البندقية يدوم حبهم للأبد.

  • Der erleuchtete Trevi Brunnen in Rom, Italien

    رمي القطع النقدية في روما

    يقال إن من يرمي في أشهر نافورة للمدينة الأبدية بثلاث قطع نقدية سيتزوج عشيقته. فيلم "الحياة الحلوة" للمخرج الكبير الراحل فيليني دخل في كتب التاريخ وفيه تستحم الممثلة أنيتا إيكبيرغ في مياه نافورة "تريفي".

  • Der Eiserne Steg mit Liebesschlössern mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund.

    قفل في فرانكفورت

    شارع ناطحات السحاب في مدينة البنوك وإعلان الحب الأبدي فوق الجسر الحديدي ـ فالعديد من الأزواج جاؤوا إلى هنا ونصبوا قفلا بالحروف الأولية لأسمائهم ورموا بالمفاتيح في نهر الماين. وأقفال الحب هذه سبق وأن أدت إلى انهيار جسر في باريس.

  • Ausflugsschiffe fahren auf der Seine in Paris, im Hintergrund ist der Eiffelturm zu sehen.

    نزهة على نهر السين في باريس

    جسور تربط بين الضفة الجنوبية مع الضفة الشمالية. مدينة العشاق كانت أيضا مدينة حنين بالنسبة إلى الكاتب كورت توخولسكي الذي كتب مرة يقول: "أقف فوق الجسر وأنا من جديد في وسط باريس موطننا المشترك. هنا تسيل المياه وأنت مضطجعة وأرمي بقلبي في النهر لأحضنك بحبي".

  • Besucher in der Blauen Lagune in Island.

    حمام ساخن في آيسلندا

    ماء بحرارة معتدلة تزخر به "البحيرة الزرقاء" بالقرب من العاصمة الآيسلندية. من عمق يناهز 1600 متر تخرج مياه معدنية ساخنة بدرجة 240 تصب في الحوض العريض المحاط بمنظر طبيعي خلاب يجعل الاستحمام فيه متعة ناعمة.

  • Eine Tram fährt durch die Straßen von Lissabon, Portugal.

    تخفيف السرعة في لشبونة

    تخصيص فترة من الوقت للقيام بجولة تتسم بنوع من الحنين عبر العاصمة البرتغالية لشبونة. كما هو الشأن قبل أكثر من مائة عام تربط ثلاثة قطارات جبلية مائلة بين المدينة والأحياء الواقعة على مرتفعات.

  • Menschen genießen den Blick auf das Bergpanorama von der Aussichtsplattform AlpspiX.

    تجربة شجاعة في جبال الألب

    يد في يد على ارتفاع 2000 متر والوقوف على جانب الرصيف العالي ثم الاستمتاع بالمنظر الخلاب. منصة البانوراما Alpspix تضمن خفقان القلب بسرعة. والمغامرة تبدأ من فوق المحطة للقطار الجبلي الذي ينطلق من سهل غارميش بارتنكيرشن.

  • Ein schwarzer Lavastrand mit Blick aufs Meer auf Fuerteventura

    المشي فوق الحمم البركانية في فويرتيفنتورا

    على شواطئ واسعة من الرمل الأسود يمكن للعشاق أن يستمتعوا بوجودهم لوحدهم. فجزر الكناري الإسبانية هي من أصل بركاني. وظهرت جزيرة فويرتيفنتورا في البحر قبالة أفريقيا قبل نحو 20 مليون سنة. ولم تعد تحصل انفجارات بركانية لكن الأرض تبقى ساخنة.

  • Ein Fiaker fährt am Schloss Schönbrunn vorbei, Wien.

    جولة في فيينا على متن عربة حصان

    قسط زائد من الرومانسية يستمتع به الأزواج في العاصمة النمساوية فيينا حيث يمكن التجول على متن عربة يجرها حصان وفي المساء تناول وجبة طعام في مطعم فاخر.

  • Ein Paar, dessen Füße zu sehen sind, tanzt Tango

    رقصة التانغو في هلسنكي

    الفن الرفيع يظهر فوق منصة الرقص. فرقصة التانغو الفنلندية لها ميزة أمام تلك الكلاسيكية القادمة من الأرجنتين. فهي مريحة وسهلة للتعلم. وتاريخ ثاني أكبر أمة للتانغو في العالم يعود لمائة عام. فمنذ 1913 تتقارب أجيال من الأزواج من بعضها البعض على نغمات بطيئة وبطيئة ثم سريعة ثم بطيئة وهكذا.


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