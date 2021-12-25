 في رسالة رأس السنة.. البابا يندد بالعنف ضد المرأة ويدعو للسلام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.01.2022

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في رسالة رأس السنة.. البابا يندد بالعنف ضد المرأة ويدعو للسلام

اعتبر البابا فرانسيس العنف ضد المرأة "إهانة لله"، ودعا إلى مزيد من حماية النساء حول العالم وتعزيز دور الأم. كما دعا البابا الحكومات أيضاً لوضع سياسات اقتصادية تهدف إلى إحداث تغيير في نسبة الأموال التي تنفق على الأسلحة.

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

دعا بابا الفاتيكان إلى حماية النساء حول العالم وتعزيز دور الأم في المجتمعات

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دول العالم للسعي من أجل السلام وأن "نشمر عن سواعدنا" لبناء السلام، وذلك في رسالته السبت (الأول من يناير/كانون الثاني 2022) بمناسبة رأس السنة، معتبراً في الوقت نفسه أن العنف بحق النساء إهانة لله.

مختارات

خلال إحياء ذكرى غرق مئات المهاجرين عام 2015، دعا بابا الفاتيكان إلى "إنسانية أكثر وحدة تتصدى لجدار التجاهل"، مشيراً إلى أن البحر المتوسط أصبح "أكبر مقبرة في أوروبا". كما دعا للصلاة من أجل إقليم تيغراي الإثيوبي.

ألقت جائحة كورونا بظلالها على احتفالات عيد الفصح للعام الثاني على التوالي، وسط تدابير مشددة لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة. ودعا بابا الفاتيكان في عيد الفصح إلى تقاسم اللقاحات مع الدول الأكثر فقراً ووضع حد للتسلح.

إهانة بحق الله

والبابا فرنسيس الذي يبدأ في آذار/مارس عامه التاسع رئيساً للكنيسة الكاثوليكية، وصف العنف بحق النساء بأنه "إهانة لله"، وذلك خلال قداس احتفالاً بعيد مريم العذراء في كاتدرائية القديس بطرس.

وتابع أن "الكنيسة أم.. الكنيسة امرأة. وبينما تمنح الأمهات الحياة وتحفظ النساء العالم، لنجتهد جميعا كي نعزز الأمهات ونحمي النساء". وأضاف: "ما أكبر العنف الموجود ضد المرأة! كفى! إهانة المرأة هو إهانة للرب الذي اتخذ شكله الإنساني من امرأة"، على حد تعبيره.

وتابع "أنظر إلى مريم وابنها بين ذراعيها، وأفكر في الأمهات الشابات وأطفالهن الذين يفرون من الحروب والمجاعات أو ينتظرون في مخيمات اللاجئين".

دعوة للسلام

وكان البابا قد كتب في رسالة نشرها الفاتيكان في 21 كانون الأول/ديسمبر أن "التربية والتعليم أساسيان لمجتمع مدني منسجم قادر على بث الأمل والازدهار والتقدم"، مشيراً إلى أن الإنفاق العسكري تخطى مستوياته إبان الحرب الباردة. وأضاف في رسالته "حان الوقت لأن تضع الحكومات سياسات اقتصادية تهدف إلى إحداث تغيير في نسبة الأموال العامة التي تنفق على التعليم والأسلحة".

وقال البابا: "لا نزال نعيش في مرحلة غير مستقرة وصعبة بسبب الوباء. كثيرون يخافون من المستقبل وتُثقلهم المواقف الاجتماعية والمشاكل الشخصية والأخطار التي تنتج من الأزمة البيئية والظلم والاختلالات الاقتصادية العالمية"، داعياً إلى التعليم والعمل والحوار بين الأجيال بوصفها أدوات من أجل بناء السلام.     

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البابا يدعو لمساعدة الفقراء وإنهاء الحروب

وفي اليوم العالمي الخامس والخمسين للسلام خصص رأس الكنيسة الكاثوليكية - التي تضم 1.3 مليار مؤمن - عظته للدعوة إلى وقف العنف في أنحاء العالم وخاطب حشوداً في ساحة القديس بطرس طالباً منهم أن يفكروا في السلام قبل كل شيء. وقال: "لنذهب إلى بيوتنا ونحن نفكر في السلام، السلام، السلام، نحن بحاجة للسلام".

وألقى عظته من شرفة المقر البابوي تحت سماء مشرقة. وأضاف: "كنت أنظر إلى مشاهد في برنامج تلفزيوني اليوم، عن الحرب والنازحين والبؤس. هذا يحصل اليوم في العالم. نحن نريد السلام". وكان يشير إلى برنامج على التلفزيون الإيطالي الرسمي.

والبابا الذي بلغ 85 عاماً في 17 كانون الأول/ديسمبر، ذكّر المؤمنين بأن السلام يتطلب "مبادرات ملموسة" مثل التنبه للضعفاء ومسامحة الآخرين وتعزيز العدالة.

ويشار إلى أنه عادة ما يقوم بابا الفاتيكان بعد صلاة الغروب ليلة رأس السنة بزيارة مغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس، لكن هذه الزيارة ألغيت يوم أمس الجمعة خشية انتشار فيروس كورونا بين الحشود.

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب ، د ب ا)

  • Panorama - Luxemburg (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    خارج المنافسة: لوكسمبورغ

    لا يمكن في الواقع إدراج دوقية لوكسمبورغ ضمن ترتيب أصغر البلدان في أوروبا وذلك لكبر مساحتها بالمقارنة مع البلدان التي سندرجها في هذه الجولة المصورة. تقع لوكسمبورغ بين بلجيكا وألمانيا وفرنسا ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع تقريباً، أي أن مساحتها تفوق مدينة برلين الألمانية ثلاث مرات.

  • Andorra la Vella Stadtansicht (picture-alliance/imageBROKER/G. Fischer)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز السادس: أندورا

    سادس أصغر بلد أوروبي من حيث المساحة هي أندورا. يقع هذا البلد على ارتفاع ألف متر في سلسلة جبال البيرينيه بين فرنسا وإسبانيا، وهو صغير للغاية. وللمقارنة فقط، فإن مساحة لوكسمبورغ هي خمسة أضعاف مساحة أندورا، وعدد سكان لوكسمبورغ ثمانية أضعاف سكان أندورا. يعيش في هذا البلد 80 ألف نسمة وتبلغ مساحته حوالي 470 كيلومتراً مربعاً.

  • Malta Stadtansicht Valetta (picture-alliance/Bildagentur-online/Schickert)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الخامس: مالطا

    مالطا جزيرة تقع في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من صقلية. وعلى الرغم من أن مساحة مالطا تبلغ 320 كيلومتراً مربعاً، وهي بالتالي أصغر من أندورا، إلا أنها تتفوق على بلدان أخرى من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعداد سكانها 460 ألف نسمة يعيشون فوق ثلاث جزر: جزيرة مالطا الرئيسية وجزيرة غوزو وجزيرة كومينو.

  • Liechtenstein Schloss Vaduz (picture-alliance/imageBROKER/P. Koller)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الرابع: ليشتنشتاين

    تبلغ مساحة إمارة ليشتنشتاين 160 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة لا تزيد عن نصف مساحة مالطا، وتحتل المركز الرابع في ترتيب أصغر البلدان في أوروبا. يبلغ عدد سكان هذه الإمارة الواقعة بين سويسرا والنمسا 40 ألف نسمة، ولا غرابة في أن تكون لغتها الرسمية الألمانية. في الصورة تظهر قلعة فادوتس، مقر سكن العائلة المالكة.

  • San Marino (picture-alliance/Arco Images/J. Moreno)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الثالث: سان مارينو

    تعد سان مارينو أقدم جمهورية في العالم، وتقع في وسط إيطاليا. تبلغ مساحة سان مارينو 60 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة تعادل مساحة مانهاتن. يتكلم سكان سان مارينو، البالغ عددهم 34 ألف نسمة، اللغة الإيطالية وأكثر من 90 في المائة منهم كاثوليكيون.

  • Vatikan (Getty Images/Italian National Police/M. Sestini)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الأول: مدينة الفاتيكان

    الفاتيكان ليس فقط أصغر دولة في أوروبا ولكن أيضاً في العالم، ليس فقط من حيث المساحة، بل ومن حيث الكثافة السكانية أيضاً. يعيش في الفاتيكان نحو ألف شخص على مساحة 440 ألف متر مربع. الفاتيكان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد اللغة اللاتينية، والدولة الوحيدة التي تقع ضمن مدينة، ألا وهي روما الإيطالية. رئيس هذه الدولة بالطبع هو بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس الأول. ماركو مولر/ عبد الكريم اعمارا


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