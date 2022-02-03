في صور.. حيوانات ذكية قادرة على التعامل مع المواقف المختلفة
مخطئ من يعتقد أن الذكاء حكر على بني البشر، فهناك أنواع من الحيوانات تستطيع الرسم، بل وحتى التعرف على نفسها في المرآة والتمييز بين اللغات المختلفة. جولة صور تعرفك على أبرز الحيوانات الذكية.
الحمام أكثر من رمز سلام
لم يكن معروفا عن الحمام الذكاء، لكن الخبراء اكتشفوا قدرتها على التمييز بين لوحات بيكاسو ومونيه، بل وحتى التعرف على اللغات المكتوبة. كما وثقوا إمكانياتها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد وبسرعة. ورغم أن لها دماغ حجمه أصغر بكثير من الدماغ البشري إلا أنها تتوفر على كمية من خلايا العصبية أكبر ستة مرة من جسم الإنسان عند كل ميللتر مربع.
الذكاء بالنسبة للحيوان
يعرّف العلماء الذكاء على أنه القدرة على التعامل مع المشكلات والتعرف على الروابط والمسببات، والحيوانات الذكية هي القادرة على حلّ المشاكل في المواقف الجديدة اعتمادا على المعارف المستمدة من التجارب السابقة بحلول إبداعية. الكلاب من الحيوانات التي تصنف كذلك لكن هذا لا يعني أن عليها قراءة الصحف أو تعلم الحساب.
الغراب والتفكير الاستراتيجي
الغراب مبدع في التفكير الاستراتيجي، خاصة عند بحثه عن الطعام. فهو يعتمد أساليب مختلفة وتارة ملتوية للحصول على الطعام حتى وإن كان مخفيّاً. وبعد الحصول عليه يقوم بإخفائه لاحقًا. وهذا الطير من الحيوانات التي تتعرف على نفسها في المرآة، مما يشير إلى توفره على الوعي الذاتي.
سمكة الشفاه وتجربة المرآة
عندما وضعت المرآة أمام سمكة الشفاه تعرفت الأخيرة على علامة على جسدها وحاولت مسحها. ربما فهمت السمكة ببساطة وظيفة المرآة ونظرت إلى أجزاء من جسمها لم تكن تراها لولا ذلك.
الحيوانات البحرية أقل ذكاء
الحيوانات المائية أو الأسماك هي أقل ذكاء وفق العلماء. دراسة أمريكية عزت ذلك إلى رتابة البيئة في أعماق البحار، حيث لا تتطلب الحياة المائية على المستوى المعرفي إلا القليل. على سطح الأرض، يختلف الأمر، فلا ينفع السلوك النمطي، والحلول الذكية هنا ضرورية في معركة الصراع من أجل البقاء.
الأخطبوط والأرجل الذكية
الاستثناء الوحيد بين الحيوانات المائية يتمثل في الأخطبوطات التي تعيش في الشعاب المرجانية، إذ عليها التأقلم في بيئة مركبة. ربما هذا هو السبب في أن رأسيات الأرجل ذكية للغاية - فهي تستخدم الأدوات وتحل المهام المعقدة وتتعلم سلوكيات جديدة في المختبر من خلال مراقبة نوعها. وبالمناسبة، يقع ثلثا الخلايا العصبية لللافقاريات في أذرعها، والباقي في الدماغ.
هل الدلافين ذكية؟
لفترة طويلة، كانت الدلافين تصنف على أنها حيوانات بالغة الذكاء إلى أن تمّ التوصل إلى حقيقة أن قشرة دماغها، التي تعتبر مركز الذكاء في الثدييات، أرق بكثير مما هي عليه الأمر لدى الثدييات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، اندلع نقاش عاطفي حول مدى قوة ذكاء الثدييات البحرية. وما يبقى مؤكداً أن الدلافين اجتماعية للغاية وتواصلية، ولديها ذاكرة جيّدة وتمنح بعضها البعض أسماء فردية.
الفيلة وعلاقتها بالبشر
الفيلة ذكية جدا. لها علاقة مرتبكة مع ذوي البشر، فهي تسارع للهرب عندما ترى ذكور قبيلة الماساي، ولكنها تبقى هادئة حين يقترب منها فلاحون من قبيلة كامبا. وعند الهجرة بين المناطق المحمية، تندفع الأفيال عبر المستوطنات البشرية كإجراء احترازي.
الخنازير والعلاقة السببية
تعد الخنازير من أذكى الثدييات. فهي تتعلم الأوامر، وتستمع إلى الأسماء الفردية، وتفهم العلاقة المركبة بين السبب والنتيجة. قام الباحثون بتعليم الخنازير تشغيل عصا التحكم واكتشفوا أن الحيوانات فهمت العلاقة المجردة بين حركة جهاز التحكم والمؤشر على الشاشة.
صراع القط والكلب
طالما جادل أصحاب الكلاب والقطط: أي الأنواع أكثر ذكاءً؟ الكلاب يمكنها حتى التمييز بين اللغات الأجنبية المختلفة ولديها ما يقرب من ضعف عدد الخلايا العصبية مقارنة بالقطط (530 إلى 250 مليون). لكن في ذات الوقت مستوى الإدراك وفهم المسببات مرتفع جدا لدى القطط. الملفت أن الأخيرة لم تخضع لذات القدر من التجارب كما هو الشأن بالنسبة للكلاب.
الذكاء الاجتماعي
مثل الكلاب، عاشت الخيول عن قرب مع البشر لآلاف السنين. لذلك من الطبيعي أن تنمي هذه الحيوانات القدرة على فهم بني البشر. ويمكن للخيول تصنيف تعابير وجهنا ومعرفة ما إذا كنّا ودودون أو شريرون. ومعروف أيضا أن الماعز قادرة على تحديد الحالة العاطفية للماعز الأخرى من خلال ثغاءها.
الشمبانزي الأقرب إلى الإنسان
أقل من 1.5 بالمائة يفصلنا وراثيًا عن أقرب أقربائنا، فصيلة الشمبانزي. يبقى الاختلاف الحاسم بيننا وبين هذه الفصيلة من القردة في القدرة على توريث معارفنا إلى الأجيال اللاحقة. والإنسان أكبر مخلوق بارع في ضمان "التطور الثقافي" بشكل مبتكر وفريد.
الحمام أكثر من رمز سلام
لم يكن معروفا عن الحمام الذكاء، لكن الخبراء اكتشفوا قدرتها على التمييز بين لوحات بيكاسو ومونيه، بل وحتى التعرف على اللغات المكتوبة. كما وثقوا إمكانياتها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد وبسرعة. ورغم أن لها دماغ حجمه أصغر بكثير من الدماغ البشري إلا أنها تتوفر على كمية من خلايا العصبية أكبر ستة مرة من جسم الإنسان عند كل ميللتر مربع.
الذكاء بالنسبة للحيوان
يعرّف العلماء الذكاء على أنه القدرة على التعامل مع المشكلات والتعرف على الروابط والمسببات، والحيوانات الذكية هي القادرة على حلّ المشاكل في المواقف الجديدة اعتمادا على المعارف المستمدة من التجارب السابقة بحلول إبداعية. الكلاب من الحيوانات التي تصنف كذلك لكن هذا لا يعني أن عليها قراءة الصحف أو تعلم الحساب.
الغراب والتفكير الاستراتيجي
الغراب مبدع في التفكير الاستراتيجي، خاصة عند بحثه عن الطعام. فهو يعتمد أساليب مختلفة وتارة ملتوية للحصول على الطعام حتى وإن كان مخفيّاً. وبعد الحصول عليه يقوم بإخفائه لاحقًا. وهذا الطير من الحيوانات التي تتعرف على نفسها في المرآة، مما يشير إلى توفره على الوعي الذاتي.
سمكة الشفاه وتجربة المرآة
عندما وضعت المرآة أمام سمكة الشفاه تعرفت الأخيرة على علامة على جسدها وحاولت مسحها. ربما فهمت السمكة ببساطة وظيفة المرآة ونظرت إلى أجزاء من جسمها لم تكن تراها لولا ذلك.
الحيوانات البحرية أقل ذكاء
الحيوانات المائية أو الأسماك هي أقل ذكاء وفق العلماء. دراسة أمريكية عزت ذلك إلى رتابة البيئة في أعماق البحار، حيث لا تتطلب الحياة المائية على المستوى المعرفي إلا القليل. على سطح الأرض، يختلف الأمر، فلا ينفع السلوك النمطي، والحلول الذكية هنا ضرورية في معركة الصراع من أجل البقاء.
الأخطبوط والأرجل الذكية
الاستثناء الوحيد بين الحيوانات المائية يتمثل في الأخطبوطات التي تعيش في الشعاب المرجانية، إذ عليها التأقلم في بيئة مركبة. ربما هذا هو السبب في أن رأسيات الأرجل ذكية للغاية - فهي تستخدم الأدوات وتحل المهام المعقدة وتتعلم سلوكيات جديدة في المختبر من خلال مراقبة نوعها. وبالمناسبة، يقع ثلثا الخلايا العصبية لللافقاريات في أذرعها، والباقي في الدماغ.
هل الدلافين ذكية؟
لفترة طويلة، كانت الدلافين تصنف على أنها حيوانات بالغة الذكاء إلى أن تمّ التوصل إلى حقيقة أن قشرة دماغها، التي تعتبر مركز الذكاء في الثدييات، أرق بكثير مما هي عليه الأمر لدى الثدييات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، اندلع نقاش عاطفي حول مدى قوة ذكاء الثدييات البحرية. وما يبقى مؤكداً أن الدلافين اجتماعية للغاية وتواصلية، ولديها ذاكرة جيّدة وتمنح بعضها البعض أسماء فردية.
الفيلة وعلاقتها بالبشر
الفيلة ذكية جدا. لها علاقة مرتبكة مع ذوي البشر، فهي تسارع للهرب عندما ترى ذكور قبيلة الماساي، ولكنها تبقى هادئة حين يقترب منها فلاحون من قبيلة كامبا. وعند الهجرة بين المناطق المحمية، تندفع الأفيال عبر المستوطنات البشرية كإجراء احترازي.
الخنازير والعلاقة السببية
تعد الخنازير من أذكى الثدييات. فهي تتعلم الأوامر، وتستمع إلى الأسماء الفردية، وتفهم العلاقة المركبة بين السبب والنتيجة. قام الباحثون بتعليم الخنازير تشغيل عصا التحكم واكتشفوا أن الحيوانات فهمت العلاقة المجردة بين حركة جهاز التحكم والمؤشر على الشاشة.
صراع القط والكلب
طالما جادل أصحاب الكلاب والقطط: أي الأنواع أكثر ذكاءً؟ الكلاب يمكنها حتى التمييز بين اللغات الأجنبية المختلفة ولديها ما يقرب من ضعف عدد الخلايا العصبية مقارنة بالقطط (530 إلى 250 مليون). لكن في ذات الوقت مستوى الإدراك وفهم المسببات مرتفع جدا لدى القطط. الملفت أن الأخيرة لم تخضع لذات القدر من التجارب كما هو الشأن بالنسبة للكلاب.
الذكاء الاجتماعي
مثل الكلاب، عاشت الخيول عن قرب مع البشر لآلاف السنين. لذلك من الطبيعي أن تنمي هذه الحيوانات القدرة على فهم بني البشر. ويمكن للخيول تصنيف تعابير وجهنا ومعرفة ما إذا كنّا ودودون أو شريرون. ومعروف أيضا أن الماعز قادرة على تحديد الحالة العاطفية للماعز الأخرى من خلال ثغاءها.
الشمبانزي الأقرب إلى الإنسان
أقل من 1.5 بالمائة يفصلنا وراثيًا عن أقرب أقربائنا، فصيلة الشمبانزي. يبقى الاختلاف الحاسم بيننا وبين هذه الفصيلة من القردة في القدرة على توريث معارفنا إلى الأجيال اللاحقة. والإنسان أكبر مخلوق بارع في ضمان "التطور الثقافي" بشكل مبتكر وفريد.