في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!

تعد المكتبة الوطنية الصينية، التي تضم أكثر من 30 مليون كتاب ووثيقة ووسيلة سمعية-بصرية، واحدة من أكبر سبع مكتبات في العالم. تم بناؤها عام 1809 في ظل حكومة مانشو. تم تغيير اسم المكتبة عدة مرات حتى عام 1998، عندما وافقت الحكومة على إعادة تسميتها "المكتبة الوطنية الصينية". وهي محقة في ذلك: فهي تضم أكبر مجموعة من الأدب الصيني.