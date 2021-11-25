 في صور.. تعرف على عواصم الثقافة الأوروبية! | جميع المحتويات | DW | 13.01.2022

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ثقافة ومجتمع

في صور.. تعرف على عواصم الثقافة الأوروبية!

نوفي ساد وإيش وكاوناس.. ثلاث مدن اختيرت كعواصم للثقافة الأوروبية 2022. مدن تضم "الساعة الثملة" ومنها ذات تاريخ يعود لخمسة آلاف عام أو كانت شاهدة على ميلاد سيدة فريدة.. ربما غير معروفة لكن لديها الكثير مما تقدمه.

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    نوفي ساد أو "أثينا الصرب"

    نوفي ساد ثاني أكبر مدينة صربية بعد بلغراد. يعيش فيها الصرب والمجر والسلافيون والكرواتيون والرومانييون، والغجر وغيرهم. هي مدينة تحيا بهذا المزيج من الأعراق واللغات ومن ثمّ فهي مفعمة بالحياة. ولكونها شكلت مركز الاقتصاد الصربي في القرن الماضي أطلق عليها اسم "أثينا الصرب".

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    "الساعة الثملة"

    نظرة خاطفة على الساعة المعلقة في هذا البرج، لن تكفيك لمعرفة التوقيت. فعكس المعتاد، المؤشر الطويل يشير إلى الساعات والقصير إلى الدقائق، ولهذا يطلق على هذا البرج "الساعة الثملة". هذا البرج يعود إلى نحو عام 1750 وكان هدية من ملكة النمسا ماريا تيريزا .

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    حصن بيتروفارادين

    برج "الساعة الثملة" يتواجد في محيط حصن بيتروفارادين، المطل على بحر الدانوب. يعد هذا الحصن من أكبر وأجمل الحصون في أوروبا. ما يميزه المسارات في قبوه والبالغ طولها 16 كيلومترا. ومنذ عام 2001 تنظم فيه في شهر يوليو/ تموز احتفالات موسيقية، تحولت إلى أهم المهرجانات السنوية في جنوب شرق أوروبا.

  • Mileva Marić und Albert Einstein

    "ميليفا ماريتش" ابنة نوفي ساد

    السيدة الموجودة في الصورة هي من أشهر بنات نوفي ساد. ويتعلق الأمر بميليفا ماريتش، أول صربية، ومن السيدات الأوائل في العالم، ممن أتممن دراستهن الجامعية في مادة الرياضيات والفزياء. في عام 1903 تزوجت زميلها في الدراسة ألبيرت أنشتاين رغم رفض والدتها. بعد 11 عاما فشلت العلاقة الزوجية في الاستمرار. وإلى اليوم، ما زال الجدل يدور بين الخبراء حول دور ميليفا ماريتش في تطوير النظرية النسبية.

  • default

    إيش.. حين تلتقي الصناعة بالطبيعة

    إيش سوغ ألزيت ثاني أكبر مدينة في لوكسمبورغ. موقعها الاستراتيجي بقربها من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، منحها أهمية إضافية. فيها وُقعت في عام 1985 اتفاقية شينغين التي أطاحت بالحواجز الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي.

  • Ein Blick in die Innenräume voller Stahlkonstruktionen der Universitätsbibliothek in Esch

    بين القدم والحداثة

    ذكر اسم إيش في 12 من أبريل من عام 1128، وجاء ذلك في أحد المخطوطات التي تعود إلى البابا هوناريوس الثاني. اليوم يعيش في المدينة نحو 36 ألف نسمة بـ 120 جنسية مختلفة. والصورة هي من جامعة المدينة التي أسست على أنقاض مصنع الفولاذ من القرن 18 عشر.

  • default

    فعاليات ثقافية عديدة في كاوناس

    كاوناس ثاني أكبر مدينة في ليتوانيا. تفتتح هذه المدينة عام 2022 بأربعين فعالية ثقافية وستين عرضا فنيا، إضافة إلى 250 تظاهرة ثقافية، وذلك بمشاركة كبار نجوم الرقص والغناء والأوبرا.

  • default

    الموروث اليهودي للمدينة

    قسم كبير من الفعاليات المنتظرة، سيساهم في إبراز الموروث اليهودي للمدينة من خلال عرض صور ورسومات لأبناء المدينة من الجالية اليهودية، خاصة ضحايا الحقبة النازية الذين اقتيدوا إلى معسكرات الإبادة حيث لقوا مصرعهم هناك. كما سيتم إصدار كتاب "يهود كاوناس" للكاتبة دايفا سيتفاريان.

  • default

    خلق رمزية جديدة تعكس تاريخ المدينة

    في هذا العام وكعاصمة للثقافة الأوروبية تريد كاونس العودة إلى جذورها الثقافية والإثنية المتنوعة، عوض تقديم نفسها كمدينة ليتوانية صرفة، كما يقول المنظمون. ولهذا طور سكان المدينة ومسؤوليها فكرة لأسطورة جديدة أطلقوا عليها وكما تظهر الصورة "وحش كاوناس" الذي يوّحد جميع المكونات المختلفة للمدينة.

  • default

    تيمشوارا الرومانية- فيينا الصغيرة

    2023 ستحصل تيمشوارا الرومانية على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية. هذه المدينة تعرف باسم "فيينا الصغيرة" وكانت في الماضي جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية، وأزقتها وشوارعها لا تزال شاهدة على هذه الحقبة.

  • Das Nationaltheater und die Oper in Timișoara, Rumänien.

    شرارة المظاهرات التي غيرت وجه رومانيا

    في هذه المدينة تفجرت شرارة الثورة ضد نظام تشاوشيسكو نهاية ثمانينيات القرن الماضي. المظاهرات انتهت بمواجهات دامية قتل فيها العشرات بينهم أطفال وقاصرون. لم يمنع ذلك المتظاهرين من الاستمرار وسرعان ما عمت رومانيا برمتها الاحتجاجات التي انتهت باسقاط النظام الحاكم.

  • default

    إيلفسينا- تقاليد وأساطير

    إلى جانب تيمشوارا، ستحظى إيلفسينا بذات اللقب. المدينة اليونانية تعد مهدا للأساطير الإغريقية. للأسف أن هذه المدينة باتت واحدة من أكثر المدن تضررا من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2009، وهي تحاول اليوم إنعاش اقتصادها عبر السياحة.

  • default

    "فيسبريم" المجريةـ مدينة الملوك

    فيسبريم المجرية، كان قديسها منذ مئات السنين هو من يتوج ملوك البلاد، ولهذا تلقب بمدينة الملوك. الفعاليات المبرمجة في عام 2023 تركز على الموسيقى، إذ يسعى المنظمون أن تصبح الفضاءات العامة مسرحا للمهرجانات الموسيقية ويتم حاليا تشجيع السكان بقوة على تعلم العزف على آلة موسيقية.


  • default

    نوفي ساد أو "أثينا الصرب"

    نوفي ساد ثاني أكبر مدينة صربية بعد بلغراد. يعيش فيها الصرب والمجر والسلافيون والكرواتيون والرومانييون، والغجر وغيرهم. هي مدينة تحيا بهذا المزيج من الأعراق واللغات ومن ثمّ فهي مفعمة بالحياة. ولكونها شكلت مركز الاقتصاد الصربي في القرن الماضي أطلق عليها اسم "أثينا الصرب".

  • default

    "الساعة الثملة"

    نظرة خاطفة على الساعة المعلقة في هذا البرج، لن تكفيك لمعرفة التوقيت. فعكس المعتاد، المؤشر الطويل يشير إلى الساعات والقصير إلى الدقائق، ولهذا يطلق على هذا البرج "الساعة الثملة". هذا البرج يعود إلى نحو عام 1750 وكان هدية من ملكة النمسا ماريا تيريزا .

  • default

    حصن بيتروفارادين

    برج "الساعة الثملة" يتواجد في محيط حصن بيتروفارادين، المطل على بحر الدانوب. يعد هذا الحصن من أكبر وأجمل الحصون في أوروبا. ما يميزه المسارات في قبوه والبالغ طولها 16 كيلومترا. ومنذ عام 2001 تنظم فيه في شهر يوليو/ تموز احتفالات موسيقية، تحولت إلى أهم المهرجانات السنوية في جنوب شرق أوروبا.

  • Mileva Marić und Albert Einstein

    "ميليفا ماريتش" ابنة نوفي ساد

    السيدة الموجودة في الصورة هي من أشهر بنات نوفي ساد. ويتعلق الأمر بميليفا ماريتش، أول صربية، ومن السيدات الأوائل في العالم، ممن أتممن دراستهن الجامعية في مادة الرياضيات والفزياء. في عام 1903 تزوجت زميلها في الدراسة ألبيرت أنشتاين رغم رفض والدتها. بعد 11 عاما فشلت العلاقة الزوجية في الاستمرار. وإلى اليوم، ما زال الجدل يدور بين الخبراء حول دور ميليفا ماريتش في تطوير النظرية النسبية.

  • default

    إيش.. حين تلتقي الصناعة بالطبيعة

    إيش سوغ ألزيت ثاني أكبر مدينة في لوكسمبورغ. موقعها الاستراتيجي بقربها من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، منحها أهمية إضافية. فيها وُقعت في عام 1985 اتفاقية شينغين التي أطاحت بالحواجز الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي.

  • Ein Blick in die Innenräume voller Stahlkonstruktionen der Universitätsbibliothek in Esch

    بين القدم والحداثة

    ذكر اسم إيش في 12 من أبريل من عام 1128، وجاء ذلك في أحد المخطوطات التي تعود إلى البابا هوناريوس الثاني. اليوم يعيش في المدينة نحو 36 ألف نسمة بـ 120 جنسية مختلفة. والصورة هي من جامعة المدينة التي أسست على أنقاض مصنع الفولاذ من القرن 18 عشر.

  • default

    فعاليات ثقافية عديدة في كاوناس

    كاوناس ثاني أكبر مدينة في ليتوانيا. تفتتح هذه المدينة عام 2022 بأربعين فعالية ثقافية وستين عرضا فنيا، إضافة إلى 250 تظاهرة ثقافية، وذلك بمشاركة كبار نجوم الرقص والغناء والأوبرا.

  • default

    الموروث اليهودي للمدينة

    قسم كبير من الفعاليات المنتظرة، سيساهم في إبراز الموروث اليهودي للمدينة من خلال عرض صور ورسومات لأبناء المدينة من الجالية اليهودية، خاصة ضحايا الحقبة النازية الذين اقتيدوا إلى معسكرات الإبادة حيث لقوا مصرعهم هناك. كما سيتم إصدار كتاب "يهود كاوناس" للكاتبة دايفا سيتفاريان.

  • default

    خلق رمزية جديدة تعكس تاريخ المدينة

    في هذا العام وكعاصمة للثقافة الأوروبية تريد كاونس العودة إلى جذورها الثقافية والإثنية المتنوعة، عوض تقديم نفسها كمدينة ليتوانية صرفة، كما يقول المنظمون. ولهذا طور سكان المدينة ومسؤوليها فكرة لأسطورة جديدة أطلقوا عليها وكما تظهر الصورة "وحش كاوناس" الذي يوّحد جميع المكونات المختلفة للمدينة.

  • default

    تيمشوارا الرومانية- فيينا الصغيرة

    2023 ستحصل تيمشوارا الرومانية على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية. هذه المدينة تعرف باسم "فيينا الصغيرة" وكانت في الماضي جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية، وأزقتها وشوارعها لا تزال شاهدة على هذه الحقبة.

  • Das Nationaltheater und die Oper in Timișoara, Rumänien.

    شرارة المظاهرات التي غيرت وجه رومانيا

    في هذه المدينة تفجرت شرارة الثورة ضد نظام تشاوشيسكو نهاية ثمانينيات القرن الماضي. المظاهرات انتهت بمواجهات دامية قتل فيها العشرات بينهم أطفال وقاصرون. لم يمنع ذلك المتظاهرين من الاستمرار وسرعان ما عمت رومانيا برمتها الاحتجاجات التي انتهت باسقاط النظام الحاكم.

  • default

    إيلفسينا- تقاليد وأساطير

    إلى جانب تيمشوارا، ستحظى إيلفسينا بذات اللقب. المدينة اليونانية تعد مهدا للأساطير الإغريقية. للأسف أن هذه المدينة باتت واحدة من أكثر المدن تضررا من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2009، وهي تحاول اليوم إنعاش اقتصادها عبر السياحة.

  • default

    "فيسبريم" المجريةـ مدينة الملوك

    فيسبريم المجرية، كان قديسها منذ مئات السنين هو من يتوج ملوك البلاد، ولهذا تلقب بمدينة الملوك. الفعاليات المبرمجة في عام 2023 تركز على الموسيقى، إذ يسعى المنظمون أن تصبح الفضاءات العامة مسرحا للمهرجانات الموسيقية ويتم حاليا تشجيع السكان بقوة على تعلم العزف على آلة موسيقية.


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