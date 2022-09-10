في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

الأمير الصغير

تُرجمت رواية "الأمير الصغير" إلى 552 لغة ولهجة محلية؛ وفي بعض اللغات هناك عدة ترجمات للرواية، التي تمت كتابتها في الأصل باللغة الفرنسية، وهو يدور حول أمير شاب يزور كواكب مختلفة، بما في ذلك الأرض، ويتناول موضوعات الوحدة والصداقة والحب والخسارة. تم نشره لأول مرة في عام 1943، ولا يزال يحظى بالقراءة بشكل مثير حتى اليوم.