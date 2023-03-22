في سابقة.. توجيه تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق ترامب

زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه "بريء تماما" وضحية "للاضطهاد السياسي"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس سابق في التاريخ الأمريكي يواجه لائحة اتهام جنائية بشأن دفع أموال لممثلة إباحية. وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية أن الرئيس السابق، الذي يتحصن في ناديه بمنتجع مار لاجو بولاية فلوريدا، أعلن براءته في بيان مطول صدر بعد دقائق من ظهور تقارير مفادها أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن تحقق في قضية مدفوعات مالية لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، صوتت لصالح توجيه لائحة اتهام جنائية ضده.

وقال ترامب "الديمقراطيون كذبوا وخدعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة" النيل من ترامب"، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره- اتهام شخص بريء تماما في القيام بتدخل سافر في الانتخابات".

ولم تعرف على الفور الطبيعة الدقيقة للتهم الموجهة إلى ترامب. ومن المتوقع أن تجرى محاكمة ترامب في التهم الموجهة إليه في محكمة مانهاتن الجنائية. وذكرت شبكة سي.إن.إن أمس الخميس أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال في مجال الأعمال.

من جانبها، قالت محامية دونالد ترامب لوكالة فرانس برس الجمعة (31 مارس/ آذار 2023) إن الرئيس الأمريكي السابق يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء المقبل دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز

وتلقى ترامب، وهو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لاستطلاعات الرأي، دعما من عدد من منافسيه المحتملين أمس الخميس، مثل حاكم فلوريدا رون دي سانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس. وقال بنس "لن يؤدي هذا إلا لمزيد من الانقسام في بلدنا".

وبينما لم يعلق البيت الأبيض، قال الديمقراطيون إن ترامب ليس حصينا في مواجهة حكم القانون. وقال تشاك شومر، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "أشجع منتقدي السيد ترامب ومؤيديه على ترك العملية تمضي قدما بسلام ووفقا للقانون".

ومن المرجح أن يكشف قاض عن التهم في غضون أيام. وعندها سيتعين على ترامب السفر إلى مانهاتن لأخذ بصماته ضمن إجراءات أخرى. وقال مكتب براج إنه اتصل بمحامي ترامب لتنسيق تسليمه نفسه، وهو ما قال مسؤول قضائي إنه سيحدث على الأرجح يوم الثلاثاء المقبل. وقال محامياه جوزيف تاكوبينا وسوزان نيكيليس إنهما "سيحاربان بقوة" التهم، بينما توقعت محامية أخرى هي ألينا هابا، تبرئته.

خارج قاعة المحكمة، رفع العديد من المتظاهرين لافتات تنتقد ترامب وتطالب بمحاكمته

التحقيق في مانهاتن هو واحد من عدة تحديات قانونية تواجه ترامب، وقد تضر التهم بمساعيه للعودة للرئاسة. ويرى نحو 44 بالمائة من الجمهوريين أنه يجب أن ينسحب من السباق إذا وجهت إليه اتهامات، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي.

وخارج قاعة المحكمة، رفع العديد من المتظاهرين بصمت لافتات تنتقد ترامب. وعززت السلطات الإجراءات الأمنية حول دار القضاء بعد أن دعا ترامب إلى احتجاجات على مستوى البلاد في 18 مارس آذار، معيدا إلى الأذهان خطابه الحاد قبل هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

"أموال لشراء الصمت"

وكانت هيئة المحلفين الكبرى تحقق في دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية دانيلز عشية انتخاب ترامب في عام 2016 كرئيس. ولطالما كانت قصة دفع مبلغ مالي للممثلة الإباحية مقابل السكوت معروفة للعامة. وقام مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب بإعداد المخطط بأكمله بالإضافة إلى دور ترامب فيه خلال قضيته الاتحادية لعام 2018 عندما شارك في انتهاكات تمويل الحملة، من بين جرائم أخرى. ومن المعروف أن المحامي السابق لترامب ألمح إلى ترامب في التماسه بأنه "الفرد 1"، معترفا بأنه دفع المبلغ إلى دانيلز "لغرض رئيسي هو التأثير" على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها بترامب

وتم دفع 130 ألف دولار لدانيلز عندما علمت حملة ترامب بأنها مستعدة للإعلان عن مزاعمها بشأن إقامة علاقة مع ترامب في عام 2006 خلال منافسات بحيرة تاهو للغولف، وفقا للقضية الاتحادية. وقام كوهين بسحب الأموال من خلال حساب ائتمان خاص بالأسهم العقارية وقام بإرسالها إلى دانيلز عبر شركة ذات مسؤولية محدودة.

تأتي التهم التاريخية ضد ترامب في مسقط رأسه بعد أكثر من أربع سنوات من إطلاق سيراس فانس جونيور، سلف براج، تحقيقا بشأن مطور العقارات ومعاملاته التجارية.

ز.أ.ب/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)