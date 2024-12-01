سقطت حلب أولًا بيد قوات المعارضة، ورغم استمرار القتال في بعض المناطق، تشهد المدينة استقرارًا نسبيًا. انخفض عدد المسيحيين في سوريا من 1.5 مليون قبل 2011 إلى نحو 300 ألف حاليًا، وتعرضوا لانتهاكات وتهجير، كما عانوا من العنف والتمييز على يد "تنظيم الدولة". عيد الميلاد هذا العام يحمل طابعًا خاصًا، إذ يُعتبر رمزًا لبداية جديدة بعد سقوط نظام الأسد.