في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

منسوب مياه البحيرات والأنهار يتراجع، وفي البندقية وبسبب قلة المياه، توقفت حركة القوارب المعروفة بـ"الجناديل" تماما في بعض الأماكن. فمنذ سنوات تعاني إيطاليا من الجفاف. وإذا لم تهطل الأمطار هذا الخريف فإن الوضع سيبقى حرجا.
السير على الأقدام إلى الجزيرة
في بحيرة غاردا بايطاليا بإمكان الزوار حاليا الوصول سيرا على الأقدام إلى جزيرة سان بياجو الصغيرة. والسبب يعود في ذلك لمنسوب المياه المنخفض بحيث تتكون كتل رملية. فبعد فصل شتاء بدون ثلوج ولا مطر تكون العواقب وخيمة بالنسبة إلى الزراعة والتزود بالماء في شمال ايطاليا.
قوارب بدون خدمة الإنقاذ
هذه القوارب ترسو منذ الصيف الماضي على جنبات بحيرة غاردا. وفي الأثناء يتم اتخاذ تدابير توفير المياه لإنعاش سياحة الرياضة المائية والصيد وتزويد المنطقة بالمياه كي تتمكن تلك القوارب من العمل مجددا.
ثلوج لكن بدون مياه
منسوب مياه نهر بو لم يتعاف منذ صيف 2022 بحيث أنه يحمل فقطة نحو 60 في المائة من كمية المياه المسجلة عادة في هذا الفصل السنوي. وهذا الغطاء من الثلوج لم يغير شيئا في هذا الوضع. والوضع في الصيف المرتقب قد يكون أكثر حرجا من العام الماضي عندما أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة الطوارئ.
قنوات فارغة
وحتى في القنوات الغنية عادة بالمياه في البندقية تبقى آثار الجفاف ملموسة. وفي العادة تواجه المدينة الكبيرة في هذا الفصل من السنة الفيضانات. لكن هذه السنة يطول أمد الجزر. وفي العديد من القنوات توقفت حركة القوارب بسبب الجفاف. ورائحة الوحل الكريهة تملأ الأجواء.
تقدم المياه المالحة
وبسبب منسوب المياه المنخفض في منطقة نهر بو تتدفق مياه البحر في النهر بحيث أن المياه الجوفية تتعرض للملوحة ويصبح سقي الأراضي الزراعية غير ممكن. وفي صيف 2022 اعتمدت الحكومة الإيطالية 36,5 مليون يورو لمساعدة المناطق المتضررة من جراء الجفاف. وقد تكون الحكومة مجبرة في هذه السنة أيضا لاتخاذ نفس التدابير.
السير على الأقدام إلى الجزيرة
في بحيرة غاردا بايطاليا بإمكان الزوار حاليا الوصول سيرا على الأقدام إلى جزيرة سان بياجو الصغيرة. والسبب يعود في ذلك لمنسوب المياه المنخفض بحيث تتكون كتل رملية. فبعد فصل شتاء بدون ثلوج ولا مطر تكون العواقب وخيمة بالنسبة إلى الزراعة والتزود بالماء في شمال ايطاليا.
قوارب بدون خدمة الإنقاذ
هذه القوارب ترسو منذ الصيف الماضي على جنبات بحيرة غاردا. وفي الأثناء يتم اتخاذ تدابير توفير المياه لإنعاش سياحة الرياضة المائية والصيد وتزويد المنطقة بالمياه كي تتمكن تلك القوارب من العمل مجددا.
ثلوج لكن بدون مياه
منسوب مياه نهر بو لم يتعاف منذ صيف 2022 بحيث أنه يحمل فقطة نحو 60 في المائة من كمية المياه المسجلة عادة في هذا الفصل السنوي. وهذا الغطاء من الثلوج لم يغير شيئا في هذا الوضع. والوضع في الصيف المرتقب قد يكون أكثر حرجا من العام الماضي عندما أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة الطوارئ.
قنوات فارغة
وحتى في القنوات الغنية عادة بالمياه في البندقية تبقى آثار الجفاف ملموسة. وفي العادة تواجه المدينة الكبيرة في هذا الفصل من السنة الفيضانات. لكن هذه السنة يطول أمد الجزر. وفي العديد من القنوات توقفت حركة القوارب بسبب الجفاف. ورائحة الوحل الكريهة تملأ الأجواء.
تقدم المياه المالحة
وبسبب منسوب المياه المنخفض في منطقة نهر بو تتدفق مياه البحر في النهر بحيث أن المياه الجوفية تتعرض للملوحة ويصبح سقي الأراضي الزراعية غير ممكن. وفي صيف 2022 اعتمدت الحكومة الإيطالية 36,5 مليون يورو لمساعدة المناطق المتضررة من جراء الجفاف. وقد تكون الحكومة مجبرة في هذه السنة أيضا لاتخاذ نفس التدابير.