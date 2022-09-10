 في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم | جميع المحتويات | DW | 15.06.2023

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ثقافة ومجتمع

في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

في روما وتولوز وتل أبيب وبريشتينا وساو باولو ولوس إنجليس: مسيرات حاشدة بعضها مليونية في عدد من مدن العالم في"شهر الفخر" طالب خلالها أعضاء "مجتمع الميم" بحقوقهم ورفضوا كل أشكال التمييز ضدهم. البيت الأبيض أرسل إشارة مهمة!

  • Aus der Vogelperspektive ist eine Menschenmenge zu sehen, die eine große Regenbogenflagge trägt.

    ساو باولو ـ أكبر مسيرة للمثليين في العالم

    تحت علم بألوان قوس قزح كبير سار الأحد (11 يونيو/حزيران) ملايين الأشخاص في مسيرة للمثليين عبر شوارع ساو باولو في البرازيل. وحسب مصادر المنظمين كان هذا الحدث، بمشاركة أربعة ملايين شخص، أكبر مسيرة لمجتمع الميم في العالم ويتم الاحتفال به منذ 27 عاما في البرازيل.

  • Ein Hund mit Regenbogen-Outfit und -Sonnenbrille geht an einer roten Leine; daneben sind die Beine einer Person zu sehen.

    "سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة"

    تحت شعار "نريد سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة" سارت المسيرة عبر شوارع ساو باولو البزازيلية

  • Eine Person mit Afro-Perücke, buntem Blumenkranz, großen Ohrringen und bunter Schminke lacht in die Kamera.

    مسيرة في شوارع هوليود

    أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت مسيرات في كبريات المدن: في لوس إنجليس اجتذب موكب المثليين الآلاف من الأشخاص عبر شارع هوليود. وهذا الموضوع مثير للجدل سياسيا في أمريكا، إذ يحاول ساسة محافظون حظر العمليات الجراحية لتغيير الهوية الجنسية.

  • US-Präsident Joe Biden spricht an einem Rednerpult ins Mikrofon; die Wand hinter ihm ist mit Regenbogen- und Transgender-Farben geschmückt, außerdem ist ein Logo des Weißen Hauses zu sehen, unter dem Pride 2023 steht.

    بايدن يدعو إلى حفل في البيت الأبيض

    الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى حفل بمناسبة مسيرة المثليين داخل البيت الأبيض في 10 يونيو/حزيران 2023، وقال "نحبكم ونستمع إليكم وأنتم جزء من المجتمع". وعقب إصدار قوانين تمييزية ضد المثليين في العديد من الولايات الأمريكية فإن دعم الحكومة المكزية يشكل إشارة هامة لمجتمع الميم.

  • Zwei Männer küssen sich in der Abenddämmerung auf einer Straße; im Hintergrund sind zahlreiche Menschen zu sehen.

    تل أبيب معقل التسامح

    تل أبيب تعد معقلا للتسامح في الشرق الأوسط: فنحو 150 ألف شخص احتفلوا الأسبوع الماضي في المدينة الإسرائيلية على البحر المتوسط. وجاءت مسيرات المثليين هذا العام على وقع توترات سياسية داخلية. ويخشى مجتمع الميم بسبب الإصلاحات القانونية تدهورا لحقوق أعضائه.

  • Inmitten einer Menschenmenge tanzen mehrere, größtenteils oberkörpferfreie Personen auf einem Wagen. Neben ihnen hält jemand eine Regenbogenflagge hoch.

    ذكرى "الزواج للجميع" بفرنسا

    في فرنسا خرج أعضاء مجتمع الميم في نهاية الأسبوع في مسيرات: وفي تولوز لم يتم الاحتفال فقط بالتنوع، بل أيضا بالذكرى العاشرة للزواج للجميع في فرنسا.

  • Mehrere Personen feiern ausgelassen auf einem Wagen, während Konfetti auf sie herab regnet. Im Hintergrund sind ein Kruzifix an einer Wand zu sehen sowie ein Luftballon-Bogen aus blauen und hellrosa Ballons.

    روما تحتفل رغم الإجراءات الحكومية

    بالنسبة إلى مجتمع الميم في إيطاليا كانت "مسيرة روما" هذه السنة مهمة للغاية، لأن رئيسة الوزراء المحافظة جورجيا ميلوني أعلنت عدة مرات أنها تنوي التحرك ضد مجموعة الضغط من المثليين. وقبيل المسيرة ألغت الحكومة المحلية في روما جميع المساعدات الموعودة. وبالرغم من ذلك احتفل واحتج الآلاف من الأشخاص في المدينة الأبدية.

  • In der rechten Hälfte des Bildes sind zwei Frauen mit langen dunklen Haaren zu sehen, die sich umarmen und küssen. Um sie herum schweben unzählige Seifenblasen.

    مطالب بحقوق المثليين في كوسوفو

    المشاركون في مسيرة للمثليين في بريشتينا يطالبون بالحرية والمساواة داخل مجتمع كوسوفو. وفي الوقت الذي يتم فيه قبول المثلية في أوروبا الغربية يرفض الكثير من الناس في أوروبا الشرقية مجتمع الميم.


  • Aus der Vogelperspektive ist eine Menschenmenge zu sehen, die eine große Regenbogenflagge trägt.

    ساو باولو ـ أكبر مسيرة للمثليين في العالم

    تحت علم بألوان قوس قزح كبير سار الأحد (11 يونيو/حزيران) ملايين الأشخاص في مسيرة للمثليين عبر شوارع ساو باولو في البرازيل. وحسب مصادر المنظمين كان هذا الحدث، بمشاركة أربعة ملايين شخص، أكبر مسيرة لمجتمع الميم في العالم ويتم الاحتفال به منذ 27 عاما في البرازيل.

  • Ein Hund mit Regenbogen-Outfit und -Sonnenbrille geht an einer roten Leine; daneben sind die Beine einer Person zu sehen.

    "سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة"

    تحت شعار "نريد سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة" سارت المسيرة عبر شوارع ساو باولو البزازيلية

  • Eine Person mit Afro-Perücke, buntem Blumenkranz, großen Ohrringen und bunter Schminke lacht in die Kamera.

    مسيرة في شوارع هوليود

    أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت مسيرات في كبريات المدن: في لوس إنجليس اجتذب موكب المثليين الآلاف من الأشخاص عبر شارع هوليود. وهذا الموضوع مثير للجدل سياسيا في أمريكا، إذ يحاول ساسة محافظون حظر العمليات الجراحية لتغيير الهوية الجنسية.

  • US-Präsident Joe Biden spricht an einem Rednerpult ins Mikrofon; die Wand hinter ihm ist mit Regenbogen- und Transgender-Farben geschmückt, außerdem ist ein Logo des Weißen Hauses zu sehen, unter dem Pride 2023 steht.

    بايدن يدعو إلى حفل في البيت الأبيض

    الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى حفل بمناسبة مسيرة المثليين داخل البيت الأبيض في 10 يونيو/حزيران 2023، وقال "نحبكم ونستمع إليكم وأنتم جزء من المجتمع". وعقب إصدار قوانين تمييزية ضد المثليين في العديد من الولايات الأمريكية فإن دعم الحكومة المكزية يشكل إشارة هامة لمجتمع الميم.

  • Zwei Männer küssen sich in der Abenddämmerung auf einer Straße; im Hintergrund sind zahlreiche Menschen zu sehen.

    تل أبيب معقل التسامح

    تل أبيب تعد معقلا للتسامح في الشرق الأوسط: فنحو 150 ألف شخص احتفلوا الأسبوع الماضي في المدينة الإسرائيلية على البحر المتوسط. وجاءت مسيرات المثليين هذا العام على وقع توترات سياسية داخلية. ويخشى مجتمع الميم بسبب الإصلاحات القانونية تدهورا لحقوق أعضائه.

  • Inmitten einer Menschenmenge tanzen mehrere, größtenteils oberkörpferfreie Personen auf einem Wagen. Neben ihnen hält jemand eine Regenbogenflagge hoch.

    ذكرى "الزواج للجميع" بفرنسا

    في فرنسا خرج أعضاء مجتمع الميم في نهاية الأسبوع في مسيرات: وفي تولوز لم يتم الاحتفال فقط بالتنوع، بل أيضا بالذكرى العاشرة للزواج للجميع في فرنسا.

  • Mehrere Personen feiern ausgelassen auf einem Wagen, während Konfetti auf sie herab regnet. Im Hintergrund sind ein Kruzifix an einer Wand zu sehen sowie ein Luftballon-Bogen aus blauen und hellrosa Ballons.

    روما تحتفل رغم الإجراءات الحكومية

    بالنسبة إلى مجتمع الميم في إيطاليا كانت "مسيرة روما" هذه السنة مهمة للغاية، لأن رئيسة الوزراء المحافظة جورجيا ميلوني أعلنت عدة مرات أنها تنوي التحرك ضد مجموعة الضغط من المثليين. وقبيل المسيرة ألغت الحكومة المحلية في روما جميع المساعدات الموعودة. وبالرغم من ذلك احتفل واحتج الآلاف من الأشخاص في المدينة الأبدية.

  • In der rechten Hälfte des Bildes sind zwei Frauen mit langen dunklen Haaren zu sehen, die sich umarmen und küssen. Um sie herum schweben unzählige Seifenblasen.

    مطالب بحقوق المثليين في كوسوفو

    المشاركون في مسيرة للمثليين في بريشتينا يطالبون بالحرية والمساواة داخل مجتمع كوسوفو. وفي الوقت الذي يتم فيه قبول المثلية في أوروبا الغربية يرفض الكثير من الناس في أوروبا الشرقية مجتمع الميم.


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