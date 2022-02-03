 في صور.. حيوانات ذكية قادرة على التعامل مع المواقف المختلفة | جميع المحتويات | DW | 03.02.2022

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بيئة ومناخ

في صور.. حيوانات ذكية قادرة على التعامل مع المواقف المختلفة

مخطئ من يعتقد أن الذكاء حكر على بني البشر، فهناك أنواع من الحيوانات تستطيع الرسم، بل وحتى التعرف على نفسها في المرآة والتمييز بين اللغات المختلفة. جولة صور تعرفك على أبرز الحيوانات الذكية.

  • Ein Taubenschwarm fliegt vor der Moschee in Kabul in die Luft

    الحمام أكثر من رمز سلام

    لم يكن معروفا عن الحمام الذكاء، لكن الخبراء اكتشفوا قدرتها على التمييز بين لوحات بيكاسو ومونيه، بل وحتى التعرف على اللغات المكتوبة. كما وثقوا إمكانياتها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد وبسرعة. ورغم أن لها دماغ حجمه أصغر بكثير من الدماغ البشري إلا أنها تتوفر على كمية من خلايا العصبية أكبر ستة مرة من جسم الإنسان عند كل ميللتر مربع.

  • Ein Terrier sitzt auf dem Schoß seiner Besitzerin, die eine Zeitung liest

    الذكاء بالنسبة للحيوان

    يعرّف العلماء الذكاء على أنه القدرة على التعامل مع المشكلات والتعرف على الروابط والمسببات، والحيوانات الذكية هي القادرة على حلّ المشاكل في المواقف الجديدة اعتمادا على المعارف المستمدة من التجارب السابقة بحلول إبداعية. الكلاب من الحيوانات التي تصنف كذلك لكن هذا لا يعني أن عليها قراءة الصحف أو تعلم الحساب.

  • Eine Krähe hält eine Plastikverpackung eines Sandwiches im Schnabel

    الغراب والتفكير الاستراتيجي

    الغراب مبدع في التفكير الاستراتيجي، خاصة عند بحثه عن الطعام. فهو يعتمد أساليب مختلفة وتارة ملتوية للحصول على الطعام حتى وإن كان مخفيّاً. وبعد الحصول عليه يقوم بإخفائه لاحقًا. وهذا الطير من الحيوانات التي تتعرف على نفسها في المرآة، مما يشير إلى توفره على الوعي الذاتي.

  • Ein Putzerfisch säubert das Maul eines Riesenkugelfisches

    سمكة الشفاه وتجربة المرآة

    عندما وضعت المرآة أمام سمكة الشفاه تعرفت الأخيرة على علامة على جسدها وحاولت مسحها. ربما فهمت السمكة ببساطة وظيفة المرآة ونظرت إلى أجزاء من جسمها لم تكن تراها لولا ذلك.

  • Ein Schwarm von Goldstreifen-Suesslippen im Meer

    الحيوانات البحرية أقل ذكاء

    الحيوانات المائية أو الأسماك هي أقل ذكاء وفق العلماء. دراسة أمريكية عزت ذلك إلى رتابة البيئة في أعماق البحار، حيث لا تتطلب الحياة المائية على المستوى المعرفي إلا القليل. على سطح الأرض، يختلف الأمر، فلا ينفع السلوك النمطي، والحلول الذكية هنا ضرورية في معركة الصراع من أجل البقاء.

  • Oktopus Manfred in seinem Becken in einem Berliner Aquarium

    الأخطبوط والأرجل الذكية

    الاستثناء الوحيد بين الحيوانات المائية يتمثل في الأخطبوطات التي تعيش في الشعاب المرجانية، إذ عليها التأقلم في بيئة مركبة. ربما هذا هو السبب في أن رأسيات الأرجل ذكية للغاية - فهي تستخدم الأدوات وتحل المهام المعقدة وتتعلم سلوكيات جديدة في المختبر من خلال مراقبة نوعها. وبالمناسبة، يقع ثلثا الخلايا العصبية لللافقاريات في أذرعها، والباقي في الدماغ.

  • Ein Flaschennasen-Delfin scheint in die Kamera zu lächeln

    هل الدلافين ذكية؟

    لفترة طويلة، كانت الدلافين تصنف على أنها حيوانات بالغة الذكاء إلى أن تمّ التوصل إلى حقيقة أن قشرة دماغها، التي تعتبر مركز الذكاء في الثدييات، أرق بكثير مما هي عليه الأمر لدى الثدييات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، اندلع نقاش عاطفي حول مدى قوة ذكاء الثدييات البحرية. وما يبقى مؤكداً أن الدلافين اجتماعية للغاية وتواصلية، ولديها ذاكرة جيّدة وتمنح بعضها البعض أسماء فردية.

  • Ein Elefant steht in einer Baum- und Buschlandschaft in Afrika

    الفيلة وعلاقتها بالبشر

    الفيلة ذكية جدا. لها علاقة مرتبكة مع ذوي البشر، فهي تسارع للهرب عندما ترى ذكور قبيلة الماساي، ولكنها تبقى هادئة حين يقترب منها فلاحون من قبيلة كامبا. وعند الهجرة بين المناطق المحمية، تندفع الأفيال عبر المستوطنات البشرية كإجراء احترازي.

  • Ein Hausschwein wühlt in frischer Erde

    الخنازير والعلاقة السببية

    تعد الخنازير من أذكى الثدييات. فهي تتعلم الأوامر، وتستمع إلى الأسماء الفردية، وتفهم العلاقة المركبة بين السبب والنتيجة. قام الباحثون بتعليم الخنازير تشغيل عصا التحكم واكتشفوا أن الحيوانات فهمت العلاقة المجردة بين حركة جهاز التحكم والمؤشر على الشاشة.

  • Ein kleines Kätzchen und ein Hund kuscheln zusammen auf einem Sofa

    صراع القط والكلب

    طالما جادل أصحاب الكلاب والقطط: أي الأنواع أكثر ذكاءً؟ الكلاب يمكنها حتى التمييز بين اللغات الأجنبية المختلفة ولديها ما يقرب من ضعف عدد الخلايا العصبية مقارنة بالقطط (530 إلى 250 مليون). لكن في ذات الوقت مستوى الإدراك وفهم المسببات مرتفع جدا لدى القطط. الملفت أن الأخيرة لم تخضع لذات القدر من التجارب كما هو الشأن بالنسبة للكلاب.

  • Ein Pony und eine Ziege stehen auf einer schneebedeckten Wiese vor einem Stall

    الذكاء الاجتماعي

    مثل الكلاب، عاشت الخيول عن قرب مع البشر لآلاف السنين. لذلك من الطبيعي أن تنمي هذه الحيوانات القدرة على فهم بني البشر. ويمكن للخيول تصنيف تعابير وجهنا ومعرفة ما إذا كنّا ودودون أو شريرون. ومعروف أيضا أن الماعز قادرة على تحديد الحالة العاطفية للماعز الأخرى من خلال ثغاءها.

  • Ein Schimpansenbaby klettert auf einer Stange herum und blickt auf seine Tierpflegerin

    الشمبانزي الأقرب إلى الإنسان

    أقل من 1.5 بالمائة يفصلنا وراثيًا عن أقرب أقربائنا، فصيلة الشمبانزي. يبقى الاختلاف الحاسم بيننا وبين هذه الفصيلة من القردة في القدرة على توريث معارفنا إلى الأجيال اللاحقة. والإنسان أكبر مخلوق بارع في ضمان "التطور الثقافي" بشكل مبتكر وفريد.


  • Ein Taubenschwarm fliegt vor der Moschee in Kabul in die Luft

    الحمام أكثر من رمز سلام

    لم يكن معروفا عن الحمام الذكاء، لكن الخبراء اكتشفوا قدرتها على التمييز بين لوحات بيكاسو ومونيه، بل وحتى التعرف على اللغات المكتوبة. كما وثقوا إمكانياتها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد وبسرعة. ورغم أن لها دماغ حجمه أصغر بكثير من الدماغ البشري إلا أنها تتوفر على كمية من خلايا العصبية أكبر ستة مرة من جسم الإنسان عند كل ميللتر مربع.

  • Ein Terrier sitzt auf dem Schoß seiner Besitzerin, die eine Zeitung liest

    الذكاء بالنسبة للحيوان

    يعرّف العلماء الذكاء على أنه القدرة على التعامل مع المشكلات والتعرف على الروابط والمسببات، والحيوانات الذكية هي القادرة على حلّ المشاكل في المواقف الجديدة اعتمادا على المعارف المستمدة من التجارب السابقة بحلول إبداعية. الكلاب من الحيوانات التي تصنف كذلك لكن هذا لا يعني أن عليها قراءة الصحف أو تعلم الحساب.

  • Eine Krähe hält eine Plastikverpackung eines Sandwiches im Schnabel

    الغراب والتفكير الاستراتيجي

    الغراب مبدع في التفكير الاستراتيجي، خاصة عند بحثه عن الطعام. فهو يعتمد أساليب مختلفة وتارة ملتوية للحصول على الطعام حتى وإن كان مخفيّاً. وبعد الحصول عليه يقوم بإخفائه لاحقًا. وهذا الطير من الحيوانات التي تتعرف على نفسها في المرآة، مما يشير إلى توفره على الوعي الذاتي.

  • Ein Putzerfisch säubert das Maul eines Riesenkugelfisches

    سمكة الشفاه وتجربة المرآة

    عندما وضعت المرآة أمام سمكة الشفاه تعرفت الأخيرة على علامة على جسدها وحاولت مسحها. ربما فهمت السمكة ببساطة وظيفة المرآة ونظرت إلى أجزاء من جسمها لم تكن تراها لولا ذلك.

  • Ein Schwarm von Goldstreifen-Suesslippen im Meer

    الحيوانات البحرية أقل ذكاء

    الحيوانات المائية أو الأسماك هي أقل ذكاء وفق العلماء. دراسة أمريكية عزت ذلك إلى رتابة البيئة في أعماق البحار، حيث لا تتطلب الحياة المائية على المستوى المعرفي إلا القليل. على سطح الأرض، يختلف الأمر، فلا ينفع السلوك النمطي، والحلول الذكية هنا ضرورية في معركة الصراع من أجل البقاء.

  • Oktopus Manfred in seinem Becken in einem Berliner Aquarium

    الأخطبوط والأرجل الذكية

    الاستثناء الوحيد بين الحيوانات المائية يتمثل في الأخطبوطات التي تعيش في الشعاب المرجانية، إذ عليها التأقلم في بيئة مركبة. ربما هذا هو السبب في أن رأسيات الأرجل ذكية للغاية - فهي تستخدم الأدوات وتحل المهام المعقدة وتتعلم سلوكيات جديدة في المختبر من خلال مراقبة نوعها. وبالمناسبة، يقع ثلثا الخلايا العصبية لللافقاريات في أذرعها، والباقي في الدماغ.

  • Ein Flaschennasen-Delfin scheint in die Kamera zu lächeln

    هل الدلافين ذكية؟

    لفترة طويلة، كانت الدلافين تصنف على أنها حيوانات بالغة الذكاء إلى أن تمّ التوصل إلى حقيقة أن قشرة دماغها، التي تعتبر مركز الذكاء في الثدييات، أرق بكثير مما هي عليه الأمر لدى الثدييات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، اندلع نقاش عاطفي حول مدى قوة ذكاء الثدييات البحرية. وما يبقى مؤكداً أن الدلافين اجتماعية للغاية وتواصلية، ولديها ذاكرة جيّدة وتمنح بعضها البعض أسماء فردية.

  • Ein Elefant steht in einer Baum- und Buschlandschaft in Afrika

    الفيلة وعلاقتها بالبشر

    الفيلة ذكية جدا. لها علاقة مرتبكة مع ذوي البشر، فهي تسارع للهرب عندما ترى ذكور قبيلة الماساي، ولكنها تبقى هادئة حين يقترب منها فلاحون من قبيلة كامبا. وعند الهجرة بين المناطق المحمية، تندفع الأفيال عبر المستوطنات البشرية كإجراء احترازي.

  • Ein Hausschwein wühlt in frischer Erde

    الخنازير والعلاقة السببية

    تعد الخنازير من أذكى الثدييات. فهي تتعلم الأوامر، وتستمع إلى الأسماء الفردية، وتفهم العلاقة المركبة بين السبب والنتيجة. قام الباحثون بتعليم الخنازير تشغيل عصا التحكم واكتشفوا أن الحيوانات فهمت العلاقة المجردة بين حركة جهاز التحكم والمؤشر على الشاشة.

  • Ein kleines Kätzchen und ein Hund kuscheln zusammen auf einem Sofa

    صراع القط والكلب

    طالما جادل أصحاب الكلاب والقطط: أي الأنواع أكثر ذكاءً؟ الكلاب يمكنها حتى التمييز بين اللغات الأجنبية المختلفة ولديها ما يقرب من ضعف عدد الخلايا العصبية مقارنة بالقطط (530 إلى 250 مليون). لكن في ذات الوقت مستوى الإدراك وفهم المسببات مرتفع جدا لدى القطط. الملفت أن الأخيرة لم تخضع لذات القدر من التجارب كما هو الشأن بالنسبة للكلاب.

  • Ein Pony und eine Ziege stehen auf einer schneebedeckten Wiese vor einem Stall

    الذكاء الاجتماعي

    مثل الكلاب، عاشت الخيول عن قرب مع البشر لآلاف السنين. لذلك من الطبيعي أن تنمي هذه الحيوانات القدرة على فهم بني البشر. ويمكن للخيول تصنيف تعابير وجهنا ومعرفة ما إذا كنّا ودودون أو شريرون. ومعروف أيضا أن الماعز قادرة على تحديد الحالة العاطفية للماعز الأخرى من خلال ثغاءها.

  • Ein Schimpansenbaby klettert auf einer Stange herum und blickt auf seine Tierpflegerin

    الشمبانزي الأقرب إلى الإنسان

    أقل من 1.5 بالمائة يفصلنا وراثيًا عن أقرب أقربائنا، فصيلة الشمبانزي. يبقى الاختلاف الحاسم بيننا وبين هذه الفصيلة من القردة في القدرة على توريث معارفنا إلى الأجيال اللاحقة. والإنسان أكبر مخلوق بارع في ضمان "التطور الثقافي" بشكل مبتكر وفريد.