في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم

لورد، فرنسا

يُعتقد على نطاق واسع أن الماء الذي يخرج من مغارة ماسابييل في لورد بفرنسا يمتلك خصائص علاجية. ينبع هذا الاعتقاد من عام 1858، عندما أبلغت شابة تبلغ من العمر 14 عاماً عن ظهور مريم العذراء. منذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن العديد من حالات الشفاء المعجزة في هذا المكان، وهو الأمر الذي جعل المدينة التي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة تستقبل حوالي خمسة ملايين زائر سنوياً.