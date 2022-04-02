 في رومانيا.. آثار ″الصفقات القذرة″ للتخلص من نفاياتنا! | التغيرات المناخية | DW | 03.04.2022

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بيئة ومناخ

في رومانيا.. آثار "الصفقات القذرة" للتخلص من نفاياتنا!

ماذا يحدث للقمامة التي نقوم بفرز، وهل تستفيد البيئة منها حقا في إعادة التصنيع؟ هذا الموضوع تتناوله مسرحية Waste للمخرجة الرومانية جيانينا كاربوناريو، لتكشف عن اشياء مخفية تقوم بها دول أوروبية على حساب الدول الفقيرة.

دمى وممثلون من مسرحية رومانية بخصوص النفايات

وظفت المسرحية شخصيات خيالية في تناولها لأحداث واقعية

نمتاز نحن الألمان بالجد وشعور عال بالمسؤولية فيما يتعلق بفرز النفايات. فنقوم بفرزها بدقة وعناية، ولدينا حس مرهف بهذا الأمر، فنحن نحمي بذلك البيئة. حيث نراكم الأوراق ونجمعها لوحدها ونفصل البلاستيك، وكل شيء تقريبا يعاد تدويره. هكذا نتعلم منذ صغرنا، في المنزل والمدرسة.

مختارات

تستقر الطيور المهاجرة في سبخة السيجومي، في تونس، لكن رغم جمال الموقع إلا أنه يمثل "نقطة سوداء" بسبب النفايات وتوسعة الأحياء السكنية المجاورة، فهل تنقذ الجهود الحكومية أهم المناطق الرطبة في تونس؟

كانت أفريقيا تواجه مشكلة في التخلص من النفايات قبل وباء كورونا، بيد أن الأمر تفاقم مع تفشي الوباء ما أدى إلى تراكم آلاف الأطنان منها مثل الكمامات والقفازات. وإزاء ذلك، كيف يمكن للبلدان الأفريقية التخلص من مخلفات كورونا؟

يبدو أن الأكياس الورقية ليست الخيار الأفضل للبيئة حتى أن تأثيرها البيئي أسوأ من نظيراتها البلاستيكية، استناداً لما يقوله خبراء في مجال البيئة والاستدامة. ما السبب وراء ذلك؟

ولكن ماذا لو علمت أن أكثر من نصف نفاياتنا البلاستيكية لا تصبح أكواب بلاستيكية جديدة أو عبوات للزبادي؟ ماذا لو علمت أنكميات هائلة من البلاستيك يتم حرقها في مصانع الاسمنت، مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على البيئة؟ ماذا لو علمنا أن ألمانيا، مثلها مثل الدول الغربية الأخرى، سعيدة للغاية بتصدير هذه النفايات إلى رومانيا، على سبيل المثال، أو حتى بلغاريا وبولندا حيث يكون من الأرخص بكثير حرقها في تلك البلدان التي لا تتبع نظم صارمة كما هو الحال لدينا. هل سيشعر ضميرنا بالراحة بعد كل هذا؟

الكاتبة المسرحية والمخرجة الرومانية جيانينا كاربوناريو، مديرة "مسرح الشباب" في بياترا نيامت (Piatra Neamț)، وهي مدينة في شمال شرق رومانيا، تنير لنا الطريق عبر العرض الأولي لمسرحيتها WASTE في مسرح مدينة شتوتغارت، العاصمة الإدارية لولاية بادن فورتيمبيرغ.

تقول الكاتبة والمخرجة الرومانية كاربوناريو في حوار مع DW "إنها ليست مشكلة رومانية أو ألمانية، ولكنها مشكلة أوروبية – تضطلع بها العديد من الجهات" وتتابع  "لم أكن أعرف أيضا أن النفايات تستخدم كوقود في مصانع الاسمنت. وأن الكثير من النفايات غير القانونية تأتي إلى رومانيا، وأن البيئة والناس في المنطقة يعانون منها بشكل كبير. ولا تكاد تكون هناك أية عواقب!".

المخرجة المسرحية الرومانية جيانينا كاربوناريو مؤلفة ومخرجة مسرحية Waste

جيانينا كاربوناريو تتناول في مسرحية Waste الصفقات "القذرة" للتخلص من النفايات وآثار حرقها على البيئة وحياة الناس في بلدها رومانيا

النفايات باعتبارها "سلعا مستعملة"

في مسرحيتها الجديدة "النفايات!" ، تتناول كاربوناريو "كارثة بيئية" حدثت في مصنع تديره شركة هايدلبرغ للاسمنت في رومانيا في عام 2021. بعد إلقاء أكثر من 5 أطنان من الأمونيا في نهر بيكاز في قرية تاشكا، ماتت جميع الأسماك. وقد تضرر مزارعو سمك السلمون المرقط في المنطقة بشدة. "كان على الشركة دفع غرامة قدرها حوالي 50 ألف يورو، واعتذرت وأكدت أن البيئة كانت دائما على رأس الأولويات. هذا كل شيء!".

استمدت الكاتبة المعلومات عن هذا الموضوع من تحقيق استقصائي قامت به الصحيفة الرومانية "رومانا بيوليت" والتي تناولت عواقب نقل القمامة والتخلص منها في رومانيا.  في عام 2020 زارت المخرجة الأماكن التي تدير فيها شركة أسمنت هايدلبرغ مصانع للأسمنت في رومانيا، وتحدثت مع السكان المحليين. وفي قرية كيشكاداغا، وهي واحدة من هذه الأماكن المتضررة، يحتج الناس هناك منذ حوالي 15 عاما، ولكن دون جدوى. "لقد سئم المجتمع القروي الصغير من القتال. لكن العواقب على الطبيعة والإنسان ما تزال مرئية. لم تعد أشجار الفاكهة تؤتي ثمارها، والآبار ملوثة، ويموت الناس بسبب سرطان الرئة وأمراض القلب. لا أحد يعرف ما الذي يتم حرقه فعلا. غالبا ما تأتي القمامة غير القانونية إلى رومانيا كسلع مستعملة معلنة".

هذه الحقائق المروعة صدم بها أيضا فريق عمل مسرح شتوتغارت. "لقد تحدثنا للتو لمدة أسبوعين قبل بدء التدريبات. كان هناك عدد لا يصدق من الأشياء لتوضيحها وفهمها"، تقول كاربوناريو. وتتحدث الممثلة كريستيان روسباخ لـ DW عن تجربتها في هذا العمل الذي يتحدث عن التعامل مع القمامة وعن انتشار الفساد في رومانيا: "ألعب دور رئيسة البلدية التي تعمل أيضا مدرسة وتملك فندقا تديره هي أيضا. جميع هذه الوظائف هي بدوام كامل. إنه أمر يبعث على القلق بشكل لا يصدق". وتضيف "لديك هنا ثلاثه صناديق قمامة مختلفة وتعتقد أنك تفعل شيئا ما. لكن في النهاية يبدو الأمر مختلفا. يعرف الكثيرون أيضا أن النفايات يتم التخلص منها في مكان بعيد، من خلال هذا العمل المسرحي، أصبحت أكثر انتباها ولن أصدق بعد الآن كل ما يقال بسهولة".

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هكذا لوث حرق قمامة أوروبا بخارست عاصمة رومانيا بالدخان

"القمامة هي الذهب الجديد"

أما الممثلة كارولين لوش فتقول لـ DW "لم نكن نعرف الكثير عن هذا الامر، وكيف تستخدم مصانع الاسمنت النفايات كوقود، مع عواقب على البيئة. بشأن صادرات النفايات إلى أوروبا الشرقية، إنها صفقات تدار بالخفاء تشبه عمل المافيا. القمامة هي الذهب الجديد". وتسأل لوش "ماذا عن التضامن في الاتحاد الأوروبي؟ ماذا عن القيم الأوروبية؟ هل يحل الاتحاد الأوروبي مشكلة النفايات على حساب الدول الأكثر فقرا؟"

عرضت كاربوناريو موضوع النفايات وكأنه "قصة خرافية" لكن بأسلوب وثائقي، عالم خيالي يعيش فيه طاووس ودب وسمكة؛ بيد أن الأحداث مستوحاة من الواقع، كلها حقيقية. فمصنع الاسمنت موجود فعلا، والتلوث الناجم عن النفايات أيضا موجود في القرية.

"المفارقة تخلق مسافة. لم أكن أرغب في أن يأتي الجمهور الألماني إلى المسرح ويشعر بالأسف لمن هم على بعد آلاف الكيلومترات. أردت أن يفهم رواد المسرح هذه الظاهرة. هذا الكوكب ملكنا جميعا. وما يحدث على بعد أميال من هنا، يهمنا جميعا. سنشعر جميعا بالعواقب. ومع ذلك، هذه حقيقة وليست قصة خيالية" تقول كاربوناريو.

تناول الخوف والإحباط

في مسرحيتها التي تبلغ مدتها الساعة والنصف، تتناول المخرجة الرومانية مشكلة أخرى أيضا، وهي الشعبوية. "الحركات الشعبوية اليمينية المتطرفة، لن أسميها أحزابا، لأنه لا توجد أيديولوجية حقيقية وراءها، وتزدهر على أرض مليئة بالخوف والإحباط، كما هو الحال في رومانيا على سبيل المثال"، بحسب كاربوناريو التي تضيف بأن "مخاوف الشعب مفهومة." وقد ازدادت خلال جائحة كورونا، والآن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. نحن نعيش في قرية عالمية، لذلك غالبًا لا يكون للحلول المحلية أي تأثير، والشرط الأساسي لتغيير شيء ما هو المعرفة والتنوير والتفكير. والمسرح له دور مهم لجعل الناس يفكرون" تختم كاربوناريو حديثها مع DW.

ميدانا فايدينت/ علاء جمعة 

  • 2. Bildergalerie Kenia Mülldeponie bei Nairobi (Reuters/T. Mukoya)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    زمن البلاستيك

    يعتبر البلاستيك من المواد الأكثر شعبية، فهي خفيفة ومتينة. أنتجت اليد البشرية حوالي 8.3 بليون طنا منها، منذ أن بدأ إنتاجها سنة 1950. ولأنها مادة لا تتحلل بيولوجيا بسهولة، فإن معظم ما صُنع يوجد الآن في مدافن النفايات؛ كما هو الحال في هذه الصورة بضواحي نيروبي. كثير من جامعي القمامة يبحثون عن البلاستيك القابل لإعادة التدوير من أجل كسب لقمة عيشهم إلا أن الكثير من البلاستيك ينتهي به الأمر في المحيط.

  • BdW Global Ideas Philippinen Umweltverschmutzung in Obando (picture-alliance/Pacific Press/G. B. Dantes)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    أنهار البلاستيك

    أكثر من 90 بالمائة من البلاستيك ينتهي به الأمر في البحرعن طريق 10 أنهار: نهر يانغتسى، نهر السند، النهر الأصفر، نهر هاي، النيل، نهر الغانج، نهر اللؤلؤ، نهر آمور، نهر النيجر ونهر ميكونغ. تتدفق إلى هذه الأنهار كميات كبيرة من النفايات نتيجة غياب البنية التحتية لهذه المناطق وارتفاع عدد السكان فيها. هنا، يقوم صياد في الفلبين بمحاولة تخليص شباكه المليئة بالأسماك وسرطان البحر من المياة المليئة بالبلاستيك.

  • Plastik Plastikmüll und Müllvermeidung (picture-alliance/Ritzau Scanpix)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    بداية الحياة في عالم بلاستيكي

    بعض الحيوانات وجدت طرقا لاستخدام بقايا البلاستيك، كهذه البجعة التي بنت عشها فوق بقايا من المادة في بحيرة كوبنهاغن السياحية. وضعت البجعة فراخها وسط النفايات. ليست هذه البداية بالضرورة بداية جيدة للحياة. لكن النتيجة تكون أسوأ لدى حيوانات أخرى.

  • Pinguin an Plastikbändern verendet (picture-alliance/Photoshot/Balance)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    نتائج مميتة

    بالرغم من أن البلاستيك مادة تعمر طويلا، ويمكن استخدامها في منتجات تبقى لفترة طويلة أيضا كالأثاث والأنابيب، إلا أن 50 بالمائة من البلاستيك يستخدم في المنتجات ذات الاستخدام الواحد، مثل أدوات الأكل. الحيوانات، مثل هذا البطريق، تتعرض لخطر الوقوع في فخ من المواد البلاستيكية والاحتباس بداخله والموت نتيجة ذلك.

  • Totes Albatrossküken mit verschlucktem Plastik (picture-alliance/All Canada Photos/R. Olenick)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    تناول البلاستيك

    بعض الحيوانات الأخرى تتغذى على البلاستيك عن طريق الخطأ. هذا الطائر، من نوع القطرس، تم العثور عليه ميتا وفي معدته قطعا من البلاستيك. وفقا لدراسة تناولت 34 نوعا من الطيور البحرية في شمال أوروبا، وروسيا، وأيسلندا، وسفالبارد، وجزر فارو والدول الاسكندنافية وغرينلاند، فإن 74 بالمائة منها تناول البلاستيك. تناول المادة يتسبب في ضرر الأعضاء كما يمكنه أن يؤدي لانسداد في الأمعاء.

  • Thailand Wal verendet an mehr als 80 Plastiktüten im Magen (Reuters)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    قاتل الحوت

    حتى الحيوانات ذات الحجم الكبير لا تسلم من عواقب استهلاك البلاستيك الوخيمة. هذا الحوت، وُجد في قناة في تايلاند وهو يختنق، أثناء محاولته السباحة. رجال الإنقاذ حاولوا نجدته، لكنه توفي بعد أن تقيأ خمسة أكياس بلاستيكية. أثناء التشريح، عثر الأطباء البيطريون على 80 كيسا للتسوق في بطن الحوت، كما أدت القمامة البلاستيكية الأخرى إلى انسداد معدته، لذلك عجز هذا الكائن البحري على هضم الأطعمة المغذية الأخرى.

  • Hawaii Plastikmüll in den Ozeanen (picture-alliance/AP Photo/NOAA Pacific Islands Fisheries Science Center)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    بلاستيك مرئي وغير مرئي

    القطع الكبيرة من البلاستيك التي تتمايل على سطح المحيط، نراها ونعرفها جيدا، كما يتضح هنا قبالة ساحل هاواي. ولكن هل تعلم بوجود تريليونات من جزئيات البلاستيك الدقيقة التي يقل قطرها عن 5 مم، التي تطفو هناك؟ هذه الجسيمات في نهاية المطاف تتحول إلى غذاء للحيوات البحرية والأسماك.

  • Philippinen Putzaktion auf der Freedom-Insel und Markenprüfung (Daniel Müller/Greenpeace)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    نهاية في الأفق؟

    تم اتخاذ تدابير مؤقتة لخفض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في بعض البلدان الإفريقية مع فرض حظر على الأكياس البلاستيكية بها، كما يبحث الاتحاد الأوروبي عن وسيلة لحظر تلك المنتجات. لكن إذا استمراستهلاك البلاستيك مثلما هو الحال الآن، فسيكون هناك نحو 12 مليار طن متري من البلاستيك على سطح هذا الكوكب بحلول عام 2050، حسب ما يتوقع العلماء. الكاتبة: جنيفر كولنز (م.م)