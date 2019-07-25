 في ذكرى بناء جدار برلين.. كيف كانت ألمانيا في عام 1961؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 13.08.2019

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ثقافة ومجتمع

في ذكرى بناء جدار برلين.. كيف كانت ألمانيا في عام 1961؟

تحيي ألمانيا ذكرى مرور 58 عاماً على إنشاء جدار برلين. وفي عام وضع حجر الأساس لبناء الجدار تم طرح حبوب منع الحمل لأول مرة في أسواق المانيا عام 1961. فكيف كانت ألمانيا في بداية عصر جدار برلين الذي استمر 28 عاما؟

Deutschland Die Berliner Mauer Bernauer Straße (picture alliance/dpa/Bildarchiv)

"لا أحد يعتزم بناء سور"، قال فالتر أولبريتشت رئيس مجلس الرئاسة في ألمانيا الديمقراطية(ألمانيا الشرقية) في (15 يونيو/ حزيران 1961)، وذلك في مؤتمر صحفي دولي في برلين الشرقية. وبعدها بشهرين فقط، وضع عمال البناء الأسلاك الشائكة على الطرق، التي تقود إلى القطاعات الغربية في برلين. وأصبح (13 أغسطس/آب 1961) يوماً مصيرياً للألمان، فقد قسم الجدار برلين إلى جزء شرقي وآخر غربي لمدة 28 سنة كاملة.

وسادت حالة من الصدمة في عموم برلين، حيث ظل جدار برلين بالضبط 10.315 يوماً كرمز للحرب الباردة وتقسيم العالم إلى كتلتين تُكننان العداء لبعضهما: الأنظمة الرأسمالية في الغرب والشيوعية في الشرق.

معجزة اقتصادية

أما الأشخاص الذين كانوا في سن الـ 17 في عام 1961 وولدوا في قلب الحرب سنة 1944، فقد كان البعض منهم في مدن تعرضت للقصف أو في الريف بين الذين تم دفعهم للرحيل عن أماكن عيشهم الأصلية. كما أن البعض منهم تعرض للتجويع عندما كان طفلاً أو رضيعاً. زيادة على ذلك، لم يتمكن الكثير من هؤلاء الأشخاص لم يتعرفوا على أبائهم.

مختارات

(05.02.2018)

في يوم ذكرى إعادة الوحدة الألمانية ركز الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطابه على اللجوء والهجرة مطالبا بوضع بمعايير واضحة لهذا الملف. شتاينماير شكا من وجود "جدران جديدة" في ألمانيا بعد انهيار جدار برلين. (03.10.2017)

من المقرر في برلين بناء أول بيت للعبادة في ألمانيا يجمع بين كنيس يهودي وكنيسة مسيحية ومسجد إسلامي. ومن خلال هذا "البيت الواحد" يسعى حاخام يهودي وقسيس مسيحي وإمام مسلم إلى التعبير عن التسامح في مركز مدينة برلين التاريخي. (06.12.2015)

وعلى عكس ألمانيا الشرقية، التي كان الاقتصاد فيها مُوجهاً، فإن الوضع ازدهر على الجانب الآخر في ألمانيا "المعجزة الاقتصادية". وغالباً ما كان الرجل في الغرب هو المعيل الوحيدة للأسرة ويشعر بسعادة غامرة، عندما يقدم لأسرته منزلاً يضم عدة معدات على غرار الثلاجة والغسالة، فضلاً عن خيمة العطلة في "بيلا إيطاليا"، أي في إيطاليا الجميلة.

كذلك، لم يكن يوجد تقريباً أي عاطل عن العمل، وكانت الشركات تعلن عن هدايا للمتدربين، فيما تكلفت بعض وسائل الإعلام على غرار: الراديو والتلفزيون والصحف بإمداد أغلبية الألمان بأخبار عن  بناء الجدار. أما بعد وجبة العشاء، فقد كانت العائلة تجتمع أما التلفزيون بالأبيض والأسود وتشاهد بعض الأفلام والمسلسلات.

صراع موسيقي

ووجد بعض الشباب أن البقاء في المنزل أمر ممل للغاية، لأنهم يرغبون في عيش الحياة والشعور بها. وقد تماشت هذه الرغبة مع موجة الموسيقى الصاخبة، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، والقادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. فضلاً عن موسيقى المغني الشهير إلفيس بريسلي، الذي كان يحظى بشعبية جارفة خصوصا لدى النساء. أما "إلفيس" ألمانيا، فقد كان اسمه بيتر كراوس وكان يغني باللغة الألمانية، لأن الإنجليزية كان يفهمها فقط عدد قليل من الناس في ألمانيا الغربية.

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ريبورتاج: الحياة اليومية على طرفي الجدار

في المقابل، كانت موسيقى "الروك آند رول" ممنوعة في ألمانيا الشرقية، لأنها كانت تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية. لذلك، تحتم على الشباب الاشتراكي الاكتفاء بأسلوب الرقص "ليبسي"، الذي تم تقديمه عوضاً عن موسيقى "الروك آند رول" الأمريكية.

علاقات مشددة...وبداية الانفتاح

وقبل ستينيات القرن الماضي، كان يتم قمع الرغبة الجنسية، ويمنع التعبير عن الحب في الأماكن العامة وتحت أي ظرف كان. زيادة على ذلك، كان يُنظر للعادة السرية والشذوذ الجنسي والجنس خارج الزواج على أنها "شذوذا" وفي بعض الأحيان يُعاقب عليها. إلاّ أن الأمور بدأت تتغير بداية من الأول من يونيو/ حزيران 1961، فقد تم طرح حبوب منع الحمل في الأسواق. هذه الحبوب وصفت مبدئيا للنساء المتزوجات، لأنه كان هناك خوف من أن تؤدي حبوب الحمل هذه إلى الحرية الجنسية، وتغيير الشركاء في كثير من الأحيان.

ولهذا السبب، قامت مئات الآلاف من النساء الحوامل بعمليات إجهاض غير قانونية. وكل من كان يريد عيش الحب وجد أمامه خياراً واحداً لا غير: الزواج. وقد كان الزواج في وقت مبكر بشكل خاص في ألمانيا الشرقية، إذ كان ذلك غالباً في بداية العشرينيات من حياة الزوجين. ورغم أنه وضع الشباب كان يعرف تشدداً، إلاّ أن الأمور بعد ذلك ستنقلب رأس على عقب، وستحدث تغييرات كبيرة في طبيعة العلاقات بين الشخصين داخل المجتمع الألماني بعد سنوات قليلة وتحديدا في الثورة الطلابية في عام 1968.

سوزان سبرور/ر.م

  • Grenzzaun Mexiko USA (dpa)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار بين أميركا والمكسيك

    ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناء جداء على طول الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف الهجرة الشرعية. غير أن الجدار العازل بين البلدين أمر واقع، لكن ليس على طول الحدود الفاصلة بين البلدين. المكسيك رفضت الاشتراك في تمويل الجدار، فيما هدد ترامب بفرض ضريبة على المواد المستوردة من المكسيك لتمويله.

  • Grenze Türkei - Syrien (picture alliance/abaca/R. Maltas)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    بين تركيا وسوريا

    عام 2015 بدأ الجيش التركي ببناء جدار بارتفاع ثلاثة أمتار في منطقة ريحانلي في محافظة هاتاي قبالة بلدة أطمة السورية. وفي محافظة هاتاي لمنع للاجئين السوريين من العبور إلى تركيا.

  • Palästina, Mauer in Betlehem (A. Al-Bazz)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران في إسرائيل

    لإسرائيل أربعة جدران تحيط بها، جدار يفصلها عن الضفة الغربية وآخر في هضبة الجولان، وجدار مع الأردن من مدينة إيلات على البحر الأحمر حتى صحراء النقب، وجدار كهربائي مع مصر.

  • Deutschland Berliner Mauer (colourbox)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار برلين

    الجدار الأسطورة الذي بدأ بناؤه عام 1961 قسم ألمانيا وأوروبا والعالم خلال الحرب الباردة حتى سقوطه عام 1989، فشكل رمزاً لإعادة الوحدة بين شطري ألمانيا.

  • Frankreich Mauer blockiert Weg von Flüchtlingen - Autobahn bei Calais (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    في كاليه لمنع الهجرة

    بسبب الهجرة واللجوء نحو أوروبا بدأت الجدران ترتفع داخل دول الاتحاد الأوروبي من جديد. جدار على طول الطريق السريع نحو مدينة كاليه، لمنع اللاجئين من العبور إلى بريطانيا عن طريق ركوب الشاحنات المتوجهة من فرنسا إلى بريطانيا. الهجرة غير الشرعية كانت من الأسباب التي دفعت البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Grenzanlagen in Panmunjom Südkorea (picture alliance/AP Photo)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    بين الكوريتين

    جدار يفصل الكوريتين، الجنوبية الرأسمالية عن الشمالية الشيوعية. بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953 وافق الطرفان على التراجع لمسافة كيلومترين عن الحدود الفاصلة بينهما. بني بعد ذلك جدار يصل طوله إلى 248 كيلومترا.

  • Spanien Enklave Melilla Flüchtlinge am Zaun (AFP/Getty Images/B.d. Avellaneda)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار مليله

    جدار الأسلاك الشائكة لمدينة مليله الإسبانية يفصلها عن المغرب. آلاف المهاجرين الأفارقة يعبرونه كل سنة لغرض اللجوء إلى أوروبا. المدينة الواقعة في أفريقيا تشكل نقطة عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للوصول إلى الفردوس الأوروبي.

  • Peru Mauer in Lima trennt Arme und Reiche (picture-alliance/AA/S. Castaneda)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار العار

    ولأميركا الجنوبية حصتها من الجدران أيضا. جدار العار أو كما يسميه السكان "جدار برلين في بيرو" في مدينة ليما عاصمة بيرو. يفصل بين الفقراء في حي سورسو والأغنياء في حي سان خوان ميرافولرس.

  • Irak Baghdad Sicherheit Betonmauer (picture-alliance/dpa/A. Abbas)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران بغداد التي اختفت

    بعد تصاعد العنف الطائفي عام 2006 في العراق وخاصة في بغداد، بنت الحكومة جدرانا لعزل المناطق ذات الأغلبية السنية عن ذات الأغلبية الشيعية. لكن الجدران اختفت تدريجيا من شوارع بغداد التي رفض سكانها تقسيمها.

  • Nordirland Belfast Protestanten Katholiken Konflikt (Peter Geoghegan)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    خط السلام

    في أوروبا نفسها كانت هناك جدران تفصل الطوائف الدينية عن بعضها. "خط السلام" الذي فصل الأحياء الكاثوليكية عن البروتستانتية في بلفاست، عاصمة ايرلندا الشمالية خلال الحرب الدينية بين الطرفين. بني الجدار عام 1969.

    الكاتب: عباس الخشالي


 

مختارات

في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

من جدار برلين إلى خط السلام في بلفاست وحتى "جدار العار" في بيرو، أقيمت عشرات الجدران حول العالم بين الدول وداخل المدن. في الذكرى الـ 58 لبناء جدار برلين، نستعرض بعض الجدران في ملف صور. (13.08.2019)  

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ريبورتاج: الحياة اليومية على طرفي الجدار  

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