في صور... أشهر وأعرق المكتبات في العالم!

وجدت المكتبات منذ أكثر من 4000 عام. بعضها يشبه قاعات الرقص، والبعض الآخر يذكرنا بالأطباق الطائرة. بمناسبة يوم المكتبة العالمي الذي يصادف 24 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، نعرض بعض أجمل معابد القراءة في العالم.
أُطلق على هذه المكتبة اسمها الحالي، "مكتبة الدوقة آنا أماليا في فايمار"، في عام 1991. وقبل ذلك، كانت تسمى "المكتبة الدوقية" لمدة 300 عام. تعرضت المكتبة وقاعة الروكوكو الشهيرة لحريق في عام 2004 التهم بعض ذخائرها، ولا تزال أعمال الترميم جارية. أصبحت المكتبة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1998.
بسبب شكلها الذي يشبه الرأس، تُعرف مكتبة كلية الفلسفة في "جامعة برلين الحرة" باسم "الدماغ". وسرعان ما أصبحت عامل جذب معماري. تم تصميم المبنى من قبل المهندس المعماري الشهير نورمان فوستر وافتتحت في عام 2005.
في عام 2013، صنفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية مكتبة Joanina في جامعة قلمرية البرتغالية كواحدة من أروع المكتبات في العالم. سميت على اسم الملك البرتغالي جون الخامس، الذي أمر ببنائها. جميع رفوف المكتب مصنوعة من خشب الورد والأبنوس. يمكن لطلاب القانون أن يعتبروا أنفسهم محظوظين؛ إذ أن المكتبة اليوم جزء من كلية الحقوق.
تمتد مكتبة هلسنكي المركزية Oodi مثل موجة كبيرة بين محطة القطار الرئيسية ومبنى البرلمان. الفنلنديون هم من بين أكثر رواد المكتبات في العالم. تقدم المكتبة، التي تم افتتاحها في عام 2018، عوالم جديدة: استوديوهات موسيقية، وسائل سمعية-بصرية، وقاعة بجدران ذكية. يمكنك تجربة الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد هنا باستخدام شاشة تعمل باللمس. والمفاجأة هي الساونا.
(إذا زرت واشنطن ولم تمر على مكتبة الكونغرس، فأنت لم تزر العاصمة الأمريكية! تأسست المكتبة الوطنية كما تسمى اليوم في عام 1800، وبعد 14 عاماً فقط وقعت المكتبة ضحية حريق. ثم عرض الرئيس توماس جيفرسون مجموعة كتبه الخاصة التي تضم حوالي 6500 كتاب اشترتها المكتبة مقابل 24000 دولار. تحفة المبنى هي غرفة القراءة الرئيسية المبنية على طراز عصر النهضة.
مع أكثر من 55 مليون كتاب ووثيقة، تعد مكتبة نيويورك العامة واحدة من أكبر المكتبات في العالم. وصوّر في المكتبة، التي افتتحت عام 1911، مشاهد للكثير من أفلام هوليوود الشهيرة مثل "سبايدرمان". وتضم المكتبة "إنجيل غوتنبرغ" الذي طبعه الألماني يوهانس غوتنبرغ في القرن الخامس عشر ليدشن عصر الطباعة.
تعد المكتبة الوطنية الصينية، التي تضم أكثر من 30 مليون كتاب ووثيقة ووسيلة سمعية-بصرية، واحدة من أكبر سبع مكتبات في العالم. تم بناؤها عام 1809 في ظل حكومة مانشو. تم تغيير اسم المكتبة عدة مرات حتى عام 1998، عندما وافقت الحكومة على إعادة تسميتها "المكتبة الوطنية الصينية". وهي محقة في ذلك: فهي تضم أكبر مجموعة من الأدب الصيني.
تم تدمير مكتبة الإسكندرية الأسطورية منذ حوالي 2000 عام، والأساطير تحيط إلى اليوم بالسبب. قبل تدميرها، قيل إن المكتبة كانت تضم معارف العالم: حوالي نصف مليون لفيفة من ورق البردي. في نهاية الألفية الماضية وبدايات الألفية الجديدة، أنفقت الحكومة المصرية 220 مليون دولار على مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية بإطلالة على البحر.
جامعية القرويين في مدينة فاس المغربية واحدة من أقدم الجامعات في العالم. تضم مكتبتها نفائس لا تقدر بثمن كالمخطوطات، منها مخطوطات بيد ابن رشد وابن خلدون والمتصوف محي الدين ابن عربي كهذا النص المكتوب على الجلد بالخط العربي الكوفي. وأعيد افتتاح المكتبة بعد إعادة تأهيلها وتحسينها في مطلع الألفية. إعداد: ليونور كراتز/خالد سلامة.
أُطلق على هذه المكتبة اسمها الحالي، "مكتبة الدوقة آنا أماليا في فايمار"، في عام 1991. وقبل ذلك، كانت تسمى "المكتبة الدوقية" لمدة 300 عام. تعرضت المكتبة وقاعة الروكوكو الشهيرة لحريق في عام 2004 التهم بعض ذخائرها، ولا تزال أعمال الترميم جارية. أصبحت المكتبة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1998.
بسبب شكلها الذي يشبه الرأس، تُعرف مكتبة كلية الفلسفة في "جامعة برلين الحرة" باسم "الدماغ". وسرعان ما أصبحت عامل جذب معماري. تم تصميم المبنى من قبل المهندس المعماري الشهير نورمان فوستر وافتتحت في عام 2005.
في عام 2013، صنفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية مكتبة Joanina في جامعة قلمرية البرتغالية كواحدة من أروع المكتبات في العالم. سميت على اسم الملك البرتغالي جون الخامس، الذي أمر ببنائها. جميع رفوف المكتب مصنوعة من خشب الورد والأبنوس. يمكن لطلاب القانون أن يعتبروا أنفسهم محظوظين؛ إذ أن المكتبة اليوم جزء من كلية الحقوق.
تمتد مكتبة هلسنكي المركزية Oodi مثل موجة كبيرة بين محطة القطار الرئيسية ومبنى البرلمان. الفنلنديون هم من بين أكثر رواد المكتبات في العالم. تقدم المكتبة، التي تم افتتاحها في عام 2018، عوالم جديدة: استوديوهات موسيقية، وسائل سمعية-بصرية، وقاعة بجدران ذكية. يمكنك تجربة الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد هنا باستخدام شاشة تعمل باللمس. والمفاجأة هي الساونا.
(إذا زرت واشنطن ولم تمر على مكتبة الكونغرس، فأنت لم تزر العاصمة الأمريكية! تأسست المكتبة الوطنية كما تسمى اليوم في عام 1800، وبعد 14 عاماً فقط وقعت المكتبة ضحية حريق. ثم عرض الرئيس توماس جيفرسون مجموعة كتبه الخاصة التي تضم حوالي 6500 كتاب اشترتها المكتبة مقابل 24000 دولار. تحفة المبنى هي غرفة القراءة الرئيسية المبنية على طراز عصر النهضة.
مع أكثر من 55 مليون كتاب ووثيقة، تعد مكتبة نيويورك العامة واحدة من أكبر المكتبات في العالم. وصوّر في المكتبة، التي افتتحت عام 1911، مشاهد للكثير من أفلام هوليوود الشهيرة مثل "سبايدرمان". وتضم المكتبة "إنجيل غوتنبرغ" الذي طبعه الألماني يوهانس غوتنبرغ في القرن الخامس عشر ليدشن عصر الطباعة.
تعد المكتبة الوطنية الصينية، التي تضم أكثر من 30 مليون كتاب ووثيقة ووسيلة سمعية-بصرية، واحدة من أكبر سبع مكتبات في العالم. تم بناؤها عام 1809 في ظل حكومة مانشو. تم تغيير اسم المكتبة عدة مرات حتى عام 1998، عندما وافقت الحكومة على إعادة تسميتها "المكتبة الوطنية الصينية". وهي محقة في ذلك: فهي تضم أكبر مجموعة من الأدب الصيني.
تم تدمير مكتبة الإسكندرية الأسطورية منذ حوالي 2000 عام، والأساطير تحيط إلى اليوم بالسبب. قبل تدميرها، قيل إن المكتبة كانت تضم معارف العالم: حوالي نصف مليون لفيفة من ورق البردي. في نهاية الألفية الماضية وبدايات الألفية الجديدة، أنفقت الحكومة المصرية 220 مليون دولار على مشروع إحياء مكتبة الاسكندرية بإطلالة على البحر.
جامعية القرويين في مدينة فاس المغربية واحدة من أقدم الجامعات في العالم. تضم مكتبتها نفائس لا تقدر بثمن كالمخطوطات، منها مخطوطات بيد ابن رشد وابن خلدون والمتصوف محي الدين ابن عربي كهذا النص المكتوب على الجلد بالخط العربي الكوفي. وأعيد افتتاح المكتبة بعد إعادة تأهيلها وتحسينها في مطلع الألفية. إعداد: ليونور كراتز/خالد سلامة.