 في زمن كورونا.. روبوتات تقدم خدماتها في الجبهات الأمامية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.04.2020

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منوعات

في زمن كورونا.. روبوتات تقدم خدماتها في الجبهات الأمامية

تفاديا للإغلاق أو لتعريض عمال التوصيل لخطر الإصابة بفيروس كورونا، تستعين متاجر أميركية بروبوتات لتوصيل البضائع للزبائن. تفشي الوباء والخوف من العدوى زادت الحاجة للروباتات في مختلف المجالات بما في ذلك المستشفيات.

في الصين روبوت يوصل الطلبيات إلى البيوت

في الصين روبوت يوصل الطلبيات إلى البيوت

أودى وباء كورونا المستجد بحياة أكثر من 40 موظفا في متاجر المواد الغذائية الأمريكية، بحسب إحصائية أجرتها صحيفة "واشنطن بوست". وفي سائر أنحاء البلاد، نظم عمال توصيل تظاهرات للمطالبة بتحسين شروط السلامة التي يعملون في إطارها.

وفي مواجهة تزايد الحرص لدى المستهلكين على ملازمة المنازل وتعريض عمال التوصيل لخطر الإصابة بفيروس كورونا، سجلت شركة "ستارشيب تكنولوجيز" التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو ازديادا في طلبات التوصيل عبر الروبوتات في عشرات المدن حول العالم.

وقد بدأت الشركة التي أنشأها اثنان من مؤسسي "سكايب"، العمل مع "برود برانش ماركت" في شهر أبريل لتلبية حاجات المتجر الذي يحول صغر مساحته دون تنفيذه تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة من السلطات المحلية. وفي كل يوم، تؤمّن عشرة روبوتات بنشاط مستمر توصيل الطلبيات من المتجر، حسب ما توضح مديرة الموقع ترايسي ستانارد٬ وتقول "من اللطيف رؤية هذه الروبوتات وهي تتجول في الحي، هذا يسعد الناس"٬ وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

العرض لا زال شحيحا في ظل الأزمة

عمليات التوصيل بالروبوتات من "ستارشيب" وغيرها من الشركات لا تلبي سوى حاجة نسبة ضئيلة من طلبيات توصيل الأطعمة، لكنها تسلط الضوء على حاجة متزايدة في ظل تعليمات التباعد الاجتماعي والمخاوف من تفشي الوباء. ويؤكد نائب رئيس "ستارشيب" راين تووهي أن "الطلب على عمليات التوصيل من دون احتكاك بشري ازداد بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة". وتتنقل الروبوتات بمعدل سرعة يبلغ ستة كيلومترات في الساعة ويمكنها نقل ما يصل إلى ثلاثة أكياس تسوق.

طائرات مسيرة لتوصيل الطلبيات إلى البيوت

طائرات مسيرة لتوصيل الطلبيات إلى البيوت وقد أستعانت بها شركة أمازون للتسوق عبر الإنترنت

وقد سلكت عدة شركات هذا المسار. فمع روبوت "أر 2" المستقل القادر على التنقل بسرعة تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة ونقل حوالي 190 كيلوغراما من البضائع، بدأت شركة "نورو" الناشئة مؤخرا توصيل منتجات غذائية في منطقة هيوستن بالشراكة مع شركة "كروغر" العملاقة للمنتجات الغذائية. ويقول ديفيد إسترادا من شركة "نورو" في رسالة منشورة على مدوّنة: "لم نكن نتوقع أن تسهم خدمتنا بحماية الأميركيين من العدوى. غير أن وباء كورونا المستجد سرّع الحاجة لدى العامة إلى خدمات توصيل من دون احتكاك بشري".

مستقبل واعد للروبوتات

وتخضع روبوتات مستقلة مشابهة لاختبارات من جانب شركة التسوق عبر الإنترنت "أمازون" التي توفر أيضا عمليات توصيل بواسطة الطائرات المسيّرة، وهي آلات تثير اهتماما متزايدا أيضا. كذلك تختبر شركة "وينغ" الناشئة التي أنشأتها "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، توصيل الأدوية التي لا يتطلب شراؤها وصفة طبية في ولاية فيرجينيا. وهي بدورها سجلت ازديادا كبيرا في الطلبيات، بحسب متحدث باسم الشركة.

روبوتات تقدم خدماتها في المستشفيات الألمانية

روبوتات تقدم خدماتها في المستشفيات الألمانية

موقع "أوتوماتسيون براكسيس" الألماني أفاد آن العديد من موردي الروبوتات يتبرعون أو يقدمون على سبيل الإعارة روبوتات للمستشفيات للأستفادة منها وللحد من انتشار الفيروس٬ حيث يمكن استعمال هذه الروبوتات في تطهير غرف المستشفيات من جميع الكائنات الحية الدقيقة ومهمات أخرى داخل المستشفى مثل تشغيل المصاعد وغير ذلك. وفي هونغ كونغ على سبيل المثال، يتم استخدام الروبوتات لتنظيف عربات النقل الجماعي للسكك الحديدية التي تنقل ملايين الركاب يوميا.

ع.اع. / ع.ج.م 

  • Deutschland Supermarkt Kasse (picture alliance/dpa/O. Berg)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحصلون الماليون

    بات الأشخاص الذين يتولون تحصيل الأجور والأموال في المتاجر على سبيل المثال مهددين بفقد وظائفهم، إذ توقعت الدراسة أن تحل التكنولوجيا المتقدمة محلهم في أداء هذه المهمة.

  • Symbolbild Bewerbung (contrastwerkstatt - Fotolia.com)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المسوقون

    تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".

  • Symbolbild Hand am Telefonhörer (picture-alliance/dpa)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    خدمة العملاء

    نقلت الكثير من الشركات الكبرى خدماتها للزبائن إلى دول مثل الهند وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل التحليلات التنبؤية يمكن تتولى الرد على أسئلة الزبائن مقلصة بذلك عدد الوظائف في هذا المجال.

  • USA Arbeitsmarkt (Symbolbild) (picture alliance/landov)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال المصانع

    يجب أن يستعد الكثير من عمال المصانع لفقدان وظائفهم بسبب الروبوتات، التي سيكون عملها وإدامتها أقل تكلفة وأوقات راحتها أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما يمكنها أن تلبي المهام المطلوبة منها بسرعة أكبر.

  • Häuser aus Banknoten (Fotolia/svort)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    السماسرة

    تقول الخبيرة الأمريكية إن بلوكشين، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون المالي، قادر على معالجة المعاملات تلقائياً بشكل دقيق وموثوق به، ما يؤهله لأخذ مكان الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان والتأمين والرهن العقاري. وقد يكون إعلان مؤشر ناسداك عن نيته استخدام بلوكشين خطوة أولى في هذا الطريق.

  • Symbolbild Online Journalismus (Fotolia/thingamajiggs)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    الصحفيون

    بعد أن قضى الإنترنت على عدد كبير من الصحف، باتت وظائف العاملين في مهنة المتاعب مهددة هي الأخرى. إذ تقول ويب إن هناك خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء قصص تلقائياً ووضعها على مواقع الويب دون تفاعل بشري. الصحفيون الروبوتات كتبوا بالفعل الكثير من أخبار وكالة أسوشيتد برس، فغالبية التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا التشغيل الآلي.

  • Anwalt oder Schiedsrichter (Fotolia/Garrincha)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحامون

    تعتقد ويب أنه سيكون ممكناً الاستعاضة عن المحامين في بعض المجلات من خلال تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى ربما الطلاق، ستكون من الأمور التي تتولاها هذه البرامج للأشخاص بشكل أسرع وأقل ثمناً بالتأكيد.

  • Wort der Woche Quasselstrippe Telefon Wählscheibe Kabel (Imago/G. Leber)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال الهواتف

    تراجع انتشار الهواتف الأرضية لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني الاستغناء عن الفواتير والمشغلين بشكل نهائي مستقبلاً، وهو ما يعني القضاء على الوظائف القائمة على تشغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. وتقول ويب: في الألفية الجديدة هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج حقا إلى الوجود".


 

 

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