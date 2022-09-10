في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

في "اليوم العالمي للترجمة"، المصادف للثلاثين من أيلول/سبتمبر، نلقي نظرة على بعض الكتب والوثائق بمختلف اللغات الأصلية التي تمت ترجمتها على نطاق واسع، واستحوذت على العقول والقلوب في جميع أنحاء العالم.
الكتاب المقدس
يتم الاحتفال بـ"اليوم العالمي للترجمة" في عيد القديس جيروم، المعروف بترجمته معظم العهد الجديد اليوناني إلى اللاتينية، إلى جانب ترجمة أجزاء من الإنجيل العبري إلى اليونانية. خط الكتاب المقدس الكامل في الأصل بالعبرية والآرامية واليونانية، وقد تُرجم إلى 724 لغة، وفق إحصاء يعود لعام 2022.
البهاغافاد غيتا الهندوسية
البهاغافاد غيتا، والتي تعني باللغة السنسكريتية "أغنية الله"، هو الكتاب المقدس للهندوسية مكون من 700 آية وهو جزء من الملحمة الهندية ماهابهاراتا. تم تأليف هذا النص على شكل حوار بين الأمير أرجونا وكريشنا، وهو تجسيد للإله فيشنو، ويرجع تاريخ الكتاب إلى العام الثاني قبل الميلاد. وقد ترجم إلى أكثر من 75 لغة عالمية. وصدرت له أكثر من 300 ترجمة باللغة الإنجليزية وحدها.
"طريق" الطاوية
يمكن بشكل تقريبي ترجمة كتاب (داو ده جينغ) إلى "طريق الفضيلة"، وهو نص صيني يعود تاريخه إلى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد. وينسب إلى شخصية غامضة، لاو تسي، أو "السيد القديم". وصف بأنه "الكتاب الأكثر ترجمة في العالم بعد الكتاب المقدس"، حيث توجه قصائده القصيرة البالغ عددها 81 القراء نحو الطاو، أو "الطريق": الانسجام مع قوة الحياة في الكون.
دون كيشوت
رواية "النبيل العبقري السيد كيشوت من لامانشا" – المعروفة شعبياً باسم "دون كيشوت" - كتبها باللغة الإسبانية ميغيل دي سرفانتس. نُشرت في جزأين في عامي 1605 و1615، ويعتبرها مؤرخو الأدب أحد أهم الكتب على الإطلاق، وغالبًا ما يُستشهد بها على أنها أول رواية حديثة. وقد تُرجمت إلى 50 لغة.
البيان الشيوعي
يبدأ البيان الشيوعي، الذي كتبه كارل ماركس وفريدريك إنغلز في ستة أسابيع في عام 1848، بشكل درامي: "شبح يطارد أوروبا - شبح الشيوعية" وينتهي بالقول: "ليس لدى البروليتاريين ما يخسرونه سوى أغلالهم. لديهم عالم ليعيشوه. يا عمال اتحدوا". يُقال إنه ثاني أكثر الكتب ترجمةً بعد الكتاب المقدس، وقد تمت كتابته في الأصل باللغة الألمانية.
أليس في بلاد العجائب
في عام 2015، عمل الفنان والمصمم والمؤلف و"مترجم الرموز التعبيرية" (الإيموجي)، جو هيل، بمفرده 300 ساعة لتحويل رواية المؤلف الإنجليزي لويس كارول المكونة من 27500 كلمة "مغامرات أليس في بلاد العجائب" إلى أكثر من 26000 رمز تعبيري. كان ذلك جزءًا من الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ 150 للكتاب.
الأمير الصغير
تُرجمت رواية "الأمير الصغير" إلى 552 لغة ولهجة محلية؛ وفي بعض اللغات هناك عدة ترجمات للرواية، التي تمت كتابتها في الأصل باللغة الفرنسية، وهو يدور حول أمير شاب يزور كواكب مختلفة، بما في ذلك الأرض، ويتناول موضوعات الوحدة والصداقة والحب والخسارة. تم نشره لأول مرة في عام 1943، ولا يزال يحظى بالقراءة بشكل مثير حتى اليوم.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
على الرغم من أنه ليس كتاباً، إلا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نُشر في عام 1948، يحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس باعتباره الوثيقة الأكثر ترجمة في التاريخ، حيث يوجد بأكثر من 500 لغة ولهجة من الأبخازية إلى الزولو. وتؤكد ترجمته الواسعة على الالتزام بتعريف البشر في جميع أنحاء العالم بحقوقهم الإنسانية الأساسية.
الخيميائي
"الخيميائي" رواية للكاتب البرازيلي باولو كويلو، نُشرت لأول مرة في عام 1988. وقد كتبت في الأصل باللغة البرتغالية، وأصبحت من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم وترجمت على نطاق واسع. يحمل كويلو الرقم القياسي في موسوعة غينيس "للمؤلف الأكثر ترجمة لنفس الكتاب". حتى الآن، تمت ترجمة "الخيميائي" إلى 80 لغة. إعداد: بيرندا هاس/ خ.س
الكتاب المقدس
يتم الاحتفال بـ"اليوم العالمي للترجمة" في عيد القديس جيروم، المعروف بترجمته معظم العهد الجديد اليوناني إلى اللاتينية، إلى جانب ترجمة أجزاء من الإنجيل العبري إلى اليونانية. خط الكتاب المقدس الكامل في الأصل بالعبرية والآرامية واليونانية، وقد تُرجم إلى 724 لغة، وفق إحصاء يعود لعام 2022.
البهاغافاد غيتا الهندوسية
البهاغافاد غيتا، والتي تعني باللغة السنسكريتية "أغنية الله"، هو الكتاب المقدس للهندوسية مكون من 700 آية وهو جزء من الملحمة الهندية ماهابهاراتا. تم تأليف هذا النص على شكل حوار بين الأمير أرجونا وكريشنا، وهو تجسيد للإله فيشنو، ويرجع تاريخ الكتاب إلى العام الثاني قبل الميلاد. وقد ترجم إلى أكثر من 75 لغة عالمية. وصدرت له أكثر من 300 ترجمة باللغة الإنجليزية وحدها.
"طريق" الطاوية
يمكن بشكل تقريبي ترجمة كتاب (داو ده جينغ) إلى "طريق الفضيلة"، وهو نص صيني يعود تاريخه إلى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد. وينسب إلى شخصية غامضة، لاو تسي، أو "السيد القديم". وصف بأنه "الكتاب الأكثر ترجمة في العالم بعد الكتاب المقدس"، حيث توجه قصائده القصيرة البالغ عددها 81 القراء نحو الطاو، أو "الطريق": الانسجام مع قوة الحياة في الكون.
دون كيشوت
رواية "النبيل العبقري السيد كيشوت من لامانشا" – المعروفة شعبياً باسم "دون كيشوت" - كتبها باللغة الإسبانية ميغيل دي سرفانتس. نُشرت في جزأين في عامي 1605 و1615، ويعتبرها مؤرخو الأدب أحد أهم الكتب على الإطلاق، وغالبًا ما يُستشهد بها على أنها أول رواية حديثة. وقد تُرجمت إلى 50 لغة.
البيان الشيوعي
يبدأ البيان الشيوعي، الذي كتبه كارل ماركس وفريدريك إنغلز في ستة أسابيع في عام 1848، بشكل درامي: "شبح يطارد أوروبا - شبح الشيوعية" وينتهي بالقول: "ليس لدى البروليتاريين ما يخسرونه سوى أغلالهم. لديهم عالم ليعيشوه. يا عمال اتحدوا". يُقال إنه ثاني أكثر الكتب ترجمةً بعد الكتاب المقدس، وقد تمت كتابته في الأصل باللغة الألمانية.
أليس في بلاد العجائب
في عام 2015، عمل الفنان والمصمم والمؤلف و"مترجم الرموز التعبيرية" (الإيموجي)، جو هيل، بمفرده 300 ساعة لتحويل رواية المؤلف الإنجليزي لويس كارول المكونة من 27500 كلمة "مغامرات أليس في بلاد العجائب" إلى أكثر من 26000 رمز تعبيري. كان ذلك جزءًا من الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ 150 للكتاب.
الأمير الصغير
تُرجمت رواية "الأمير الصغير" إلى 552 لغة ولهجة محلية؛ وفي بعض اللغات هناك عدة ترجمات للرواية، التي تمت كتابتها في الأصل باللغة الفرنسية، وهو يدور حول أمير شاب يزور كواكب مختلفة، بما في ذلك الأرض، ويتناول موضوعات الوحدة والصداقة والحب والخسارة. تم نشره لأول مرة في عام 1943، ولا يزال يحظى بالقراءة بشكل مثير حتى اليوم.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
على الرغم من أنه ليس كتاباً، إلا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نُشر في عام 1948، يحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس باعتباره الوثيقة الأكثر ترجمة في التاريخ، حيث يوجد بأكثر من 500 لغة ولهجة من الأبخازية إلى الزولو. وتؤكد ترجمته الواسعة على الالتزام بتعريف البشر في جميع أنحاء العالم بحقوقهم الإنسانية الأساسية.
الخيميائي
"الخيميائي" رواية للكاتب البرازيلي باولو كويلو، نُشرت لأول مرة في عام 1988. وقد كتبت في الأصل باللغة البرتغالية، وأصبحت من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم وترجمت على نطاق واسع. يحمل كويلو الرقم القياسي في موسوعة غينيس "للمؤلف الأكثر ترجمة لنفس الكتاب". حتى الآن، تمت ترجمة "الخيميائي" إلى 80 لغة. إعداد: بيرندا هاس/ خ.س