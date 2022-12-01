في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

دعوة الجيش للتدخل وتنفيذ انقلاب

لم يعترف بولسونارو صراحة بهزيمته أمام خصمه اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يحضر مراسم تسليم السلطة للرئيس الجديد في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سافر قبل ذلك إلى فلوريدا بالولايات المتحدة. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات نظم أنصاره احتجاجات متكررة ودعوا الجيش إلى التدخل والقيام بانقلاب عسكري.