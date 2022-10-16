في صور.. الثلوج والشتاء المتأخر في المانيا

طقس متقلب

ليس فقط الثلوج تجعل من بداية الربيع في المانيا فترة غير مريحة، ففي جنوب البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة هناك خطر هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف عاتية، وبالتالي يجب الابتعاد عن الغابات وعدم التنزه فيها. وسبب هذا الطقس هو تلاقي تيارات هوائية دافئة مع أخرى باردة.