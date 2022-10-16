 في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف! | جميع المحتويات | DW | 27.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بيئة ومناخ

في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

منسوب مياه البحيرات والأنهار يتراجع، وفي البندقية وبسبب قلة المياه، توقفت حركة القوارب المعروفة بـ"الجناديل" تماما في بعض الأماكن. فمنذ سنوات تعاني إيطاليا من الجفاف. وإذا لم تهطل الأمطار هذا الخريف فإن الوضع سيبقى حرجا.

  • Landzunge im Gardasee zur Insel San Biagio

    السير على الأقدام إلى الجزيرة

    في بحيرة غاردا بايطاليا بإمكان الزوار حاليا الوصول سيرا على الأقدام إلى جزيرة سان بياجو الصغيرة. والسبب يعود في ذلك لمنسوب المياه المنخفض بحيث تتكون كتل رملية. فبعد فصل شتاء بدون ثلوج ولا مطر تكون العواقب وخيمة بالنسبة إلى الزراعة والتزود بالماء في شمال ايطاليا.

  • Boote am Ufer vom Gardasee in Italien.

    قوارب بدون خدمة الإنقاذ

    هذه القوارب ترسو منذ الصيف الماضي على جنبات بحيرة غاردا. وفي الأثناء يتم اتخاذ تدابير توفير المياه لإنعاش سياحة الرياضة المائية والصيد وتزويد المنطقة بالمياه كي تتمكن تلك القوارب من العمل مجددا.

  • ثلوج لكن بدون مياه

    منسوب مياه نهر بو لم يتعاف منذ صيف 2022 بحيث أنه يحمل فقطة نحو 60 في المائة من كمية المياه المسجلة عادة في هذا الفصل السنوي. وهذا الغطاء من الثلوج لم يغير شيئا في هذا الوضع. والوضع في الصيف المرتقب قد يكون أكثر حرجا من العام الماضي عندما أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة الطوارئ.

  • Schlammige Grachten in Venedig

    قنوات فارغة

    وحتى في القنوات الغنية عادة بالمياه في البندقية تبقى آثار الجفاف ملموسة. وفي العادة تواجه المدينة الكبيرة في هذا الفصل من السنة الفيضانات. لكن هذه السنة يطول أمد الجزر. وفي العديد من القنوات توقفت حركة القوارب بسبب الجفاف. ورائحة الوحل الكريهة تملأ الأجواء.

  • Landschaft um die Region des Flusses Po.

    تقدم المياه المالحة

    وبسبب منسوب المياه المنخفض في منطقة نهر بو تتدفق مياه البحر في النهر بحيث أن المياه الجوفية تتعرض للملوحة ويصبح سقي الأراضي الزراعية غير ممكن. وفي صيف 2022 اعتمدت الحكومة الإيطالية 36,5 مليون يورو لمساعدة المناطق المتضررة من جراء الجفاف. وقد تكون الحكومة مجبرة في هذه السنة أيضا لاتخاذ نفس التدابير.


  • Landzunge im Gardasee zur Insel San Biagio

    السير على الأقدام إلى الجزيرة

    في بحيرة غاردا بايطاليا بإمكان الزوار حاليا الوصول سيرا على الأقدام إلى جزيرة سان بياجو الصغيرة. والسبب يعود في ذلك لمنسوب المياه المنخفض بحيث تتكون كتل رملية. فبعد فصل شتاء بدون ثلوج ولا مطر تكون العواقب وخيمة بالنسبة إلى الزراعة والتزود بالماء في شمال ايطاليا.

  • Boote am Ufer vom Gardasee in Italien.

    قوارب بدون خدمة الإنقاذ

    هذه القوارب ترسو منذ الصيف الماضي على جنبات بحيرة غاردا. وفي الأثناء يتم اتخاذ تدابير توفير المياه لإنعاش سياحة الرياضة المائية والصيد وتزويد المنطقة بالمياه كي تتمكن تلك القوارب من العمل مجددا.

  • ثلوج لكن بدون مياه

    منسوب مياه نهر بو لم يتعاف منذ صيف 2022 بحيث أنه يحمل فقطة نحو 60 في المائة من كمية المياه المسجلة عادة في هذا الفصل السنوي. وهذا الغطاء من الثلوج لم يغير شيئا في هذا الوضع. والوضع في الصيف المرتقب قد يكون أكثر حرجا من العام الماضي عندما أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة الطوارئ.

  • Schlammige Grachten in Venedig

    قنوات فارغة

    وحتى في القنوات الغنية عادة بالمياه في البندقية تبقى آثار الجفاف ملموسة. وفي العادة تواجه المدينة الكبيرة في هذا الفصل من السنة الفيضانات. لكن هذه السنة يطول أمد الجزر. وفي العديد من القنوات توقفت حركة القوارب بسبب الجفاف. ورائحة الوحل الكريهة تملأ الأجواء.

  • Landschaft um die Region des Flusses Po.

    تقدم المياه المالحة

    وبسبب منسوب المياه المنخفض في منطقة نهر بو تتدفق مياه البحر في النهر بحيث أن المياه الجوفية تتعرض للملوحة ويصبح سقي الأراضي الزراعية غير ممكن. وفي صيف 2022 اعتمدت الحكومة الإيطالية 36,5 مليون يورو لمساعدة المناطق المتضررة من جراء الجفاف. وقد تكون الحكومة مجبرة في هذه السنة أيضا لاتخاذ نفس التدابير.


المزيد من المركز الإعلامي

DW Sendungslogo DokFilm arabisch

الأرجنتين - عودة الجاغوار 16.10.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - الثقافة والمناخ ـ عوالم مثالية للغابات المطيرة 05.02.2022

اقرأ أيضا

A firefighter tries to extinguish a wildfire burning in the village of Pefki, on the island of Evia, Greece, August 8, 2021. REUTERS/Nikolas Economou

أوروبا تحترق.. لماذا تسارعت وتيرة حرائق الغابات المدمرة؟ 09.08.2021

لا تزال أوروبا بالكاد في منتصف فصل الصيف فيما تجاوزت المنطقة التي حاصرتها حرائق الغابات في البلقان وإيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط المعدلات السنوية المعتادة. فما هو تفسير اشتداد حرائق الغابات بهذا الشكل المدمر؟