 في صور.. الثلوج والشتاء المتأخر في المانيا | جميع المحتويات | DW | 10.03.2023

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بيئة ومناخ

في صور.. الثلوج والشتاء المتأخر في المانيا

الثلوج عوض شمس الربيع! مزيج من العواصف والثلوج والصقيع يجعل شهر مارس/ آذار غير مريح في ألمانيا وتصبح قيادة السيارة خطيرة. والسبب هو الطقس المتقلب.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    ليس هناك أثر للربيع

    أثار عجلات السيارات في الثلج في ساحة لركن السيارات، بمدينة لايبزيغ حيث انهمر الثلج وغطى الأرض تماما. فبعد أيام من بداية فصل الربيع حسب التقويم في الأول من مارس/ آذار، عاد فصل الشتاء من جديد إلى ألمانيا.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    الثلج بدل أشعة الشمس

    الطبيعة تستعد لاستقبال الربيع ـ وهذه الزهور في غابة بولاية براندنبورغ مغطاة بالثلج. وحتى صباح الاربعاء (8 مارس/ آذار) سُجلت تساقطات ثلجية في الولاية الواقعة في شرقي ألمانيا وفي برلين أيضا.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    خطر الصقيع والانزلاق!

    حتى غرب المانيا يشهد عودة الشتاء. في هذه الصورة تسير السيارات ببطء بمدينة زيغن في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وفي العديد من الولايات دعت الشرطة السائقين إلى القيادة بحذر وبطء. وفي شمالي البلاد وولاية هيسن وسط غرب ألمانيا وقعت حوادث سير أدت لجرح عدة أشخاص.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    طقس متقلب

    ليس فقط الثلوج تجعل من بداية الربيع في المانيا فترة غير مريحة، ففي جنوب البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة هناك خطر هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف عاتية، وبالتالي يجب الابتعاد عن الغابات وعدم التنزه فيها. وسبب هذا الطقس هو تلاقي تيارات هوائية دافئة مع أخرى باردة.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    التنزه والتمتع بمنظر الثلوج

    الثلوج المتأخرة لها جانبها الجميل أيضا، فهذان المتنزهان يتجولان في منطقة تاونوس بولاية هيسن وهما مستمتعان بالثلوج الجديدة التي انهمرت وتراكمت لتغطي الأرض والأشجار ببياضها الناصع.

  • Kleiner Schneemann auf Rasen

    ذوبان رجل الثلج

    هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تنبأت بسقوط الثلوج ليومين فقط في جميع أنحاء البلاد. ورجل الثلج هذا في كولونيا ليست لديه فرصة للبقاء، حيث سيهطل المطر وسيختفي هو أيضا مع ذوبان الثلج.


  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    ليس هناك أثر للربيع

    أثار عجلات السيارات في الثلج في ساحة لركن السيارات، بمدينة لايبزيغ حيث انهمر الثلج وغطى الأرض تماما. فبعد أيام من بداية فصل الربيع حسب التقويم في الأول من مارس/ آذار، عاد فصل الشتاء من جديد إلى ألمانيا.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    الثلج بدل أشعة الشمس

    الطبيعة تستعد لاستقبال الربيع ـ وهذه الزهور في غابة بولاية براندنبورغ مغطاة بالثلج. وحتى صباح الاربعاء (8 مارس/ آذار) سُجلت تساقطات ثلجية في الولاية الواقعة في شرقي ألمانيا وفي برلين أيضا.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    خطر الصقيع والانزلاق!

    حتى غرب المانيا يشهد عودة الشتاء. في هذه الصورة تسير السيارات ببطء بمدينة زيغن في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وفي العديد من الولايات دعت الشرطة السائقين إلى القيادة بحذر وبطء. وفي شمالي البلاد وولاية هيسن وسط غرب ألمانيا وقعت حوادث سير أدت لجرح عدة أشخاص.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    طقس متقلب

    ليس فقط الثلوج تجعل من بداية الربيع في المانيا فترة غير مريحة، ففي جنوب البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة هناك خطر هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف عاتية، وبالتالي يجب الابتعاد عن الغابات وعدم التنزه فيها. وسبب هذا الطقس هو تلاقي تيارات هوائية دافئة مع أخرى باردة.

  • Deutschland Wintereinbruch Schnee

    التنزه والتمتع بمنظر الثلوج

    الثلوج المتأخرة لها جانبها الجميل أيضا، فهذان المتنزهان يتجولان في منطقة تاونوس بولاية هيسن وهما مستمتعان بالثلوج الجديدة التي انهمرت وتراكمت لتغطي الأرض والأشجار ببياضها الناصع.

  • Kleiner Schneemann auf Rasen

    ذوبان رجل الثلج

    هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تنبأت بسقوط الثلوج ليومين فقط في جميع أنحاء البلاد. ورجل الثلج هذا في كولونيا ليست لديه فرصة للبقاء، حيث سيهطل المطر وسيختفي هو أيضا مع ذوبان الثلج.


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