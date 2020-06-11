في زمن كورونا ـ تصفيف الشعر بـ1000 دولار وأكثر من ألف شخص بالانتظار

مع انتقال مدينة نيويورك الأمريكية إلى مرحلة متقدمة من استئناف النشاط بعد الإغلاق جراء تفشي مرض كوفيد-19، أصبح وضع الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة من القواعد المرعية قبل قص الشعر مقابل ألف دولار في صالون جوليان فاريل، الذي فتح أبوابه مجددا.

وبدأ كبار مصففي الشعر في الصالون الأنيق الواقع في الجانب الشرقي من مانهاتن العليا يتعاملون مع قائمة انتظار تضم 1200 من الزبائن يريدون تصفيف شعورهم الشعثاء بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقالت سوزان وارين، وهي جالسة على مقعد للتصفيف، "إنه يستحق كل بنس، لأنه بكل بساطة يعتني بك". ومضت وارين التي تعيش في نيويورك تقول "أشعر أن الأمر رائع للغاية. الآن، سآكل الجيلي مع زبدة الفول السوداني وسأحصل على شعر رائع ومصبوغ".

توقعات بزيادة الإقبال

يبدأ هذا الشعور الرائع بتطهير اليدين ووضع الكمامة في محاولة للحفاظ على الواقع الجديد الذي تتباهي به نيويورك باعتبارها الولاية الأمريكية ذات معدل الإصابة الأقل بفيروس كورونا، وهي التي كانت قبل شهور قليلة فحسب بؤرة الجائحة.

وجوليان فاريل هو مصفف شعر مشهور ويشارك في برامج تلفزيونية منذ سنوات ويبدو أن له معجبيه خارج الولايات المتحدة أيضا:

وقالت سيلين فاريل، الرئيس التنفيذي للصالون وزوجة جوليان، مصفف الشعر الرئيسي "لحظة وصول الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على الباب". ومضت تقول "الزبائن يضعون حقائبهم في كيس بلاستيكي. نعطي لهم مناديل مبللة من أجل تنظيف الهواتف المحمولة والنظارات. وبالطبع يتعين على الجميع وضع كمامات، ونوصي بغسل اليدين وتعقيمهما". وتوقعت فاريل زيادة الإقبال رغم الكلفة الكبيرة. وقالت "لدينا قائمة انتظار طويلة. الناس يتواصلون تليفونيا وبالبريد الإلكتروني وبالرسائل النصية. الاتصال لا يتوقف".

وعبر جوليان فاريل عن سعادته بالعودة للعمل مع معاودة فتح مانهاتن تدريجيا. وقال "1200 شخص في قائمة الانتظار.. أخيرا، اليوم نحن نعيش".

ص.ش/ع.ج.م (رويترز)