في صور.. تعرف على عواصم الثقافة الأوروبية!

نوفي ساد وإيش وكاوناس.. ثلاث مدن اختيرت كعواصم للثقافة الأوروبية 2022. مدن تضم "الساعة الثملة" ومنها ذات تاريخ يعود لخمسة آلاف عام أو كانت شاهدة على ميلاد سيدة فريدة.. ربما غير معروفة لكن لديها الكثير مما تقدمه.
نوفي ساد أو "أثينا الصرب"
نوفي ساد ثاني أكبر مدينة صربية بعد بلغراد. يعيش فيها الصرب والمجر والسلافيون والكرواتيون والرومانييون، والغجر وغيرهم. هي مدينة تحيا بهذا المزيج من الأعراق واللغات ومن ثمّ فهي مفعمة بالحياة. ولكونها شكلت مركز الاقتصاد الصربي في القرن الماضي أطلق عليها اسم "أثينا الصرب".
"الساعة الثملة"
نظرة خاطفة على الساعة المعلقة في هذا البرج، لن تكفيك لمعرفة التوقيت. فعكس المعتاد، المؤشر الطويل يشير إلى الساعات والقصير إلى الدقائق، ولهذا يطلق على هذا البرج "الساعة الثملة". هذا البرج يعود إلى نحو عام 1750 وكان هدية من ملكة النمسا ماريا تيريزا .
حصن بيتروفارادين
برج "الساعة الثملة" يتواجد في محيط حصن بيتروفارادين، المطل على بحر الدانوب. يعد هذا الحصن من أكبر وأجمل الحصون في أوروبا. ما يميزه المسارات في قبوه والبالغ طولها 16 كيلومترا. ومنذ عام 2001 تنظم فيه في شهر يوليو/ تموز احتفالات موسيقية، تحولت إلى أهم المهرجانات السنوية في جنوب شرق أوروبا.
"ميليفا ماريتش" ابنة نوفي ساد
السيدة الموجودة في الصورة هي من أشهر بنات نوفي ساد. ويتعلق الأمر بميليفا ماريتش، أول صربية، ومن السيدات الأوائل في العالم، ممن أتممن دراستهن الجامعية في مادة الرياضيات والفزياء. في عام 1903 تزوجت زميلها في الدراسة ألبيرت أنشتاين رغم رفض والدتها. بعد 11 عاما فشلت العلاقة الزوجية في الاستمرار. وإلى اليوم، ما زال الجدل يدور بين الخبراء حول دور ميليفا ماريتش في تطوير النظرية النسبية.
إيش.. حين تلتقي الصناعة بالطبيعة
إيش سوغ ألزيت ثاني أكبر مدينة في لوكسمبورغ. موقعها الاستراتيجي بقربها من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، منحها أهمية إضافية. فيها وُقعت في عام 1985 اتفاقية شينغين التي أطاحت بالحواجز الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي.
بين القدم والحداثة
ذكر اسم إيش في 12 من أبريل من عام 1128، وجاء ذلك في أحد المخطوطات التي تعود إلى البابا هوناريوس الثاني. اليوم يعيش في المدينة نحو 36 ألف نسمة بـ 120 جنسية مختلفة. والصورة هي من جامعة المدينة التي أسست على أنقاض مصنع الفولاذ من القرن 18 عشر.
فعاليات ثقافية عديدة في كاوناس
كاوناس ثاني أكبر مدينة في ليتوانيا. تفتتح هذه المدينة عام 2022 بأربعين فعالية ثقافية وستين عرضا فنيا، إضافة إلى 250 تظاهرة ثقافية، وذلك بمشاركة كبار نجوم الرقص والغناء والأوبرا.
الموروث اليهودي للمدينة
قسم كبير من الفعاليات المنتظرة، سيساهم في إبراز الموروث اليهودي للمدينة من خلال عرض صور ورسومات لأبناء المدينة من الجالية اليهودية، خاصة ضحايا الحقبة النازية الذين اقتيدوا إلى معسكرات الإبادة حيث لقوا مصرعهم هناك. كما سيتم إصدار كتاب "يهود كاوناس" للكاتبة دايفا سيتفاريان.
خلق رمزية جديدة تعكس تاريخ المدينة
في هذا العام وكعاصمة للثقافة الأوروبية تريد كاونس العودة إلى جذورها الثقافية والإثنية المتنوعة، عوض تقديم نفسها كمدينة ليتوانية صرفة، كما يقول المنظمون. ولهذا طور سكان المدينة ومسؤوليها فكرة لأسطورة جديدة أطلقوا عليها وكما تظهر الصورة "وحش كاوناس" الذي يوّحد جميع المكونات المختلفة للمدينة.
تيمشوارا الرومانية- فيينا الصغيرة
2023 ستحصل تيمشوارا الرومانية على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية. هذه المدينة تعرف باسم "فيينا الصغيرة" وكانت في الماضي جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية، وأزقتها وشوارعها لا تزال شاهدة على هذه الحقبة.
شرارة المظاهرات التي غيرت وجه رومانيا
في هذه المدينة تفجرت شرارة الثورة ضد نظام تشاوشيسكو نهاية ثمانينيات القرن الماضي. المظاهرات انتهت بمواجهات دامية قتل فيها العشرات بينهم أطفال وقاصرون. لم يمنع ذلك المتظاهرين من الاستمرار وسرعان ما عمت رومانيا برمتها الاحتجاجات التي انتهت باسقاط النظام الحاكم.
إيلفسينا- تقاليد وأساطير
إلى جانب تيمشوارا، ستحظى إيلفسينا بذات اللقب. المدينة اليونانية تعد مهدا للأساطير الإغريقية. للأسف أن هذه المدينة باتت واحدة من أكثر المدن تضررا من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2009، وهي تحاول اليوم إنعاش اقتصادها عبر السياحة.
"فيسبريم" المجريةـ مدينة الملوك
فيسبريم المجرية، كان قديسها منذ مئات السنين هو من يتوج ملوك البلاد، ولهذا تلقب بمدينة الملوك. الفعاليات المبرمجة في عام 2023 تركز على الموسيقى، إذ يسعى المنظمون أن تصبح الفضاءات العامة مسرحا للمهرجانات الموسيقية ويتم حاليا تشجيع السكان بقوة على تعلم العزف على آلة موسيقية.
نوفي ساد أو "أثينا الصرب"
نوفي ساد ثاني أكبر مدينة صربية بعد بلغراد. يعيش فيها الصرب والمجر والسلافيون والكرواتيون والرومانييون، والغجر وغيرهم. هي مدينة تحيا بهذا المزيج من الأعراق واللغات ومن ثمّ فهي مفعمة بالحياة. ولكونها شكلت مركز الاقتصاد الصربي في القرن الماضي أطلق عليها اسم "أثينا الصرب".
"الساعة الثملة"
نظرة خاطفة على الساعة المعلقة في هذا البرج، لن تكفيك لمعرفة التوقيت. فعكس المعتاد، المؤشر الطويل يشير إلى الساعات والقصير إلى الدقائق، ولهذا يطلق على هذا البرج "الساعة الثملة". هذا البرج يعود إلى نحو عام 1750 وكان هدية من ملكة النمسا ماريا تيريزا .
حصن بيتروفارادين
برج "الساعة الثملة" يتواجد في محيط حصن بيتروفارادين، المطل على بحر الدانوب. يعد هذا الحصن من أكبر وأجمل الحصون في أوروبا. ما يميزه المسارات في قبوه والبالغ طولها 16 كيلومترا. ومنذ عام 2001 تنظم فيه في شهر يوليو/ تموز احتفالات موسيقية، تحولت إلى أهم المهرجانات السنوية في جنوب شرق أوروبا.
"ميليفا ماريتش" ابنة نوفي ساد
السيدة الموجودة في الصورة هي من أشهر بنات نوفي ساد. ويتعلق الأمر بميليفا ماريتش، أول صربية، ومن السيدات الأوائل في العالم، ممن أتممن دراستهن الجامعية في مادة الرياضيات والفزياء. في عام 1903 تزوجت زميلها في الدراسة ألبيرت أنشتاين رغم رفض والدتها. بعد 11 عاما فشلت العلاقة الزوجية في الاستمرار. وإلى اليوم، ما زال الجدل يدور بين الخبراء حول دور ميليفا ماريتش في تطوير النظرية النسبية.
إيش.. حين تلتقي الصناعة بالطبيعة
إيش سوغ ألزيت ثاني أكبر مدينة في لوكسمبورغ. موقعها الاستراتيجي بقربها من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، منحها أهمية إضافية. فيها وُقعت في عام 1985 اتفاقية شينغين التي أطاحت بالحواجز الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي.
بين القدم والحداثة
ذكر اسم إيش في 12 من أبريل من عام 1128، وجاء ذلك في أحد المخطوطات التي تعود إلى البابا هوناريوس الثاني. اليوم يعيش في المدينة نحو 36 ألف نسمة بـ 120 جنسية مختلفة. والصورة هي من جامعة المدينة التي أسست على أنقاض مصنع الفولاذ من القرن 18 عشر.
فعاليات ثقافية عديدة في كاوناس
كاوناس ثاني أكبر مدينة في ليتوانيا. تفتتح هذه المدينة عام 2022 بأربعين فعالية ثقافية وستين عرضا فنيا، إضافة إلى 250 تظاهرة ثقافية، وذلك بمشاركة كبار نجوم الرقص والغناء والأوبرا.
الموروث اليهودي للمدينة
قسم كبير من الفعاليات المنتظرة، سيساهم في إبراز الموروث اليهودي للمدينة من خلال عرض صور ورسومات لأبناء المدينة من الجالية اليهودية، خاصة ضحايا الحقبة النازية الذين اقتيدوا إلى معسكرات الإبادة حيث لقوا مصرعهم هناك. كما سيتم إصدار كتاب "يهود كاوناس" للكاتبة دايفا سيتفاريان.
خلق رمزية جديدة تعكس تاريخ المدينة
في هذا العام وكعاصمة للثقافة الأوروبية تريد كاونس العودة إلى جذورها الثقافية والإثنية المتنوعة، عوض تقديم نفسها كمدينة ليتوانية صرفة، كما يقول المنظمون. ولهذا طور سكان المدينة ومسؤوليها فكرة لأسطورة جديدة أطلقوا عليها وكما تظهر الصورة "وحش كاوناس" الذي يوّحد جميع المكونات المختلفة للمدينة.
تيمشوارا الرومانية- فيينا الصغيرة
2023 ستحصل تيمشوارا الرومانية على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية. هذه المدينة تعرف باسم "فيينا الصغيرة" وكانت في الماضي جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية، وأزقتها وشوارعها لا تزال شاهدة على هذه الحقبة.
شرارة المظاهرات التي غيرت وجه رومانيا
في هذه المدينة تفجرت شرارة الثورة ضد نظام تشاوشيسكو نهاية ثمانينيات القرن الماضي. المظاهرات انتهت بمواجهات دامية قتل فيها العشرات بينهم أطفال وقاصرون. لم يمنع ذلك المتظاهرين من الاستمرار وسرعان ما عمت رومانيا برمتها الاحتجاجات التي انتهت باسقاط النظام الحاكم.
إيلفسينا- تقاليد وأساطير
إلى جانب تيمشوارا، ستحظى إيلفسينا بذات اللقب. المدينة اليونانية تعد مهدا للأساطير الإغريقية. للأسف أن هذه المدينة باتت واحدة من أكثر المدن تضررا من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2009، وهي تحاول اليوم إنعاش اقتصادها عبر السياحة.
"فيسبريم" المجريةـ مدينة الملوك
فيسبريم المجرية، كان قديسها منذ مئات السنين هو من يتوج ملوك البلاد، ولهذا تلقب بمدينة الملوك. الفعاليات المبرمجة في عام 2023 تركز على الموسيقى، إذ يسعى المنظمون أن تصبح الفضاءات العامة مسرحا للمهرجانات الموسيقية ويتم حاليا تشجيع السكان بقوة على تعلم العزف على آلة موسيقية.