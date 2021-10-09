في ذكرى هجوم هاله.. تحذير من زيادة الجرائم المعادية للسامية

أعلنت شرطة برلين اليوم السبت (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021 ) تعرض جندي اسرائيلي سابق لاعتداء مساء أمس الجمعة في أحد شوارع برلين حيث قام شخص مجهول، أو أكثر، برشه بمواد مهيجة فيما ألقي أرضاً.



وكان الجندي البالغ من العمر 29 عاماً يرتدي قميصاً يحمل شعار الجيش الإسرائيلي عندما وجه مجهول أو أكثر إهانة له تتعلق بديانته، بحسب الشرطة التي أشارت في بيان مقتضب إلى "هجوم معاد للسامية". وفر المهاجمون وفتحت الشرطة تحقيقاً في "احتمال حدوث إصابات جسدية جسيمة بدوافع سياسية".

وأثارت تأكيدات موسيقيّ قال إن فندقاً رفض استقباله في لايبزيغ (شرق) بسبب وضعه قلادة على شكل نجمة داوود ردود فعل قوية في المجتمع اليهودي وسط تصاعد الأعمال المعادية للسامية في ألمانيا. وتخضع هذه القضية لتحقيقات عديدة بسبب الروايات المتناقضة للوقائع.

وتحيي ألمانيا اليوم السبت الذكرى الثانية للهجوم الفاشل على كنيس يهودي في هاله (شرق) خلال عيد الغفران، وحاول حينها المعتدي دخول الكنيس لإطلاق النار على المصلين، لكنه فشل. مع ذلك، قتل شخصين في الشارع وفي مطعم للوجبات الخفيفة، قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وشارك مئات الأشخاص في وقفة صمت لعدة دقائق ظهر اليوم السبت إحياء لذكرى ضحايا هجوم هاله. وعقب الوقفة التي تم تنظيمها في ساحة التسوق بالمدينة، دقت أجراس كنيسة "ماركت كيرشه" وأجراس البرج الأحمر في تمام الساعة 12,04 ظهراً، وهو الوقت الذي حاول فيه المعتدي اليميني المتطرف تنفيذ الهجوم.

زيهوفر: هجوم هاله هزني بعمق

من جهته قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن هجوم هاله كان من أكثر التجارب الأليمة خلال فترة توليه مهام منصبه. وقال زيهوفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الهجوم على الكنيس اليهودي في هاله هزني بعمق"، مضيفاً أن شاباً نادى عليه عقب الهجوم قائلاً: "لا يمكنك أن تحمينا"، واصفاً هذه العبارة بأنها مؤثرة ومؤلمة وتنذر بالخطر.

وشدد وزير الداخلية، المنتهية ولايته، على أن الهجمات التي تستهدف اليهود في ألمانيا "اعتداءات على ديمقراطيتنا وحريتنا وقيمنا"، وأضاف: "سنكافح معاداة السامية بصرامة دولة القانون".

وازدادت الجرائم المعادية للسامية بشكل مطرد في ألمانيا في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 2032 مخالفة في العام 2019، بزيادة 13 بالمئة عن العام السابق. ونوّه مفوض الحكومة لمكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين أن "التهديد معقد ويأتي من جهات مختلفة"، سواء من جهاديين أو من اليمين المتطرف.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب)