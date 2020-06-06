 في زمن كورونا.. تذكارات السفر تشعل الحنين للسياحة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

في زمن كورونا.. تذكارات السفر تشعل الحنين للسياحة

يجلس الآن عشاق السفر من جميع أنحاء العالم في منازلهم، دون أن يدري أحد منهم كم ستطول مدة هذه العزلة التي سببتها جائحة كورونا، بيد أنها أتاحت لهم في المقابل فرصة العودة إلى تذكاراتهم السياحية المنسية وإزالة الأتربة عنها.

صورة من الأرشيف لأحد الشواطئ اليونانية.

صورة من الأرشيف لأحد الشواطئ اليونانية.

تتنوع التذكارات بين قبعات مكسيكية ذات حواف عريضة، وخيوط تضم حبات خرز ملونة. وتمنح الأيام الحالية التي يسودها الهدوء كثيراً من محبي السفر، فرصة لإعادة اكتشاف لحظات جميلة واستعادة ذكريات سعيدة، تتعلق بالأماكن التي اشتروا منها هذه التذكارات. وكثيراً ما يحدث أن يعود المسافرون إلى بيوتهم ويقومون على عجل بتفريغ حقائبهم، ثم ينظفون ملابسهم التي كانوا يرتدونها وقت الرحلة ويستأنفون حياتهم اليومية مرة أخرى كالمعتاد.

مختارات

وهذه التذكارات التي كانوا يساومون على أسعارها في الأسواق، سواء كانت مفروشات منسوجة يدوياً أو دمى صغيرة تكسوها ملابس تقليدية، أو فناجين من الخزف قام بتزيينها فنانون محليون، تفقد بالتدريج بهاءها تحت طبقة من الأتربة، والآن تكتسب مثل هذه التحف أهمية جديدة بعد أن أدى حظر التجوال لأن يقبع أولئك الذين يتوقون للسفر في بيوتهم. وهذه الهدايا التذكارية التي تم شراؤها أثناء عطلات سابقة وخلال رحلات إلى الخارج، تتحول الآن إلى قطع فنية تذكرنا بأوقات كانت أفضل وبأن الأمور ستسير نحو الأحسن.

 يوضح فولفغانغ كاشوبا عالم الأعراق البشرية قائلاً: "إننا أصبحنا نلحظ ونلتفت بدرجة أكبر لكل شيء، كما لو كنا ننظر حولنا بطريقة التصوير البطيء، لأن كل الأمور صارت تسير بمعدلات بطيئة، حيث بتنا نجلس على نفس المقعد بينما نفعل كل شيء ممكن من المنزل، ومن هنا تمر نظراتنا لتتأمل تذكاراتنا، وفِي وقت تتقلص أمامنا الآفاق والمساحات الخاصة بنا، بحيث لم نعد نرى أي مشهد إلا من خلال نوافذنا، وبالتالي نعطي لهذه التذكارات مزيداً من الأهمية".

مشاهدة الفيديو 02:50

أشهر وأكبر سوق في إسطنبول يفتح أبوابه من جديد

لماذا نجلب هدايا تذكارية معنا؟

ولكن لماذا نجلب هدايا تذكارية معنا؟ وماذا تعني لنا خاصة الآن عندما لم نعد نستطيع السفر؟

تقول مؤرخة الفن كاترينا كوبنفالنر، التي تبيع منسوجات من مختلف أنحاء العالم في متجرها المسمى "الخزانة الدولية"، إن "الهدايا التذكارية تعد أكثر من مجرد تذكارات، فهي تكون غالباً بقايا ملموسة من عالم اختفى بالنسبة لنا"، وكمثال على ذلك تعرض أقمشة منسوجة يدوياً من الهند لم تعد تجد لها مثيلاً في أوروبا.

وتضيف كوبنفالنر أن "التذكارات فقدت اعتبارها لأن كل شخص أصبح يعتقد أنها مجرد شيء فلكلوري لا قيمة له، غير أنه في كل حضارة توجد ثقافة تعبر عن نفسها في أشكال مادية يمكن استكشافها، ومن هنا ينفتح أمامك تاريخ مثير للاهتمام للغاية".

ولكن ليس من الضروري أن يكون التذكار قطعة فنية أو شيئا للاستخدام اليومي، وفِي هذا الصدد تقول كوبنفالنر "أعتقد أن قمصان الـ "تي شيرت" المطبوع عليها عبارة أنا أحب نيويورك جيدة أيضاً، كما أن التذكارات التي يعتبرها البعض تافهة أو مثيرة للتندر يمكنها أنتعبر عن حكايات شعبية من البلد الذي يقصده الزوار، وبالتالي يجب أن نعطيها التقدير المستحق".

مشاهدة الفيديو 02:53

إيطاليا تفتح حدودها للمسافرين من الاتحاد الأوروبي تدريجياً

بينما يقول كاشوبا "التذكارات غالباً ما تكون أشياء تافهة وأحيانا ذات قيمة فنية، ولكنها دائماً ما تكون مشحونة بالعواطف كما أنها بمثابة تأريخ لوقائع الحياة الذاتية للمسافر، كما لو كانت نوعاً من المفكرة التي تذكرنا بأحداث الماضي!"

وغالباً ما يشتري الزوار هدايا تذكارية للآخرين وليس لأنفسهم، وهي هدية ربما تبعث مشاعر الود وتعبر عن الصداقة مثل تقديم نوع من الحلوى أو مشروب محلي.

 يقول كاشوبا، إن الناس يستخرجون تذكاراتهم من الخزانات، مما يوقد مشاعر الشوق للسفر، وتحفز الانتظار بأمل لمستقبل ما بعد الجائحة.

ر.ض/ أ.ح (د ب أ)

  • Autorin mit drei Elefanten in Südafrika (Nicole Meißner)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    جنوب إفريقيا

    في زيارة الزميلة نيكولو مايسنر إلى جنوب أفريقيا في عام 2018. سافرت وحيدة إلى كيبتاون، أجمل أيام سفرتها قضتها في رحلة سافاري لمدة خمسة أيام زارت خلالها الحديقة الوطنية تستسمكاما. تسلقت كهوف كانغو وراحت تتمشى مع الفيلة في الحديقة الوطنية.

  • Elisabeth und ein Fells in form eines Trolls auf Island (DW/E. Y v. Wartenburg)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    آيسلندا

    اليزابيث يورك حزمت حقائبها في عام 2013 وراحت تستكشف آيسلندا. سفرة لا توصف تقول عنها الزميلة، إلى تلك الجزيرة المليئة بالبراكين والينابيع الحارة. هذه البلاد التي يؤمن أهلها بالجنيات، لأن أرضهم أشبه بأرض الأحلام.

  • Lukas auf dem Vinicunca in Peru ( DW/L. Stege)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    بيرو

    كل سفرة أخوضها هي سفرة جميلة بالنسبة لي، يقول لوكاس شتيكه. إلا أن سفراته إلى أميركا الجنوبية هي الأجمل بالنسبة له. والسبب يعود إلى حبه للناس هناك، والطبيعة الخلابة، والأجواء البسيطة الهادئة. الصورة له على ارتفاع 5200 متر فوق سطح البحر على سفح جبل فينسونسا في بيرو، يطلق عليه جبل قوس قزح.

  • Kerstin auf einer Fähre in Griechenland (DW/K. Schmidt)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    اليونان

    كنت واقفة في بلغاريا وخلفي اليونان وكنت أقول إنني لن أزورها مادمت مواطنة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية“. كتبت الزميلة كيرستن شمديت التي التقطت الصورة في عام 1989، قبل أشهر من سقوط جدار برلين واختفاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية من الخريطة. بعد عام تحقق الحلم وزارت اليونان، زارت أثينا، دلفي، ميكاني.

  • Sue mit Familie vor Camperwagen, Italien (DW/S. Bonney-Cox)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    إيطاليا

    في صيف ما، حطت أسرتي الرحال في مخيم سفر في إيطاليا قرب بحيرة توري دي لاغو. لم نكن نعلم أن المكان كان قرب مهرجان بوتشيني الموسيقي. سمح للمخيمين بالدخول إلى المهرجان والاستمتاع بأوبرا لابوهيمي ومدام بترفلاي. كانت تلك فرصة لفتاة في الحادية عشر من العمر للاستمتاع بالهواء الطلق بهذه الموسيقى. (سوي بوني - كوكس).

  • Verkauf von Reiseandenken in der Ruinenstadt Teotihuacan in Mexiko (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    المكسيك

    كتبت الزميلة كرستينا دايكه: بعد سقوط جدار برلين، عرض علينا صاحب الشقة مبلغ 5000 مارك ألماني لقاء مغادرة الشقة خلال أسبوعين. لم نفكر طويلا، أنا وصديقي، أخذنا المبلغ وتركنا المنزل ورحلنا إلى المكسيك. كانت صدمة ثقافية كبيرة لنا.

  • Anne vor dem Mount-Kenya-Massiv in Kenia (DW/A. Termèche)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    كينيا

    منذ كنت طفلا، كنت أحلم بزيارة أفريقيا. حين بلغت 25 عاماً من العمر حققت حلمي بزيارة كينيا. رحلة سفاري إلى بحيرة توركانا، وبالقطار إلى نايروبي، ثم مومباسا. وبالباص إلى جزيرة لامو، ومشيا إلى جبل كينيا. كانت تجربة رائعة حصلت فيها على أصدقاء حتى اليوم. (أننه تيرمشه).

  • Andreas beim Sonnenuntergang am Strand von Sylt, Deutschland (DW/A. Kirchhoff)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    جزيرة سيلت

    جزيرة سيلت في بحر الشمال هي وجهتي المفضلة. فسواحلها الطويلة المنبسطة تدفعني لزيارة الجزيرة في كل المواسم. رغم أن الطقس متقلب والرياح عاتية خلال فصل الشتاء في هذه الجزيرة، لكن في عام 2013 أشرقت الشمس في شهر أغسطس لمدة 10 أيام متتالية. أمر نادر الحدوث هناك. (أندرياس كيرشهوف).


 

إعلان
Themenbild Facebook

 