في صور.. أبرز أحداث عام 2023
شهد عام 2023 العديد من الأحداث الهامة، من حروب وكوارث وأزمات وأيضا أحداثا طريفة. في جولة مصورة نقدم أهم وأبرز هذه الأحداث التي شاهدها العالم
ارقد بسلام
هنا في الفاتيكان يتم إعداد نعش البابا السابق والراحل بينيديكتوس السادس عشر لدفنه في 5 يناير/ كانون الثاني 2023. وفي وقت لاحق يشارك عشرات الآلاف في تشييعه وتوديعه في ساحة القديس بطرس. وسبق للبابا الراحل أن استقال في عام 2013 كأول بابا منذ ستة قرون لأسباب صحية.
اقتحام مبنى الكونغرس في البرازيل
اقتحم المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني وكذلك القصر الرئاسي والمحكمة العليا. ورفض أنصار الرئيس المهزوم قبول فوز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات . هذا ولم يعترف بولسونارو صراحة بفوز لولا في الانتخابات.
القرية اختفت
في 11 يناير/ كانون الثاني، بدأت الشرطة بإخلاء قرية لوتسيرات في غرب ألمانيا. تم هدم القرية من أجل استخراج الفحم الحجري الموجود تحتها. وقد احتج نشطاء المناخ ضد ذلك عبثا، ورغم تنظيم مظاهرة ضمت عشرات الآلاف إخلاء لوتسيرات وهدمها.
زلزال تركيا وسوريا
مسعود هانجر يمسك بيد ابنته إيرماك البالغة من العمر 15 عاما، والتي توفيت في الزلزال المدمر في مدينة كهرمان مرعش التركية. في 6 شباط/ فبراير ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أجزاء من تركيا وسوريا. قتل الزلزال أكثر من 59000 شخص وجرح فيه 125000 شخصا. وتم اتهام الحكومة التركية بالفشل الصارخ على صعيد إدارة الكارثة.
الأمير الأبدي يصبح ملكا
كان عليه أن ينتظر وقتا طويلا لهذه المناسبة العظيمة: أُطلق على وريث العرش البريطاني تشارلز لقب الأمير الأبدي حتى تم تتويجه ملكا في مايو/ أيار 2023. جاء ذلك بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي تربعت على العرش سبعة عقود. تشارلز أصبح الآن ملكا ليس لبريطانيا العظمى فقطـ ، ولكن أيضا لـ 14 دولة أخرى من دول الكومنولث، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وكندا.
الدخان يغطي نيويورك
في بداية شهر يونيو، يكتنف نيويورك الضباب الدخاني الرمادي الكثيف. سبب الضباب هو حرائق الغابات الضخمة في كندا ، والتي يصل دخانها إلى المدينة الأمريكية. وفي الوقت نفسه ، تتصدر نيويورك قائمة الأماكن الأكثر تلوثا للهواء في العالم. في كندا، احترق أكثر من 185,000 كيلومتر مربع من الأراضي بحلول شهر نوفمبر - أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد.
انهيار سد كاخوفكا
لا تعاني أوكرانيا من الحرب العدوانية الروسية فحسب ، بل تعاني أيضا من كارثة فيضان: في 6 يونيو/ حزيران ، أدى انفجار إلى انهيار سد كاخوفكا، حيث غرق 900 كيلومتر مربع من المساحة في الماء. روسيا وأوكرانيا تتهمان بعضهما البعض. ويعتبر المحققون الدوليون أنه "من المحتمل جدا" أن تكون روسيا مسؤولة عن الانفجار.
مأساة في الأعماق
لمدة أربعة أيام، أبقي مصيرهم العالم في حالة ترقب: خمسة رجال يريدون رؤية حطام "تايتانيك" عن قرب - والصعود على متن الغواصة الصغيرة "تيتان" في 18 يونيو. ولكن بعد أقل من ساعتين من بدء الغوص ، يتم فقد الاتصال وتبدأ عملية إنقاذ واسعة النطاق. أخيرا تبين أن القارب تحطم ومات جميع ركابه.
غرق قارب اللاجئين المكتظ
لم ينج معظم الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم حوالي 700 شخص: قبل وقت قصير من اختفاء "تيتان" ، انقلب قارب اللاجئين المكتظ هذا قبالة الساحل اليوناني. وتنتقد منظمات اللاجئين حقيقة أن الكارثة لم تحظ بنفس الاهتمام وأنه لم يتم اتخاذ تدابير إنقاذ مماثلة كما في حالة الغواصة. غرق ما لا يقل عن 2500 لاجئ في البحر الأبيض المتوسط في عام 2023.
التقدم صوب موسكو
في نهاية يونيو/ حزيران ، جاءت الأحداث من روسيا كثيفة وسريعة: انطلق مقاتلو مجموعة مرتزقة فاغنر من أوكرانيا نحو موسكو واحتلوا روستوف دون قتال - تظهر الصورة الدبابات في شوارع المدينة. في اليوم التالي، قطع رئيس فاغنر يفغيني بريغوزين تقدمه إلى موسكو. وبعد شهرين، توفي بريغوزين في حادث تحطم طائرة في ظروف لم يتم توضيحها بعد.
الهرب من الحرائق
في يوليو ، تم إجلاء السياح في رودس لأن حرائق الغابات اقتربت من القرى. وشملت الحرائق حوالي عشرة في المئة من إجمالي مساحة جزيرة قضاء العطلات. تستعر حرائق الغابات في جميع أنحاء اليونان ، وهي الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتعاني بلدان البحر الأبيض المتوسط الأخرى أيضا من الحرارة الشديدة والجفاف. كان صيف عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم.
العاصفة دانيال
في 10 سبتمبر ، ضربت العاصفة "دانيال" ، التي تسببت بالفعل في فيضانات شديدة في اليونان ، الساحل الليبي. ونتيجة لذلك، انهار سدان بالقرب من مدينة درنة الساحلية، وجرفت الفيضانات مناطق بأكملها إلى البحر. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، لقي ما لا يقل عن 11,300 شخص حتفهم وفقد 35,000 شخص منازلهم.
ناغورني كاراباخ
في نهاية أيلول/سبتمبر، استولت أذربيجان على جمهورية ناغورني كاراباخ المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا في حرب استمرت يوما واحدا. وبموجب القانون الدولي، فإن المنطقة، التي كان سكانها من الأرمن في غالبيتهم، تنتمي إلى أراضي أذربيجان. وفر أكثر من 100 ألف شخص من الجيب - وتظهر صورة الأقمار الصناعية اختناقات مرورية طويلة على الحدود الأرمينية.
هجوم دموي
في 7 أكتوبر/ تشرين أول ، شنت منظمة حماس الإرهابية هجوما واسع النطاق على إسرائيل. وتم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ، ودخل الإرهابيون البلاد. المرأة القتيلة هنا في النعش، هي واحدة من حوالي 1200 ضحية. وتم خطف 240 آخرين إلى غزة.
معاناة المدنيين في غزة
وردا على الهجوم الإرهابي، هاجمت إسرائيل قطاع غزة. السكان المدنيون يعانون، وأعداد القتلى حوالي 15000 قتيل. وفي الوقت نفسه، يتواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وفي دول عديدة دعت مظاهرات إلى وضع حد للهجمات الإسرائيلية. وقد تصاعدت معاداة السامية والهجمات على اليهود ولكن أيضا كذلك العنصرية المعادية للمسلمين في العديد من الأماكن منذ ذلك الحين.
سرير فارغ لكل رهينة
في تل أبيب يحيي هذا العمل الفني ذكرى أولئك الذين اختطفتهم حماس. في نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني ، اتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مقابل مسجونين فلسطينيين: تم إطلاق سراح ما مجموعه 105 رهائن و 240 سجينا. وبعد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، استؤنفت الأعمال القتالية، وظل حوالي 140 شخصا رهائن لدى حماس.
لم شمل العائلة
لمدة 51 يوما ، خشي أفيف آشر على حياة عائلته ، التي اختطفتها حماس. في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني ، اتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مقابل سجناء فلسطينيين في إسرائيل: تم إطلاق سراح ما مجموعه 105 رهائن ، بمن فيهم الزوجة دورون آشر وبناتها. بعد أسبوع ، انتهي وقف إطلاق النار. وفي الوقت الحاضر، لا يزال 140 شخصا رهائن لدى حماس.
الحيوان الأخير من نوعه
كان هناك أيضا بصيص أمل صغير في عام 2023: نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني، تعثر عجل وحيد القرن السومطري حديث الولادة في حديقة واي كامباس الوطنية في إندونيسيا. الوافد الجديد مرحب به لأنه نوعه معرض لخطر الانقراض: هناك أقل من 80 عينة في جميع أنحاء العالم. وهناك حوالي مليوني نوع من الحيوانات والنباتات في العالم مهددة بالانقراض.