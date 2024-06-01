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قضايا راهنة
الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبلالهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
15 صورة
سياسةأوروبا
٢٦ يونيو ٢٠٢٤
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