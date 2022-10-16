في صور.. الثلوج والشتاء المتأخر في المانيا

الثلوج عوض شمس الربيع! مزيج من العواصف والثلوج والصقيع يجعل شهر مارس/ آذار غير مريح في ألمانيا وتصبح قيادة السيارة خطيرة. والسبب هو الطقس المتقلب.
ليس هناك أثر للربيع
أثار عجلات السيارات في الثلج في ساحة لركن السيارات، بمدينة لايبزيغ حيث انهمر الثلج وغطى الأرض تماما. فبعد أيام من بداية فصل الربيع حسب التقويم في الأول من مارس/ آذار، عاد فصل الشتاء من جديد إلى ألمانيا.
الثلج بدل أشعة الشمس
الطبيعة تستعد لاستقبال الربيع ـ وهذه الزهور في غابة بولاية براندنبورغ مغطاة بالثلج. وحتى صباح الاربعاء (8 مارس/ آذار) سُجلت تساقطات ثلجية في الولاية الواقعة في شرقي ألمانيا وفي برلين أيضا.
خطر الصقيع والانزلاق!
حتى غرب المانيا يشهد عودة الشتاء. في هذه الصورة تسير السيارات ببطء بمدينة زيغن في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وفي العديد من الولايات دعت الشرطة السائقين إلى القيادة بحذر وبطء. وفي شمالي البلاد وولاية هيسن وسط غرب ألمانيا وقعت حوادث سير أدت لجرح عدة أشخاص.
طقس متقلب
ليس فقط الثلوج تجعل من بداية الربيع في المانيا فترة غير مريحة، ففي جنوب البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة هناك خطر هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف عاتية، وبالتالي يجب الابتعاد عن الغابات وعدم التنزه فيها. وسبب هذا الطقس هو تلاقي تيارات هوائية دافئة مع أخرى باردة.
التنزه والتمتع بمنظر الثلوج
الثلوج المتأخرة لها جانبها الجميل أيضا، فهذان المتنزهان يتجولان في منطقة تاونوس بولاية هيسن وهما مستمتعان بالثلوج الجديدة التي انهمرت وتراكمت لتغطي الأرض والأشجار ببياضها الناصع.
ذوبان رجل الثلج
هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تنبأت بسقوط الثلوج ليومين فقط في جميع أنحاء البلاد. ورجل الثلج هذا في كولونيا ليست لديه فرصة للبقاء، حيث سيهطل المطر وسيختفي هو أيضا مع ذوبان الثلج.
ليس هناك أثر للربيع
أثار عجلات السيارات في الثلج في ساحة لركن السيارات، بمدينة لايبزيغ حيث انهمر الثلج وغطى الأرض تماما. فبعد أيام من بداية فصل الربيع حسب التقويم في الأول من مارس/ آذار، عاد فصل الشتاء من جديد إلى ألمانيا.
الثلج بدل أشعة الشمس
الطبيعة تستعد لاستقبال الربيع ـ وهذه الزهور في غابة بولاية براندنبورغ مغطاة بالثلج. وحتى صباح الاربعاء (8 مارس/ آذار) سُجلت تساقطات ثلجية في الولاية الواقعة في شرقي ألمانيا وفي برلين أيضا.
خطر الصقيع والانزلاق!
حتى غرب المانيا يشهد عودة الشتاء. في هذه الصورة تسير السيارات ببطء بمدينة زيغن في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وفي العديد من الولايات دعت الشرطة السائقين إلى القيادة بحذر وبطء. وفي شمالي البلاد وولاية هيسن وسط غرب ألمانيا وقعت حوادث سير أدت لجرح عدة أشخاص.
طقس متقلب
ليس فقط الثلوج تجعل من بداية الربيع في المانيا فترة غير مريحة، ففي جنوب البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة هناك خطر هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف عاتية، وبالتالي يجب الابتعاد عن الغابات وعدم التنزه فيها. وسبب هذا الطقس هو تلاقي تيارات هوائية دافئة مع أخرى باردة.
التنزه والتمتع بمنظر الثلوج
الثلوج المتأخرة لها جانبها الجميل أيضا، فهذان المتنزهان يتجولان في منطقة تاونوس بولاية هيسن وهما مستمتعان بالثلوج الجديدة التي انهمرت وتراكمت لتغطي الأرض والأشجار ببياضها الناصع.
ذوبان رجل الثلج
هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تنبأت بسقوط الثلوج ليومين فقط في جميع أنحاء البلاد. ورجل الثلج هذا في كولونيا ليست لديه فرصة للبقاء، حيث سيهطل المطر وسيختفي هو أيضا مع ذوبان الثلج.