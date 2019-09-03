 في ذكرى انهيار جدار برلين.. سكان شرق ألمانيا يشعرون بالغبن | أخبار | DW | 26.09.2019

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أخبار

في ذكرى انهيار جدار برلين.. سكان شرق ألمانيا يشعرون بالغبن

بعد مرور نحو ثلاثة عقود على انهيار جدار برلين، لايزال سكان ولايات شرق ألمانيا يرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية لدى تعامل الدولة الاتحادية معهم، رغم أن تقريرا حكوميا أشار إلى ارتفاع المستوى الاقتصادي للولايات الشرقية.

Originalteile von Berliner Mauer in Bangkok enthüllt (picture-alliance/dpa/C. Sator)

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد ألماني أن معظم الألمان في شرقي البلاد يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية بعد مرور نحو ثلاثة عقود على انهيار جدار برلين، رغم أنهم يقتربون اقتصاديا من الولايات الغربية. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد كوربر ونشرت نتائجه الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول، فإن سبعة من كل عشرة من المشاركين في الاستطلاع يرون أنه لاتزال هناك فوراق بين الولايات الشرقية والغربية في ألمانيا.

وبينما تستعد ألمانيا لعام من الاحتفالات لإحياء ذكرى سقوط الجدار، الذي كان أقوى رمز للحرب الباردة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 ووحدة ألمانيا بعد ذلك بعام، تساعد نتائج التقرير في تفسير زيادة دعم اليمين المتطرف بين الناخبين الشرقيين.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

وبحسب  التقرير السنوي الحكومي عن حالة الوحدة في برلين، فإن القوة الاقتصادية في ولايات الشرق الألمانية قد ارتفعت من 43 في المائة عام 1990 إلى 75 في المائة مقارنة بالولايات الغربية عام 2018، بحسب ما قال كريستيان هيرته مفوض الحكومة لشؤون شرق ألمانيا (من حزب المستشارة ميركل الاتحادي المسيحي الديمقراطي)، في الوقت الذي بدا فيه الحزبان الديمقراطي الاشتراكي واليسار أقل تفاؤلاً.

مختارات

وأضاف هيرته أن "مؤشرات عديدة تظهر أننا أحرزنا الكثير من التقدم في التقريب بين الظروف المعيشية بالشرق والغرب منذ عام 1990"، مشيراً إلى أن التوظيف في شرق ألمانيا  كان في أعلى مستوياته مرجعاً ذلك إلى نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويشير التقرير الذي اعتمدته الحكومة إلى أن مستوى التوظيف مرتفع في الشرق وتبلغ الأجور 84 في المائة من الأجور في الغرب. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,6 في المائة عام 2018 في الشرق، والذي كان أعلى من الزيادة في الغرب 1,4 في المائة، فيما تبلغ المعاشات في الشرق حالياً 96,5 بالمائة مقارنة بالغرب. ويتوقع التقرير أنه بحلول عام 2024، سترتفع المعاشات في ولايات الشرق تدريجياً لتتساوى مع الغرب.

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معرض في الذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين

"مواطنون من الدرجة الثانية"

لكن موقف السكان يروي قصة مختلفة، إذ نقل تقرير معهد كوربر أن 57 في المائة من سكان شرق ألمانيا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. ويرى 38 في المائة فقط ممن سئلوا في الشرق أن إعادة الوحدة تكللت بالنجاح، بينهم 20 في المائة فقط تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وذكر التقرير أن "عدم الرضا انعكس على نتائج الانتخابات في الشرق والغرب خلال السنوات القليلة الماضية والتي أظهرت اختلافات كبيرة". وعزا هيرته، الذي أقر بأن عملية التقارب بين الشرق والغرب لم تكتمل بعد، الأمر إلى تراجع عدد السكان إذ غادر مليونا شخص، معظمهم شبان ونساء، المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية ودخل إليها عدد قليل من الشركات العالمية الكبيرة.

ويزداد بعد الناخبون في الشرق عن الحزبين التقليديين، وهما المحافظون الذين تنتمي إليهم المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف الحاكم، ويدعمون حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي وحزب اليسار.

تصويت احتجاجي

وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر، جاء حزب البديل من أجل ألمانيا AfD في المرتبة الثانية في ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ، بنسبة 27  بالمائة و 23 بالمائة من الأصوات على الترتيب. فيما تشير الاستطلاعات إلى أن حزب البديل قد يحقق ما نسبته 25 بالمائة في انتخابات ولاية تورينغن والتي من المقرر أن تجرى الشهر المقبل، ليأتي بذلك خلف اليسار، والذي يضم شيوعيين سابقين.

وعلى الصعيد الوطني، فإن حزب البديل والذي استفاد من شعور الناخبين بالاستياء من سياسة الأبواب المفتوحة التي اعتمدتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حيال أزمة المهاجرين، قد حصل على 12,6 من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2017.

وكان اندلاع أعمال عنف، ومنها أعمال الشغب التي قام بها اليمين المتطرف العام الماضي في مدينة كيمنتس - والتي تعد واحدة من أسوأ المصادمات التي وقعت في ألمانيا خلال عقود - قد عزز من صورة شرق ألمانيا المحبط والراديكالي. وقال هيرته إن كراهية الأجانب هو موقف يجب التغلب عليه، في الوقت الذي حذرت فيه الأوساط الاقتصادية من أن هذا الموقف قد يسبب ضرراً لآفاق الاستثمار في المنطقة.

ع.ح./ع.ج. (رويترز، ا ف ب، د ب ا) 

  • Grenzzaun Mexiko USA (dpa)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

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  • Grenze Türkei - Syrien (picture alliance/abaca/R. Maltas)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    بين تركيا وسوريا

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  • Palästina, Mauer in Betlehem (A. Al-Bazz)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

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  • Deutschland Berliner Mauer (colourbox)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار برلين

    الجدار الأسطورة الذي بدأ بناؤه عام 1961 قسم ألمانيا وأوروبا والعالم خلال الحرب الباردة حتى سقوطه عام 1989، فشكل رمزاً لإعادة الوحدة بين شطري ألمانيا.

  • Frankreich Mauer blockiert Weg von Flüchtlingen - Autobahn bei Calais (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    في كاليه لمنع الهجرة

    بسبب الهجرة واللجوء نحو أوروبا بدأت الجدران ترتفع داخل دول الاتحاد الأوروبي من جديد. جدار على طول الطريق السريع نحو مدينة كاليه، لمنع اللاجئين من العبور إلى بريطانيا عن طريق ركوب الشاحنات المتوجهة من فرنسا إلى بريطانيا. الهجرة غير الشرعية كانت من الأسباب التي دفعت البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Grenzanlagen in Panmunjom Südkorea (picture alliance/AP Photo)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    بين الكوريتين

    جدار يفصل الكوريتين، الجنوبية الرأسمالية عن الشمالية الشيوعية. بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953 وافق الطرفان على التراجع لمسافة كيلومترين عن الحدود الفاصلة بينهما. بني بعد ذلك جدار يصل طوله إلى 248 كيلومترا.

  • Spanien Enklave Melilla Flüchtlinge am Zaun (AFP/Getty Images/B.d. Avellaneda)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار مليله

    جدار الأسلاك الشائكة لمدينة مليله الإسبانية يفصلها عن المغرب. آلاف المهاجرين الأفارقة يعبرونه كل سنة لغرض اللجوء إلى أوروبا. المدينة الواقعة في أفريقيا تشكل نقطة عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للوصول إلى الفردوس الأوروبي.

  • Peru Mauer in Lima trennt Arme und Reiche (picture-alliance/AA/S. Castaneda)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار العار

    ولأميركا الجنوبية حصتها من الجدران أيضا. جدار العار أو كما يسميه السكان "جدار برلين في بيرو" في مدينة ليما عاصمة بيرو. يفصل بين الفقراء في حي سورسو والأغنياء في حي سان خوان ميرافولرس.

  • Irak Baghdad Sicherheit Betonmauer (picture-alliance/dpa/A. Abbas)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران بغداد التي اختفت

    بعد تصاعد العنف الطائفي عام 2006 في العراق وخاصة في بغداد، بنت الحكومة جدرانا لعزل المناطق ذات الأغلبية السنية عن ذات الأغلبية الشيعية. لكن الجدران اختفت تدريجيا من شوارع بغداد التي رفض سكانها تقسيمها.

  • Nordirland Belfast Protestanten Katholiken Konflikt (Peter Geoghegan)

    في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

    خط السلام

    في أوروبا نفسها كانت هناك جدران تفصل الطوائف الدينية عن بعضها. "خط السلام" الذي فصل الأحياء الكاثوليكية عن البروتستانتية في بلفاست، عاصمة ايرلندا الشمالية خلال الحرب الدينية بين الطرفين. بني الجدار عام 1969.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان

من جدار برلين إلى خط السلام في بلفاست وحتى "جدار العار" في بيرو، أقيمت عشرات الجدران حول العالم بين الدول وداخل المدن. في الذكرى الـ 58 لبناء جدار برلين، نستعرض بعض الجدران في ملف صور. (13.08.2019)  

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معرض في الذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين  

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