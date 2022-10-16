في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

ثلوج لكن بدون مياه

منسوب مياه نهر بو لم يتعاف منذ صيف 2022 بحيث أنه يحمل فقطة نحو 60 في المائة من كمية المياه المسجلة عادة في هذا الفصل السنوي. وهذا الغطاء من الثلوج لم يغير شيئا في هذا الوضع. والوضع في الصيف المرتقب قد يكون أكثر حرجا من العام الماضي عندما أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة الطوارئ.