 في سويسرا.. اقنع صديق بتلقي لقاح كورونا واحصل على وجبة مجاناً | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 01.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

في سويسرا.. اقنع صديق بتلقي لقاح كورونا واحصل على وجبة مجاناً

في سويسرا، يمكنك التمتع بوجبة مجانية في مطعم أو التمتع بنزهة في دار سينما كهدية من الدولة. كل ما عليك هو أن تقنع صديقاً لك بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. فما مدى نجاعة هذه الخطة؟

صورة تعبيرية

وجبة مجانية في مطعم أو نزهة في السينما لكل مواطن سويسري يقنع صديقاً له بتناول اللقاح المضاد لكورونا

يمكن للمواطنين السويسريين الذين يقنعون أصدقائهم بتلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 الفوز بوجبة مجانية في مطعم أو التمتع بنزهة في دار سينما هدية من الدولة بموجب خطة تستهدف زيادة معدل التطعيم المنخفض في البلاد.

مختارات

هاجم رجل ألماني فريقاً طبياً بعد رفض أعضاء الفريق منحه شهادة تطعيم طلبها رغم رفضه تلقي اللقاح. وأدان مسؤولون الهجوم مؤكدين أن "التحريض من قبل رافضي اللقاح يتحول إلى أفعال".

وشهدت سويسرا عدة احتجاجات مناهضة للتطعيم. ولم يحصل 42 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة على جرعات التطعيم كاملة بعد وهي نسبة مرتفعة نسبيا وفقا للمعايير الأوروبية.

وقال وزير الصحة آلان برسيه في مؤتمر صحفي في برن، وهو يعلن ما وصفها بخطة تحفيزية غير عادية "معدل التطعيم.. لا يزال منخفضاً جداً وهذا يعني أننا لا يمكننا إنهاء إجراءات الحد من تفشي المرض".

وبموجب المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون فرنك سويسري، سيطلب من كل شخص حصل على التطعيم حديثا ترشيح شخص آخر يمكن إقناعه بتلقي التطعيم وحينها سيحول إلى رصيده 50 فرنكاً يمكن أن يدفعها نقداً في مطعم أو دار سينما.

وقالت الحكومة إنها تعتزم أيضاً إعلان أسبوع وطني لتلقي التطعيمات من خلال توفير 170 مركزاً متنقلاً لإعطاء اللقاحات.

ع.ح./خ.س. (رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:21

بافاريا تلمح إلى إمكانية تطبيق التطعيم الإجباري لفئات بعينها، فماهي ردود الفعل؟

مواضيع ذات صلة

U.S. President Joe Biden delivers remarks on the Delta variant and his administration's efforts to increase vaccinations, from the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., September 9, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

بايدن يصدر أمرا بإلزام جميع الموظفين الاتحاديين بالتطعيم ضد كورونا 10.09.2021

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا يلزم جميع الموظفين الاتحاديين والمتعاقدين بتلقي لقاحات كورونا، مبديا أسفه من عدم إمكانية تطعيم شريحة مترددة من سكان بلاده، ومتهما "أقليّة محددة مدعومة من مسؤولين" بمنع طي صفحة الجائحة.

29.05.2021 Zahlreiche Menschen spazieren durch die Fußgängerzone in der Innenstadt. Die Hoffnung auf Herdenimmunität ist fast so alt wie die Corona-Pandemie. Unter anderem ansteckendere Virusvarianten wie Delta lassen dahinter aber Fragezeichen entstehen. (zu dpa «Unerreichbare Herdenimmunität bei Corona? - Delta und weitere Risiken») +++ dpa-Bildfunk +++

بدون أعراض ـ كم عدد ناقلي عدوى كورونا غير المرئيين؟ 18.09.2021

مع انطلاق جائحة كورونا، تضاربت التقديرات بشأن عدد المصابين بدون أعراض والذين يلعبون دورا هائلا في انتشار الوباء. وماذا عن الملقحين والأعراض البعيدة المدى والجرعة الثالثة والتلقيح المعزز ودوافع الرافضين للتطعيم؟

Heimbewohner beim Impfbeginn in Köln. Zum Impfstart in Köln werden Senioren und Mitarbeiter der Kölner Sozialbetriebe mit dem Corona-Impfstoff von Biontech Pfizer geimpft. Als erste Kölnerin erhielt die 92-jährige Gertrud Vogel, eine Pflegeheimbewohnerin des Seniorenzentrum Riehl das Vakzin. Köln, 27.12.2020

روبرت كوخ: حملة التطعيم حالت دون وفاة 38 ألف شخص بألمانيا 07.08.2021

ذكر معهد "روبرت كوخ" إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق الموجة الثالثة. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3206 حالة.