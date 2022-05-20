في سيناريو مثير.. غوندوغان يقود مانشستر سيتي للاحتفاظ باللقب

توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز 3 / 2، اليوم الأحد (22 مايو/أيار 2022) في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ليفربول على وولفرهامبتون 3 / 1.

وتقدم أستون فيلا بهدفين نظيفين سجلهما ماتي كاش وفيليب كوتينيو في الدقيقتين 37 و69، قبل أن يقلب مانشستر سيتي تأخره بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق إلكاي غوندوغان (هدفين) في الدقيقتين 76 و81 ورودريجو هيرنانديز في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام ليفربول، في حين توقف رصيد أستون فيلا عند 45 نقطة في المركز الرابع عشر. وهذا هو اللقب الثامن لفريق مانشستر سيتي في تاريخه والرابع له في آخر خمسة مواسم.

وعلى ملعب أنفيلد، فاز ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون 3 / 1. وتقدم وولفرهامبتون بهدف سجله بيدرو نيتو في الدقيقة الثالثة قبل أن يسجل ليفربول ثلاثة أهداف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 24 ومحمد صلاح في الدقيقة 84 وأندرو روبرتسون في الدقيقة 89.

ورفع ليفربول رصيده إلى 92 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 51 نقطة في المركز العاشر.

ورغم إخفاقة في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقع ليفربول على موسم جيد، إذ تمكنت كتيبة يورغن كلوب من إحراز لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما سيخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

توج نجم ليفربول محمد صلاح (الصورة) بجائزة أفضل هداف بالموسم مناصفة مع الكوري الجنوبي مين سون

وتوج النجم محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم،التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها (الفرعون المصري) للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية.

هـ.د/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)