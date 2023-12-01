لم ينج معظم الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم حوالي 700 شخص: قبل وقت قصير من اختفاء "تيتان" ، انقلب قارب اللاجئين المكتظ هذا قبالة الساحل اليوناني. وتنتقد منظمات اللاجئين حقيقة أن الكارثة لم تحظ بنفس الاهتمام وأنه لم يتم اتخاذ تدابير إنقاذ مماثلة كما في حالة الغواصة. غرق ما لا يقل عن 2500 لاجئ في البحر الأبيض المتوسط في عام 2023.