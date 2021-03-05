في رسالته الأسبوعية.. شولتس يندد بالعنف ضد النساء في إيران وأفغانستان

ندد المستشار الألماني أولاف شولتس بالعنف ضد النساء في أفغانستان وإيران بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل يوم الأربعاء المقبل.

وفي رسالته الأسبوعية المنشورة عبرالانترنت، قال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم السبت إنه في البلدين "تتعرض النساء اللاتي يدافعن عن حقوقهن، لمحاربة شديدة. كل هؤلاء الذين يدافعون عن الحرية والعدالة، يخاطرون بحياتهم".

وأضاف شولتس أن هذا أمر "لا يغتفر" مشيراً إلى أن ألمانيا تقف على نحو جلي إلى جانب هؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق النساء.

في الوقت نفسه، رأى شولتس أنه رغم أن الوضع في ألمانيا مختلف تماماً بالطبع، فإنه يتعين "مواصلة الطريق نحو المساواة في الحقوق إلى أن يتضح على كل المستويات أن النساء هن نصف المجتمع، لأنه من الواضح منذ فترة طويلة أننا بحاجة إليهن".

وأعرب شولتس عن قناعته بأن الجميع في الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع سيستفيد عندما يكون للنساء نفس الأهمية عندما يتم تقاسم العمل بأجر وعمل الرعاية بشكل عادل وعندما يتساوى ما تتقاضاه النساء هيكلياً مع ما يتقاضاه الرجال، وأكد شولتس "هذا هو واجبي، وهو واجب مشترك لنا جميعاً بغض النظر عن الجنس".

وتحدث شولتس عن تجربته الشخصية قائلاً "عندما كنت صغيراً كنت أعتقد أننا سنحقق المساواة بين الجنسين في غضون 10 أو 20 عاما.. ما زلت أتذكر جيداً كيف كنت أكافح كاشتراكي ديمقراطي شاب في حزبي من أجل حصة المرأة"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان يمثل حتى بين جيل الشباب آنذاك أطول المناقشات وأكثرها حدة " ولا نزال مستمرين بعد 40 عاماً، ولم نمض قدما بشكل كاف".

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)