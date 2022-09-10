 في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم! | جميع المحتويات | DW | 26.10.2022

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ثقافة ومجتمع

في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!

وجدت المكتبات منذ أكثر من 4000 عام. بعضها يشبه قاعات الرقص، والبعض الآخر يذكرنا بالأطباق الطائرة. بمناسبة يوم المكتبة العالمي الذي يصادف 24 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، نعرض بعض أجمل معابد القراءة في العالم.

  • Deutschland Anna Amalia Bibliothek in Weimar

    أُطلق على هذه المكتبة اسمها الحالي، "مكتبة الدوقة آنا أماليا في فايمار"، في عام 1991. وقبل ذلك، كانت تسمى "المكتبة الدوقية" لمدة 300 عام. تعرضت المكتبة وقاعة الروكوكو الشهيرة لحريق في عام 2004 التهم بعض ذخائرها، ولا تزال أعمال الترميم جارية. أصبحت المكتبة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1998.

  • Deutschland Stadt Bibliothek Philologische Bibliothek der FU Berlin

    بسبب شكلها الذي يشبه الرأس، تُعرف مكتبة كلية الفلسفة في "جامعة برلين الحرة" باسم "الدماغ". وسرعان ما أصبحت عامل جذب معماري. تم تصميم المبنى من قبل المهندس المعماري الشهير نورمان فوستر وافتتحت في عام 2005.

  • Portugal Universität Coimbra Alte Bibliothek

    في عام 2013، صنفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية مكتبة Joanina في جامعة قلمرية البرتغالية كواحدة من أروع المكتبات في العالم. سميت على اسم الملك البرتغالي جون الخامس، الذي أمر ببنائها. جميع رفوف المكتب مصنوعة من خشب الورد والأبنوس. يمكن لطلاب القانون أن يعتبروا أنفسهم محظوظين؛ إذ أن المكتبة اليوم جزء من كلية الحقوق.

  • Finnland Central Library Oodi in Helsink

    تمتد مكتبة هلسنكي المركزية Oodi مثل موجة كبيرة بين محطة القطار الرئيسية ومبنى البرلمان. الفنلنديون هم من بين أكثر رواد المكتبات في العالم. تقدم المكتبة، التي تم افتتاحها في عام 2018، عوالم جديدة: استوديوهات موسيقية، وسائل سمعية-بصرية، وقاعة بجدران ذكية. يمكنك تجربة الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد هنا باستخدام شاشة تعمل باللمس. والمفاجأة هي الساونا.

  • USA Washington - Hauptlesesaal der Kongressbibliothek

    (إذا زرت واشنطن ولم تمر على مكتبة الكونغرس، فأنت لم تزر العاصمة الأمريكية! تأسست المكتبة الوطنية كما تسمى اليوم في عام 1800، وبعد 14 عاماً فقط وقعت المكتبة ضحية حريق. ثم عرض الرئيس توماس جيفرسون مجموعة كتبه الخاصة التي تضم حوالي 6500 كتاب اشترتها المكتبة مقابل 24000 دولار. تحفة المبنى هي غرفة القراءة الرئيسية المبنية على طراز عصر النهضة.

  • Zwillinge zeichnen New York en detail

    مع أكثر من 55 مليون كتاب ووثيقة، تعد مكتبة نيويورك العامة واحدة من أكبر المكتبات في العالم. وصوّر في المكتبة، التي افتتحت عام 1911، مشاهد للكثير من أفلام هوليوود الشهيرة مثل "سبايدرمان". وتضم المكتبة "إنجيل غوتنبرغ" الذي طبعه الألماني يوهانس غوتنبرغ في القرن الخامس عشر ليدشن عصر الطباعة.

  • China Nationalbibliothek in Peking

    تعد المكتبة الوطنية الصينية، التي تضم أكثر من 30 مليون كتاب ووثيقة ووسيلة سمعية-بصرية، واحدة من أكبر سبع مكتبات في العالم. تم بناؤها عام 1809 في ظل حكومة مانشو. تم تغيير اسم المكتبة عدة مرات حتى عام 1998، عندما وافقت الحكومة على إعادة تسميتها "المكتبة الوطنية الصينية". وهي محقة في ذلك: فهي تضم أكبر مجموعة من الأدب الصيني.

  • 36072156

    تم تدمير مكتبة الإسكندرية الأسطورية منذ حوالي 2000 عام، والأساطير تحيط إلى اليوم بالسبب. قبل تدميرها، قيل إن المكتبة كانت تضم معارف العالم: حوالي نصف مليون لفيفة من ورق البردي. في نهاية الألفية الماضية وبدايات الألفية الجديدة، أنفقت الحكومة المصرية 220 مليون دولار على مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية بإطلالة على البحر.

  • Marokko Universität al-Qarawīyīn Bibliothek

    جامعية القرويين في مدينة فاس المغربية واحدة من أقدم الجامعات في العالم. تضم مكتبتها نفائس لا تقدر بثمن كالمخطوطات، منها مخطوطات بيد ابن رشد وابن خلدون والمتصوف محي الدين ابن عربي كهذا النص المكتوب على الجلد بالخط العربي الكوفي. وأعيد افتتاح المكتبة بعد إعادة تأهيلها وتحسينها في مطلع الألفية. إعداد: ليونور كراتز/خالد سلامة.


  • Deutschland Anna Amalia Bibliothek in Weimar

    أُطلق على هذه المكتبة اسمها الحالي، "مكتبة الدوقة آنا أماليا في فايمار"، في عام 1991. وقبل ذلك، كانت تسمى "المكتبة الدوقية" لمدة 300 عام. تعرضت المكتبة وقاعة الروكوكو الشهيرة لحريق في عام 2004 التهم بعض ذخائرها، ولا تزال أعمال الترميم جارية. أصبحت المكتبة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1998.

  • Deutschland Stadt Bibliothek Philologische Bibliothek der FU Berlin

    بسبب شكلها الذي يشبه الرأس، تُعرف مكتبة كلية الفلسفة في "جامعة برلين الحرة" باسم "الدماغ". وسرعان ما أصبحت عامل جذب معماري. تم تصميم المبنى من قبل المهندس المعماري الشهير نورمان فوستر وافتتحت في عام 2005.

  • Portugal Universität Coimbra Alte Bibliothek

    في عام 2013، صنفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية مكتبة Joanina في جامعة قلمرية البرتغالية كواحدة من أروع المكتبات في العالم. سميت على اسم الملك البرتغالي جون الخامس، الذي أمر ببنائها. جميع رفوف المكتب مصنوعة من خشب الورد والأبنوس. يمكن لطلاب القانون أن يعتبروا أنفسهم محظوظين؛ إذ أن المكتبة اليوم جزء من كلية الحقوق.

  • Finnland Central Library Oodi in Helsink

    تمتد مكتبة هلسنكي المركزية Oodi مثل موجة كبيرة بين محطة القطار الرئيسية ومبنى البرلمان. الفنلنديون هم من بين أكثر رواد المكتبات في العالم. تقدم المكتبة، التي تم افتتاحها في عام 2018، عوالم جديدة: استوديوهات موسيقية، وسائل سمعية-بصرية، وقاعة بجدران ذكية. يمكنك تجربة الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد هنا باستخدام شاشة تعمل باللمس. والمفاجأة هي الساونا.

  • USA Washington - Hauptlesesaal der Kongressbibliothek

    (إذا زرت واشنطن ولم تمر على مكتبة الكونغرس، فأنت لم تزر العاصمة الأمريكية! تأسست المكتبة الوطنية كما تسمى اليوم في عام 1800، وبعد 14 عاماً فقط وقعت المكتبة ضحية حريق. ثم عرض الرئيس توماس جيفرسون مجموعة كتبه الخاصة التي تضم حوالي 6500 كتاب اشترتها المكتبة مقابل 24000 دولار. تحفة المبنى هي غرفة القراءة الرئيسية المبنية على طراز عصر النهضة.

  • Zwillinge zeichnen New York en detail

    مع أكثر من 55 مليون كتاب ووثيقة، تعد مكتبة نيويورك العامة واحدة من أكبر المكتبات في العالم. وصوّر في المكتبة، التي افتتحت عام 1911، مشاهد للكثير من أفلام هوليوود الشهيرة مثل "سبايدرمان". وتضم المكتبة "إنجيل غوتنبرغ" الذي طبعه الألماني يوهانس غوتنبرغ في القرن الخامس عشر ليدشن عصر الطباعة.

  • China Nationalbibliothek in Peking

    تعد المكتبة الوطنية الصينية، التي تضم أكثر من 30 مليون كتاب ووثيقة ووسيلة سمعية-بصرية، واحدة من أكبر سبع مكتبات في العالم. تم بناؤها عام 1809 في ظل حكومة مانشو. تم تغيير اسم المكتبة عدة مرات حتى عام 1998، عندما وافقت الحكومة على إعادة تسميتها "المكتبة الوطنية الصينية". وهي محقة في ذلك: فهي تضم أكبر مجموعة من الأدب الصيني.

  • 36072156

    تم تدمير مكتبة الإسكندرية الأسطورية منذ حوالي 2000 عام، والأساطير تحيط إلى اليوم بالسبب. قبل تدميرها، قيل إن المكتبة كانت تضم معارف العالم: حوالي نصف مليون لفيفة من ورق البردي. في نهاية الألفية الماضية وبدايات الألفية الجديدة، أنفقت الحكومة المصرية 220 مليون دولار على مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية بإطلالة على البحر.

  • Marokko Universität al-Qarawīyīn Bibliothek

    جامعية القرويين في مدينة فاس المغربية واحدة من أقدم الجامعات في العالم. تضم مكتبتها نفائس لا تقدر بثمن كالمخطوطات، منها مخطوطات بيد ابن رشد وابن خلدون والمتصوف محي الدين ابن عربي كهذا النص المكتوب على الجلد بالخط العربي الكوفي. وأعيد افتتاح المكتبة بعد إعادة تأهيلها وتحسينها في مطلع الألفية. إعداد: ليونور كراتز/خالد سلامة.


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