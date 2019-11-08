 في ذكرى سقوط الجدار.. ترامب يوجه رسالة لـ″أثمن الحلفاء″ | أخبار | DW | 09.11.2019

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أخبار

في ذكرى سقوط الجدار.. ترامب يوجه رسالة لـ"أثمن الحلفاء"

رغم غياب الدفء في علاقاته مع ألمانيا، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بـ"أثمن الحلفاء"، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين. في حين حضّه الرئيس الألماني فرانك فالتر-شتاينماير على التخلي عن "الأنانية".

Japan G20 Gipfel Osaka (Reuters/K. Lamarque)

صورة من الأرشيف

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) رسالة بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، معتبراً أن ألمانيا واحدة من "أثمن الحلفاء لبلاده".
وهنأ ترامب المواطنين الألمان على الشوط الكبير الذي حققوه في إعادة توحيد بلادهم وإعادة بناء ألمانيا الشرقية سابقاً. وقال: "عيون العالم راقبت جيلاً من الألمان الشرقيين وهو يستعيد حريته التي وهبها الله له".

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وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدعاية الألمانية الشرقية على مدى عقود "روجت لوجود جنة عمالية مزدهرة على جانبهم من الجدار. ومع ذلك، فإن الشقق السكنية المتهالكة ومتاجر البقالة الخاوية تروي قصة مختلفة".

وأشار ترامب إلى أن الناس العاديين في ألمانيا الشرقية خاطروا بحياتهم من أجل الحرية، وتابع: "وبذلك كانوا هم العامل الحافز الذي أزال الستار الحديدي الذي سقط قبل 30 عاماً".
ووجه ترامب تحذيراً إلى الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، وقال: "فليكن مصير جدار برلين بمثابة درس للأنظمة والحكام القمعيين في كل مكان: لا يمكن لأي ستار حديدي أن يقوض الإرادة الحديدية لشعب مصمم على أن يكون حراً".
الرئيس الألماني ينتقد "الأنانية" الأمريكية
من جانبه حض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الولايات المتحدة على إظهار "الاحترام" لحلفائها والتخلي عن "الانانية القومية"، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.
وأمام بوابة براندبورغ التي رمزت حتى العام 1989 الى "انقسام المانيا"، أشار شتاينماير في خطاب الى الدور الرئيسي للولايات المتحدة، "الذراع القوية للغرب"، في انهيار الستار الحديدي قبل ثلاثة عقود. وقال: "نحن الألمان، ندين بالكثير لأمريكا بوصفها شريكاً في الاحترام المتبادل، بوصفها شريكاً من أجل الديموقراطية والحرية، ضد الانانية الوطنية. هذا ما آمله ايضاً في المستقبل"، في إشارة إلى الإدارة الحالية في واشنطن برئاسة دونالد ترامب.
وتأتي رسالة ترامب لألمانيا وسط علاقات باردة بين واشنطن وبرلين منذ توليه الحكم. ففي حين تنتقد الحكومة الألمانية السياسة التي تتبعها إدارة ترامب في العديد من الملفات، ينتقد ترامب الحكومة الألمانية ويطالبها بزيادة مساهمتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"شجاعة" الألمان الباحثين عن الحرية والذين حطموا الجدار. وقال ماكرون في تغريدة باللغة الألمانية على تويتر: "لقد سقط (الجدار) بسبب شجاعة الآلاف من الناس الباحثين عن الحرية والذين مهدوا الطريق لإعادة توحيد ألمانيا ووحدة أوروبا"، وأضاف: "دعونا نحن أيضاً نتحلى بالشجاعة ونثمن انتظاراتهم".






واحتفلت ألمانيا اليوم بسقوط جدار برلين الذي أنهى تقسيم ألمانيا إلى شطرين شرقي وغربي على مدار 28 عاماً. وبحسب معلومات بحثية، لقي 140 شخصاً على الأقل حتفهم عند جدار برلين على يد النظام الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقاً.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Berlin | East Side Gallery (picture-alliance/imageBROKER/J. Woodhouse)

    سقوط جدار برلين في صور

    عندما تنتصر إرادة الشعب

    انتصرت إرادة الشعب الألماني في شرق ألمانيا على النظام الشيوعي وعلى حلفائه في الشرق وتمكن من اختراق الستار الحديدي وتوحيد الألمانيتين فيما بعد. في التاسع من نوفمبر تشرين ثاني 1989 كانت لحظة الانتصار.

  • Flash-Galerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    سنظل نحفر في الجدار....

    انطلق الناس نحو الجدار حاملين معاولهم ولسان حالهم يقول : " سنظل نحفر حتى نفتح ثغرة للنور أو نموت على هذا الجدار"

  • Flash-Galerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بالمطرقة على الستار الحديدي

    تحتفل ألمانيا يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني بمرور ربع قرن على سقوط جدار برلين الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا وسقوط المعسكر الشيوعي .

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    قطع من الجدار

    تلاميذ مدارس بعد أن نخروا في الجدار وأخذوا نصيبهم منه!

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    تضامن بين الغرب والشرق

    في ليلة التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المئات من سكان برلين الشرقية يحاولون تسلق الجدار وسكان برلين الغربية يمدون لهم أيادي المساعدة من فوق جدار برلين الذي قسم المدينة لنحو 30 عاما.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    الجدار في خبر كان

    .. وتعانقت الجماهير من شرق ألمانيا وغربها عند بوابة براندنبورغ، ليحتفل الجميع بنهاية حقبة التقسيم.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    الآلاف يشدون الرحال نحو الجدار

    آلاف الألمان تهافتوا في مساء التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني على بوابة براندنبورغ في العاصمة برلين وتجمعوا أمام الجدار وفوقه.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    أجواء احتفالية تلقائية

    تجمع الألمان عند النقاط الحدودية التي كانت تفصل بين الشرق والغرب للاحتفال بسقوط جدار برلين وفتح الحدود بين شطري ألمانيا الشرقي والغربي.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بعد طول فراق...إستقبال بالأحضان والعناق

    في هذا اليوم أختلطت دموع الفرحة بسقوط الجدار مع دموع فرحة لقاء الأحبة والأصدقاء بعد فراق قسري أستمر نحو ثلاثة عقود

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    وبالجرافات أيضا

    حرس حدود ألمانيا الشرقية يراقبون كيف تنخر الجرافات في الجدار لفتح منافذ أوسع تستوعب الجماهير المندفعة.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    نحن الشعب

    شباب وشابات من شطري برلين يجلسون على الجدار الذي كان قبل ساعات محرما عليهم الاقتراب منه.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    تحية من القلب ياحارس الحدود السابقة

    شرطة حدود ألمانيا الشرقية يراقبون تداعيات الأحداث المتسارعة، والجماهير في غمرة الفرح تمد لهم اليد مصافحة.


مختارات

سقوط جدار برلين في صور

مرت ثلاثة عقود على سقوط جدار برلين، وهي ذكرى يحييها الألمان كمحطة تاريخية مفصلية في تاريخ بلادهم. سقوط الجدار كان يعني نهاية الحرب الباردة وأهم من ذلك بالنسبة للألمان إعادة توحيد بلدهم. (04.11.2019)  

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ألمانيا تحتفل بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين  

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Berlin | East Side Gallery

سقوط جدار برلين في صور 04.11.2019

مرت ثلاثة عقود على سقوط جدار برلين، وهي ذكرى يحييها الألمان كمحطة تاريخية مفصلية في تاريخ بلادهم. سقوط الجدار كان يعني نهاية الحرب الباردة وأهم من ذلك بالنسبة للألمان إعادة توحيد بلدهم.

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