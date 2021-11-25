في صور.. تعرف على عواصم الثقافة الأوروبية!

"ميليفا ماريتش" ابنة نوفي ساد

السيدة الموجودة في الصورة هي من أشهر بنات نوفي ساد. ويتعلق الأمر بميليفا ماريتش، أول صربية، ومن السيدات الأوائل في العالم، ممن أتممن دراستهن الجامعية في مادة الرياضيات والفزياء. في عام 1903 تزوجت زميلها في الدراسة ألبيرت أنشتاين رغم رفض والدتها. بعد 11 عاما فشلت العلاقة الزوجية في الاستمرار. وإلى اليوم، ما زال الجدل يدور بين الخبراء حول دور ميليفا ماريتش في تطوير النظرية النسبية.