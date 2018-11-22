 في سيرتها ″تحول″.. ميشيل أوباما تكشف أسرارا مثيرة! | عالم المنوعات | DW | 22.11.2018

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منوعات

في سيرتها "تحول".. ميشيل أوباما تكشف أسرارا مثيرة!

عند الحديث عن ميشيل أوباما، يتبادر إلى ذهن الكثيرين أنها السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة وأنها أم لبنتين وبعض التفاصيل الصغيرة فقط. لكن أوباما تحمل الكثير من الأسرار، كما كشفت سيرتها الذاتية. فما هي هذه الأسرار؟

Michelle Obama Buch Becoming Meine Geschichte

ابتسامة ميشيل أوباما وظهورها إلى جانب زوجها رئيس الولايات المتحدة السابق، قد يحجب عن الذاكرة التفكير في بدايات هذه السيدة. لكن ميشيل قررت مشاركة الجانب المظلم من حياتها أيضا مع العالم، من خلال سيرتها التي صدرت قبل أيام. سيرة ميشيل أوباما تفتح لقرائها الباب نحو حياة الفقر الذي عاشته في جنوب شيكاغو، حيث تنتشر الجريمة بكثرة.

ميشيل التي رآها الجميع سيدة أولى للولايات المتحدة الأمريكية خلال رئاسة زوجها لأقوى دولة في العالم، حلمت في طفولتها ببيت بطابقين. ليس هذا فقط، فميشيل التي ازدان بها فراش أب معاق، كانت تتمنى دائما أن يكون لدى عائلتها سيارة كبيرة وجديدة بأربعة أبواب.

 

"Becoming" أو "تحول" كما أسمته ميشيل، يتكون من 426 صفحة وترجم إلى 24 لغة، واحتل المركز الأول من حيث الطلبات على موقع أمازون.

ميشيل لم تحلم يوما أن تكون محامية أو تشتغل كذلك، بل حلمت دائما أن تصير طبيبة أطفال.

مشاكل مع أوباما؟

السر الآخر الذي باحت به ميشيل لقرائها يرتبط بعلاقتها بزوجها. كثيرون يرون في الزوجين ثنائيا مثاليا، لكن ميشيل كتبت: "نعم، زواجنا سعيد، لكن كان لا بد من أن نناضل لنجعله سعيداً"، وقالت إن السنوات علمتهما أن هناك "حلولا وسطا" لكل شيء، مشيرة إلى وجود اختلافات وربما مشاكل مع رفيق دربها عكس ما يتخيل البعض.

ومن بين المشاكل التي عانتها ميشيل وزوجها هي مرحلة الحمل، إذ تعرضت ميشيل للإجهاض منذ 20 عاما، لتلجأ بعد ذلك إلى الحقن المجهري للحصول على ابنتيهما "ماليا" و"ساشا".

معاناة مستمرة

في سيرتها الخاصة أشارت ميشيل إلى معاناتها بسبب لون بشرتها. ميشيل ذكرت أنه تمت الإشادة بها كأقوى امرأة في العالم، بالمقابل قالت: "تمت إهانتي بأنني "المرأة السوداء الغاضبة".

وعلى ما يبدو فميشيل عانت كثيرا بسبب لون بشرتها. ففي العام الذي أُعلن فيه زوجها الترشح لرئاسة البيت الأبيض، تعرضت لانتقادات حادة بسبب رأيها حول علاقة السود بالبيض، والذي كانت تعكسه رسالتها في الماجستير.

ميشيل كتبت عن كل التحولات التي شهدتها حياتها، لكنها تغاضت عن الحديث على الفضائح والفساد بالبيت الأبيض.

مريم مرغيش

  • USA Pete Souza Barack Obama Rückblick

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما الزوج العاشق

    أوباما يطبع قبلة على شفاه زوجته ميشيل أثناء مبارة كرة السلة بين الولايات المتحدة والبرازيل في عام 2012.

  • USA Pete Souza Barack Obama Rückblick

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما المرح

    وقع قائد أكبر جيش في العالم في شباك رجل العنكبوت، "سبايدرمان"، ذي الثلاث سنوات.

  • USA Pete Souza Barack Obama Rückblick

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما المحب للأطفال

    يستقبل أوباما الأطفال في البيت الأبيض ويداعبهم. هنا يدع أوباما أحد ضيوفه الصغار يلامس شعر رأسه.

  • USA Pete Souza Barack Obama Rückblick

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما الظريف مع مساعديه

    لا يأخذ أوباما مسافة عند التعامل مع موظفيه ومساعديه. ولا يعاملهم بتكبر أو غرور، بل يتسامر ويضحك معهم. هنا مع نائب الرئيس، جورج بايدن.

  • Washington White House Präsident Barack Obama begrüßt Hausmeister

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما الواعي باللامساواة الاجتماعية

    تميز أوباما عن غيره من الرؤساء الأمريكيين بإحساسه العالي بقضية العدالة الاجتماعية واللامساواة في المجتمع الأمريكي

  • USA Pete Souza Barack Obama Rückblick

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما المتواضع

    قرفص أوباما على ركبتيه للسلام باليد على الأمير جورج، حفيد ولي عهد بريطانيا، وهو مرتدياً ثوب الحمام. بجانبه نرى والد الأمير جورج، الأمير وليم.

  • USA Pete Souza Barack Obama Rückblick

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    يلامس قوس قزح

    أثناء صعوده الطائرة الرئاسية وتلويحه مودعاً مضيفه الجمايكي، تبدو يده وكأنها امتداد لقوس قزح.

  • Washington White House Präsident Barack Obama spielt mit Familenhund Bo

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما المحافظ على الطفل داخله

    تتخذ في البيت الأبيض أهم القرارات السياسية على مستوى العالم. ولكنه بعد الانتهاء من الدوام الرسمي يتحول لساحة للعب والمرح مع كلب العائلة ومع الأصدقاء والأطفال.

  • USA Barack Obama mit Familie im Treaty Room im Weißen Haus

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما رب الأسرة

    يبقى أوباما أباً لابنتين، ساشا وماليا، ويقضي معهن ومع زوجته أوقاتا كأي أب أسرة، طبعا بما تسمح به ظروف عمله. عائلة أوباما تشاهد التلفاز.

  • Washington Präsident Barack Obama spielt Basketball

    إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

    أوباما الرياضي

    يحرص أوباما على المحافظة على رشاقة جسمه وممارسة الرياضة. هنا يلعب كرة السلة مع سكرتيره ومساعديه.

    الكاتب: زابرينا بابست / خ.س


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إطلالة على حياة أوباما الإنسان... لا السياسي

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