في صور.. حيوانات ذكية قادرة على التعامل مع المواقف المختلفة

هل الدلافين ذكية؟

لفترة طويلة، كانت الدلافين تصنف على أنها حيوانات بالغة الذكاء إلى أن تمّ التوصل إلى حقيقة أن قشرة دماغها، التي تعتبر مركز الذكاء في الثدييات، أرق بكثير مما هي عليه الأمر لدى الثدييات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، اندلع نقاش عاطفي حول مدى قوة ذكاء الثدييات البحرية. وما يبقى مؤكداً أن الدلافين اجتماعية للغاية وتواصلية، ولديها ذاكرة جيّدة وتمنح بعضها البعض أسماء فردية.