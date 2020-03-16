 في زمن كورونا..زوجة فيرمينيو توجه له رسالة رومانسية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

في زمن كورونا..زوجة فيرمينيو توجه له رسالة رومانسية

فيما يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في مختلف أرجاء العالم، وجهت لارييسا فيرمينيو رسالة رومانسية إلى زوجها روبيرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول. فماذا قالت بالضبط؟

تسبب الفيروس في توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تلقى فيرمينيو رسالة تضامنية من زوجته في زمن كورونا.

منذ أسابيع، يعيش العالم فترة عصيبة للغاية بسبب فيروس "كورونا"، والذي يُواصل انتشاره السريع في مختلف أرجاء العالم، مُخلفاً عدداً كبيراً من الوفيات. وأثر هذا الفيروس بشكل كبير على عالم كرة القدم، فقد تم تقريباً توقيف كل الدوريات الكروية، بهدف الحد من انتشار "كورونا".

مختارات

وسجلت إصابة بعض اللاعبين والمدربين بالفيروس على غرار إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا وغيرها. وأمام ازدياد المخاوف من هذا الفيروس المخيف، تنوعت أشكال التعبير عن التضامن لمواجهته، مع متمنيات كبيرة بالقضاء عليه في أقرب وقت ممكن، وعودة الحياة إلى سابق عهدها.

وفي هذا الصدد، أرسلت لارييسا فيرمينيو رسالة رومانسية إلى زوجها روبيرتو فيرمينيو في زمن كورونا. ونشرت لارييسا في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لها برفقة زوجها روبيرتو أمام البحر. وعلقت لارييسا على الصورة قائلة "أنت جزء مني".

وحظيت صورة لارييسا فيرمينيو بتفاعل كبير، فقد استحسن الكثير من المعلقين كلمات لارييسا فيرمينيو الرومانسية في هذه الفترة العصيبة، وطلبوا منها في نفس الآن أن تعتني بمهاجم ليفربول الأول.

من جانبه، عبر عن فيرمينيو عن قلقه من فيروسه كورونا، وكتب على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلاً "نحن في وسط وباء ويجب أن نكون حذرين"، وأضاف: "أتمنى أن يقوم كل واحد منا بدوره! فليباركنا الله ويحفظنا جميعا!".

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

رضوان المهداوي

مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

توج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على توتنهام 2 - صفر في نهائي إنجليزي خالص للبطولة. طريق "الريدز" إلى مدريد لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة. (01.06.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga | Schalke 04 v RB Leipzig | Timo Werner

هل يُفسد رونالدو خطة برشلونة؟ 16.03.2020

يرى تقرير صحفي أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ربما يُوجه ضربة قوية لخطة برشلونة في "الميركاتو" الصيفي. النادي الكتالوني يرغب بقوة في ضم لاعب ألماني موهب، إلا أن رونالدو قد يرجح كفة "السيدة العجوز". فكيف ذلك؟

Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - Union Berlin Erling Haaland und Jadon Sancho

باريس سان جيرمان يبحث في دورتموند عن خليفة لنيمار 02.03.2020

جادون سانشو وإيرلينغ هالاند، قوة دورتموند الضاربة هذا الموسم. تألقهما أسال لعاب باقي الأندية، وهناك نادٍ معين سيصبح بحاجة ماسة إلى خدمات أحد منهما.

Fußball Frankreich League One PSG Tuchel und Mbappe

هل يتحول مبابي إلى "تفاحة فاسدة"؟ 05.03.2020

في الآونة الأخيرة، دخل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في صراع علني مع عدة أطراف في فرنسا. تصرفات "الجوهرة" قد تحوله إلى "تفاحة فاسدة" في باريس سان جيرمان وتُعجل برحيله إلى فريق ينتظره بفارغ الصبر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

هل يُفسد رونالدو خطة برشلونة؟

في زمن كورونا..زوجة فيرمينيو توجه له رسالة رومانسية

بعد إيقاف بوندسليغا.. ناد ألماني يبيع النقانق هرباً من أزمته المالية

تقارير متضاربة عن مبادرة لرونالدو تضامناً مع المصابين بكورونا

نجاح مدرب بايرن وغموض موقفه يسيل لعاب مانشستر يونايتد

بسبب كورونا.. لاعبو فريق ألماني تحت الحجر الصحي ومهددون بالسجن