 في ذكرى محاولة الانقلاب.. موظفون في مرمى نيران أردوغان | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.07.2020

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سياسة واقتصاد

في ذكرى محاولة الانقلاب.. موظفون في مرمى نيران أردوغان

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل أربع سنوات، تمت إقالة عشرات آلاف الموظفين الحكوميين دون وجود سبب واضح لذلك. بعض هؤلاء يحتجون يوميا على قرار عزلهم من وظائفهم عند النصب التذكاري لحقوق الإنسان في أنقرة.

الموظفة التركية السابقة نازان بوزكورت أناء احتجاجا أما النصب التذكاري لحقوق الانسان في أنقرة

الموظفة التركية السابقة نازان بوزكورت مستمرة في الاحتجاج على قرار فصلها التعسفي حتى تستعيد وظيفتها

 في يناير/كانون الثاني عام 2017، فقدت نازان بوزكورت وظيفتها بمكتب تسجيل السكن في أنقرة، وتشكو من ذلك قائلة "إن عزلك من الخدمة المدنية بمرسوم يعني التعرض للعنف على يد الشرطة. والتعرض للركل والسحل من قبل الشرطة، فقط لأنك تريد استعادة وظيفتك".

مختارات

بعد ثلاث سنوات من الانقلاب، لم يعد الرئيس أردوغان يعيش ضجيج احتفالات النصر، بل يجد نفسه وسط صخب نواقيس الإنذار. الصحافي التركي ورئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق جان دوندار يتحدث عن ذلك اليوم المشهود الذي غير كل شيء. (15.07.2019)

أكد مصدر إعلامي تركي أن حكومة أنقرة أمرت باعتقال العشرات من موظفي وزارة الخارجية تتهمهم السلطات بالعضوية في شبكة رجل الدين فتح الله كولن، والتي تشتبه الحكومة في وقوفه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. (20.05.2019)

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع "رؤوس الخونة" المسؤولين عن محاولة الانقلاب، وذلك خلال حفل إحياء الذكرى الأولى للمحاولة الفاشلة، التي أعقبتها حملات "تطهير" شملت اعتقال وطرد وتسريح عشرات آلاف الموظفين والعسكرين. (15.07.2017)

نازان واحدة من بين عشرات آلاف موظفي الخدمة المدنية الذين تمت إقالتهم من وظائفهم بموجب مرسوم حالة الطوارئ الذي أصدرته الحكومة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز عام 2016. ومثل العديد من الموظفين الحكوميين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل في السنوات التي أعقبت محاولة الانقلاب، تجدد نازان التأكيد على براءتها.

 بعد القضاء علىالانقلاب مباشرة، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية "تطهير" للبلاد من "المشتبه بصلتهم بالإرهاب". وقام بفرض حالة الطوارئ في 20 يوليو/ تموز عام 2016 والتي استمرت عامين، وتم عزل ما يقرب من 125 ألف موظف حكومي بموجب مرسوم الطوارئ بعد اتهامهم بالتواطؤ مع الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يقول أردوغان، إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.

وعن فترة خدمتها تقول نازان "لقد أمضيت عشر سنوات في خدمة حكومة بلدي. لم يستجوبني شرطي واحد طوال هذه الفترة، ولم يتم التحقيق معي أبداً. وهذا يظهر أن قرار إقالتي من الوظيفة جاء في خضم الجو المشحون الذي ساد بعد محاولة الانقلاب التي حدثت".

 الاحتجاج أمام النصب التذكاري لحقوق الإنسان

 أرادت الموظفة السابقة إرسال إشارة ضد الإقالات، التي يرى الكثير من المتضررين منها أنها تعسفية وغير عادلة. ولهذا انضمت نازان أيضا إلى الحملة الاحتجاجية "أريد استعادة وظيفتي". وهي مبادرة تأسست من قبل الأكاديمية نوريه غولمن وزملائها، الذين تمت إقالتهم أيضاً بمرسوم إلى جانب حوالي 7 آلاف أكاديميين آخر. منذ ثلاث سنوات ونصف، تجتمع نازان بوزكورت (33 عاماً)، بشكل يومي مع عشرات من المتضررين الآخرين للاحتجاج أمام نصب تذكاري لحقوق الإنسان في أنقرة. ويتخذ التمثال البرونزي شكل امرأة تنظر بتأمل وتمسك بوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيديها. تحول هذا المكان نقطة تجمع للمواطنين الذين يتظاهرون من أجل إقرار القانون والحرية في البلاد.

 لكن الاحتجاج، الذي تعتبره بوزكورت ملاذها الأخير، تعيقه عادة المداهمات المتكررة للشرطة. وقد حدث أن أحاط أفراد الشرطة التمثال بالقضبان لإبعاد المتظاهرين عن مكان التجمع. كما تعرض المتظاهرون للاعتقال عدة مرات، على حد قول بوزكورت.

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محاكمات تركية للصحفيين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

الشرطة تشن مداهمات متكررة

 "كونك شخص من الموظفين المعزولين يعني توقع تعرضك لعنف الشرطة في جميع الأوقات. إنه عمل وحشي للغاية"، تقول بوزكورت. شيء واحد فقط يبقيها متفائلة وهو تمكن مكتب المدعي العام من إسقاط العديد من الدعاوى القضائية والغرامات التي أصدرتها الشرطة ضدها بموجب "انتهاك قانون التظاهر". وعلى الرغم من ذلك،تتدخل الشرطة بشكل متكرر ومكثف إذا لم يعجبها خطاب الموظفة السابقة خلال الاحتجاج. وهي ترى في تدخل الشرطة "تصرفاً غير مسؤول" في ظل تفشي وباء كورونا، وتقول: "إذا هاجم عشرة ضباط إحدى المتظاهرات والتفوا حولها، فإنهم يعرضون الصحة العامة للخطر".

 ما يزعج نازان بوزكورت بشكل خاص هو أنه لم يقدم لها سبب محدد لإقالتها حتى الآن. ومن أجل فهم سبب فقدان وظيفتها، لجأت إلى العديد من مؤسسات الدولة لكن من دون جدوى، كما تقول. وهي ليست الوحيدة التي تحاول تلمّس طريقها في الظلام، فقد اشتكى آلاف الموظفين السابقين الذين تم فصلهم من وظائفهم بموجب مرسوم الطوارئ من أنه لم يقدم لهم سبب واضح لإقالتهم.

متين غونداي استاذ القانون الاداري في تركيا

متين غونداي، زستاذ القانون الإداري يعتبر لجنة التحقيق في فصل الموظفين "غير مستقلة"

 لهذا شكلت الحكومة التركية لجنة تحقيق في العديد من الشكاوى في يوليو/تموز عام 2017 للتحقيق في عزل الموظفين. ولجأت بوزكورت مثل كثير من الموظفين الآخرين العاطلين عن العمل منذ محاولة الانقلاب إلى اللجنة، التي توصلت بأكثر من 120 ألف دعوى. ومع ذلك، لم ينجح الطعن في قرار العزل إلا في حالات قليلة: إذ ألغت اللجنة فقط قرار عزل 12200 موظف، أي ما يقارب حوالي العشر، وتمكن هؤلاء من العودة إلى وظائفهم.

"لجنة منتقاة بعناية"

خبراء قانون انتقدوا لجنة التحقيق هذه بشدة. متين غونداي، أستاذ القانون الإداري، يعتبرها "غير مستقلة". واعترض بشكل خاص على تعيين الرئيس لجميع أعضاء اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن للمتضررين من العزل الحق في الدفاع عن أنفسهم أثناء مراجعة طلباتهم. ويرى أن اللجنة مجرد واجهة، إذ أن "عملية التقاضي لصالح الموظفين الذين تم عزلهم بموجب مرسوم الطوارئ قد توقفت فعليا منذ وقت طويل جداً".

نازان بوزكورت لم تكن أيضاً من ضمن الذين نجحت دعواهم، وتبدي استياءها بالقول "لقد تم رفض طلبي. أنا لا أثق باللجنة على أية حال." وتضيف "تمت إقالتي بناءً على التحقيق الذي أجري معي في عامي 2018 و 2019 – رغم أن فصلي من الوظيفة تم عام 2017!". هذا المنطق مرفوض لديها، وبالتالي ستستمر في المقاومة، كما تقول وتحث "جميع المتضررين من العزل على عدم التخلي عن الاحتجاج حتى يتمكنوا من العودة إلى عملهم".

 هلال كويلو/ إ. م

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/F. Uludaglar)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    البداية

    الصور الأولى من مساء 15 يوليو/تموز 2016، التي وصلت من تركيا: دبابات الجيش تقطع السير على جسر البوسفور. مع مرور الوقت اتضح الأمر: مجموعات في الجيش بدأت بمحاولة انقلاب. طلقات تُسمع وهناك جرحى. والطائرات الحربية والمروحية تحلق على علو منخفض.

  • Türkei Putschversuch Armee Panzer (Reuters/Ihlas)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    دبابات في المطار

    صورة مشابهة في مطار أتاتورك في اسطنبول: الدبابات تقدمت. وانفع الانقلابيون باتجاه برج المطار وأوقفوا حركة الطيران. عدد قليل من المدنيين يقفون بوجه الانقلابيين.

  • Türkei Putschversuch Parlament Schäden (Getty Images/AFP/A. Altan)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    قصف على البرلمان

    وحتى مبنى البرلمان في أنقرة صار هدفا لقصف الانقلابيين. في تمام الساعة 2:32 صباحا تعرض المبنى للقصف من الجو. الانقلابيون استخدموا عدة طائرات من طراز أف 16 في تلك المهمة.

  • Türkei Bosphorus Brücke Militär Protest Mann (Getty Images/B.Kilic)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الضحايا

    في مواجهات ومصادمات لقي - بحسب بيانات رسمية - 249 شخصا حتفهم، وأصيب أكثر من 2000 آخرين بجروح. والآن يتم الاحتفاء بهم في تركيا كـ"شهداء".

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المقاومة

    وبعد مضي بضع ساعات من الليل، اتضحت الصورة أكثر: الانقلاب سيفشل. كما حدث هنا في ساحة تقسيم. الجنود المشاركون في محاولة الانقلاب تم القبض عليهم من قبل الشرطة أو من وحدات الجيش الأخرى.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede via Facetime aus Marmais (Screenshot/CNN Turk/Reuters)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    ظهور أردوغان

    وبطريقة غير اعتيادية ظهر الرئيس التركي أردوغان وخاطب الشعب. في بث مباشر عبر الهاتف اتصلت مذيعة إحدى القنوات بالرئيس التركي أردوغان، الذي تحدث للأتراك: "أدعو شعبنا للتجمع في الساحات وفي المطار". وبظهوره عمل أردوغان على وضع حد للتكهنات حول التغيير في البلاد.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/O. Gurdogan)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    نزول الناس إلى الشوارع

    كثير من الأتراك سمعوا نداء الرئيس وتدفقوا إلى الشوارع، ليتصدوا للانقلابيين ويساهموا في منع نجاح الانقلاب. كما هو الحال هنا في أنقرة، حيث تسلق الناس على ظهور الدبابات، رافعين العلم التركي.

  • Türkei Nach dem Militärcoup Soldaten werden von Bürger geschlagen (Reuters)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الانتقام

    في صباح اليوم التالي تقهقر الانقلابيون في كل مكان تقريبا. فقط في مواضع قليلة كانت هناك مناوشات. والآن بدأت عملية الملاحقة للانقلابيين.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/AA)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    البحث عن الانقلابيين

    بدأت قوات الجيش ملاحقة المتورطين في محاولة الانقلاب. وهكذا استسلم عدد كبير منهم وتم القبض عليهم.

  • Fethullah Gulen (Reuters/C. Mostoller)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المتهم بأنه العقل المدبر

    تم اتهامه بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية: رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن. الحكومة التركية حملته المسؤولية. أما غولن فنفى ذلك. يشار إلى أنه يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات، ولم يتم تسليمه لتركيا.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/E. Öztürk)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الاحتفال بالنصر

    بعد 24 ساعة من محاولة الانقلاب تغيرت الصورة تماما: آلاف الناس احتشدوا على جسر البوسفور محتفلين بالانتصار على الانقلابيين. بعدها تم تغيير اسم الجسر إلى "جسر شهداء 15 يوليو".

  • Türkei - Nationaler Sicherheitsrat trifft sich unter Präsident Erdogan (Reuters/K. Ozer)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    حالة الطوارئ

    بعدها بخمسة أيام، أعلن أردوغان حالة الطوارئ في البلاد، والتي دخلت في اليوم التالي حيز التنفيذ. فحصل الرئيس بذلك على صلاحيات واسعة، كما بدأ النقاش حول إعادة عقوبة الإعدام. وبعد مرور عام مازالت حالة الطوارئ مفروضة في بلاد الأناضول.

  • Griechenland Alexandroupoli Gericht geflohene türkischen Soldaten (picture-alliance/AA/A. Mehmet)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    التطهير

    مباشرة بعد المحاولة الانقلابية تحدث أردوغان عن "نعمة الله". والهدف هو "قواتنا المسلحة يجب أن تكون نقية تماما، ولذلك سيتم تطهيرها". ولكن الأمر لم يقتصر على مؤيدي فتح الله غولن في الجيش. بل تعداه إلى صحفيين وباحثين وبقية المناهضين لأردوغان. حوالي 100 ألف موظف تمت إقالتهم، و50 ألف شخص تم اعتقالهم.

  • Türkei Silhouette Tayyip Erdogan (Reuters/H. Aldemir)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    أردوغان وسّع صلاحياته

    قبل محاولة الانقلاب، لم يتمكن أردوغان من الوصول إلى نظامه المفضل (النظام الرئاسي). ولكن المحاولة الانقلابية كانت فرصة له كي يتمكن من دفع هذا المشروع إلى الأمام، وصولا إلى نظام حكم برجل قوي على رأس السلطة. وفي أبريل/نيسان الماضي تحقق مراده، عندما صوت الأتراك، بأغلبية بسيطة، لصالح تعديل الدستور.

  • Türkei Protest der Oppositionspartei CHP in Istanbul (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المعارضة

    المعارضة التركية تم إضعافها بعد محاولة الانقلاب - وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. رئيسا الحزب وتسعة برلمانيين من الحزب تم اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. حزب الشعب الجمهوري يمر بمرحلة هدوء استمر حتى صيف 2017، عندما دعا الحزب لمسيرة "العدالة" من أنقرة إلى اسطنبول. إعداد: كريستيان فولف/ف.ي


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