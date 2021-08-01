 في ذكرى ″الهولوكوست″ بحق السنتي والروما ـ مطالب بتعويض الضحايا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.08.2021

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سياسة واقتصاد

في ذكرى "الهولوكوست" بحق السنتي والروما ـ مطالب بتعويض الضحايا

ارتكب النازيون جرائم إبادة جماعية ضد أقلية السنتي والروما، لكن لم يتم تسليط الضوء بما فيه الكفاية على الجرائم الوحشية ضدهم أو تعويضهم، والبرلمان الأوروبي جعل الثاني من أغسطس يوما لتخليد ذكرى ضحاياهم.

إحياء ذكرى ضحايا السنتي والروما في معسكر الاعتقال داخاو

قرر البرلمان الأوروبي جعل الثاني من آب/ أغسطس يوما لتخليد ذكرى ضحايا النازية من أقلية السنتي والروما

"عزيزتي بانيتلا" كتبت ماغريتا بامبرغر إلى أختها في برلين قائلة "يجب أن أخبرك بأن طفلاي الصغيران قد توفيا"، وقد تم تهريب رسالتها هذه عام 1943 من معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتس- بيركناو، حيث كانت مارغريتا معتقلة هناك مع زوجها وطفليهما. وقد نجت هي وزوجها من الموت هناك في حين مات الطفلان.

مختارات

بعد 14عاما في منصب المستشارية، قامت المستشارة أنغيلا ميركل اليوم لأول مرة بزيارة معسكر الاعتقال النازي السابق في أوشفيتس الذي يعد من أكبر رموز الجرائم النازية بحق اليهود وشعوب أوروبية أخرى مثل غجر الروما والسينتي.

"في البداية كان التمييز ضد الآسيويين ثم الغجر وبعدهم جاء العرب والأتراك". بعض مما جاء في كلام رئيس الهيئة الاتحادية المختصة بمكافحة حالات التمييز العنصري في ألمانيا في الإشارة إلى زيادة في حالات التمييز بسبب كورونا.

منذ عام 1996، يحيي البرلمان الألماني (بوندستاغ) والناجون من معسكرات الإبادة في الـ27 من يناير سنويا، ذكرى جرائم النازية بحق الإنسانية. وغالبا ما يتعلق أيضا بالمخاطر الراهنة في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.

ويمكن قراءة رسالتها باللغة الأصلية وسماعها بالألمانية والإنكليزية والرومانية على موقع "صوت الضحايا-Voice of Victims" وهي واحدة من رسائل 60 شاهدا من معسكر الاعتقال. وقد جمع باحثون أوروبيون بالتعاون مع المؤرخة كارولا فينغز، شهادات من رسائل وأقوال لاشخاص من الأقليات التي تمت ملاحقتها من قبل النازيين في عشرين بلدا أوروبيا من بينها: بيلاروسيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وكرواتيا، والنمسا..

والمميز بما تم جمعه، هو أن الضحايا من السنتي والروما، هم المتحدثون وليس المجرمون، تقول كارولا فينغز المؤرخة والباحثة في جامعة هايدلبرغ الألمانية، في حديثها مع DW.

إبادة النساء والأطفال والمسنين

مثل طفلي مارغريتا، توفي معظم المعتقلين في معسكر أوشفيتس- بيركناو بسبب الجوع والمرض والعنف. في ليلة 2-3 آب/ أغسطس عام 1942 وصلت جريمة إبادة أقلية السنتي وروما إلى "ذروتها"، تقول فينغز، حيث تم في هذا اليوم قتل 4300 شخص. ولذا قرر البرلمان الأوروبي، اعتبار الثاني من آب/ أغسطس اليوم الأوروبي لتخليد ذكرى إبادة السنتي والروما.

في تلك الليلة ماتت غريتل ابنة تسيلي شميت، أيضا مختنقة بالغاز مع جديها وخالاتها وأولادهن الستة. قبل ذلك كان قد تم نقل تسيلي مع آخرين قادرين على العمل، حين حاولت النزول من القطار والعودة إلى عائلتها صفعها طبيب المعسكر النازي وأرغمها على العودة إلى القطار، وبذلك "أنقذ حياتي، لكنه لم يقم بما كنت أتمناه" تقول تسيلي.

متحف معسكر الاعتقال أوشفيتس قسم اعتقال السنتي والروما

في معسكر الاعتقال أوشفيتس-بيركناو ارتكبت اكبر مجزرة بحق أقلية السنتي والروما حيث أعدم أكثر من 4300 شخص في ليلة واحدة

من ملجأ الأطفال إلى معسكر الاعتقال

تم انتزاع أطفال فرانسيسكا كورتس (أوتو وسونيا وألبرت وتوماس) منها ووضعهم في ملجأ ومن هناك تم ترحيلهم إلى معسكر الاعتقال. وكتبت فرانسيسكا عام 1946 إلى المسؤولة عن ملجأ الأطفال الكاثوليكي، بأن الشرطة آنذاك أخبرتها شفهيا بأن "أطفالي الأربعة في أوشفيتس". فسألت فرانسيسكا "وماذا تريدون من أطفالي المساكين؟" فردوا عليها باختصار "إبادتهم". وقد تم أمرها بالتزام الصمت، وإلا سيتم ترحيلها هي وابنتها الكبرى ماريا أيضا إلى معسكر اعتقال. أطفال فرانيسيكا الأربعة قتلوا في أوشفيتس، ومن الأطفال الـ 39 الذين تم ترحيلهم معهم من ملجأ الأطفال الكاثوليكي لم ينج سوى أربعة منهم، من دون أن تحمي الكنيسة الكاثوليكية هؤلاء الأطفال.

وفي شهر مايو/ أيار من عام 1943 حين بدأت عمليات الترحيل إلى أوشفيتس والتعقيم القسري، كتب أسقف بريسلاو، أوسكار روزيه، "إذا لم تحمنا كنيستنا الكاثوليكية، فإننا نتعرض لتدبير محتقر أخلاقيا وقانونيا". وأكتب الأسقف أن عدد المهددين يبلغ "حوالي 14 ألف شخص من أتباع الكنيسة الرومانية-الكاثوليكية".

لكن نداء الأسقف هذا وكما مناشدات أخرى لم تلق أي صدى. بالعكس من ذلك هناك أمثلة من المناطق المحتلة في يوغسلافيا والاتحاد السوفياتي "حيث قام مسلمون بحماية أقلية السنتي وروما، ولم يتم ترحيلهم"، تقول المؤرخة كارولا فينغز.

الإبادة الجماعية في أوروبا

حيثما وصل النازيون في أوروبا، لاحقوا السنتي وروما وقتلوهم إما رميا بالرصاص أو في معسكرات الاعتقال، "حسب سياستهم وحلفائهم في تلك المناطق" تقول فينغز. ففي بولندا مثلا بالإضافة إلى معسكرات الاعتقال النازي كان هناك 180 مكانا تم ارتكاب مجازر فيها، كما كانت هناك مجازر في دول ومناطق أخرى احتلها النازيون.

ويقول الموسيقي يوزيب يوكا نيكويتش "منذ ولادتي حتى عام 1942 عشت مع عائلتي بشكل دائم في منطقة بريدافيك". بعد ذلك طرد رجال من الدرك وفاشيون كروات، عائلته وعائلات أخرى من السنتي وروما من هناك وتم ترحيلهم كبارا وصغارا رجالا ونساء إلى معسكر الاعتقال يازينوفاك. وكان واضحا أنه "تم جلبنا إلى هناك لنموت". وحين تم فصله بالقوة عن عائلته واقتياده مع رجال آخرين إلى الإعدام، نجح في الفرار والانضمام إلى رجال المقاومة.

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تحامل على غجر رومانيا باتهامهم بنشر كورونا

وفي صربيا نهاية عام 1941 تفيد ميلينا ستانوفيتش بأن النازيين دخلوا إلى حييهم في مدينة بلغراد و"اقتحم اثنان من رجال المخابرات وبصحبة اثنين من رجال الشرطة الصربية منزلنا". وتقول إن زوجها وأحد شقيقيها كانا موظفين حكوميين وشقيقها الآخر عاملا وابن زوجها موسيقيا، وكلهم لديهم أطفال وعائلة ويحملون الجنسية الصربية، فتم اعتقالهم جميعا ونقلهم مع 1500 رجل من الروما إلى معسكر اعتقال، وبعد عدة أيام تم إعدامهم رميا بالرصاص خارج المدينة.

وبعد نحو شهر من قتل زوجها والرجال الآخرين تم ترحيل ميلينا وزوجات الرجال الآخرين مع أطفالهن إلى معسكر اعتقال. وكثيرون من هؤلاء تم قتلهم مع المعتقلين اليهود في المعسكر. وأعلنت قوات الاحتلال النازي في صربيا عام 1942 أن صربيا هو البلد الوحيد التي "حل قضية اليهود والسيغوينا (السنتي والروما)".

في هنغاريا أيضا ارتكب النازيون مجازر وجرائم إبادة جماعية بحق أقلية السنتي والروما. وتفيد أنغيلا لاكاتوس، بأنه حين دخل 30 إلى 40 من رجال الشرطة إلى منطقة الروما في غربي هنغاريا، كانت حاملا وتم اعتقالها مع رجال ونساء آخرين، وتقول بأن امرأة أخرى كانت حامل ولم تستطع المشي ضربها شرطي وأطلق آخر الرصاص عليها وعلى جنينها وقلتها. وبعدها تم اقتياد أنغيلا والآخرين إلى حفرة كبيرة "حيث رأيت هناك أبي وشقيقي مقتولين، وأنا سقطت في الخندق" فأمطروها بالرصاص واصيبت بجروح عديدة في جسمها وسقط آخرون فوقها، ونجت من الموت لكنها فقدت جنينها كما باقي أفراد عائلتها. وقد أفادت بذلك في شهادتها ضد القائد العسكري الهنغاري جوزيف بنتر، لدى محاكمته بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وإدانته بارتكاب جرائم حرب والحكم عليه بالإعدام وقد نفذ الحكم عام 1948، وهو من المسؤولين القلائل عن إبادة أقلية السنتي والروما، الذين تمت محاكمتهم.

صورة لأطفال السنتي والروما

أطفال السنتي والروما كانوا من بين ضحايا جرائم النازية وقد دفن بعضهم أحياء

روسيا: القتل والدفن أحياء

في أبريل عام 1942 جاء النازيون إلى قرية ليديا كريلوفا الروسية، ونادى ضابط نازي على كل سكان القرية بأسمائهم فردا فردا. سمح لسكان القرية من غير الروما بالعودة إلى منازلهم. أما الروما فتم جلدهم عراة "وسوقهم كالماشية" إلى حافة حفرة، تقول ليديا. أطلق الرصاص على الأطفال أمام أعين أمهاتهم، ثم انتزع الرضع من حضن أمهاتهم وتم رميهم في الخندق. وتضيف ليديا التي نجت من المجزرة "ليس الأطفال وحدهم تم رميهم أحياء في الحفرة"، فقد رمى النازيون الألمان امرأة عجوز مريضة أيضا كانت بناتها تحملنها. وقد أفادت بشهادتها هذه لدى تحقيق الاتحاد السوفياتي في جرائم النازية.

لا تعويض في شرقي أوروبا

"في الكثير من البلدان لا يزال هناك وعي قليل حتى اليوم بأن أقلية السنتي والروما كانت ضحية إبادة جماعية ممنهجة"، تقول المؤرخة فينغز. ففي ألمانيا تم نكران تلك الإبادة لعقود عديدة. فالمجرمون لدى الشرطة الجنائية والذي واصلوا نهج النازيين العنصري، منعوا كشف تلك الجرائم والاعتراف بها، تقول فينغز، التي ترى أنه يجب تعويض ورثة الضحايا والأجيال اللاحقة من أبناء الضحايا، ليس في ألمانيا وإنما في البلدان الأخرى أيضا، وخاصة في النمسا حيث استبعد السنتي والروما وحرموا من التعويضات عام 1945. كما تطالب ألمانيا بأن تتولى المسؤولية عن ضحايا جرائم النازية من اقلية السنتي والروما كما فعلت مع الضحايا اليهود.

أندريا غروناو/ ع.ج

  • Skulptur über der Außenmauer der KZ-Gedenkstätte Dachau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    بدأت أعمال العنف ضد اليهود في ألمانيا والنمسا بمذبحة التاسع من نوفمبر 1938. وبدأ حينها المعسكر الذي يبعد عن ميونيخ بـ20 كلم يستقبل الأفواج الأولى من اليهود والمعارضين للنظام النازي.

  • Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    كانت فيلا "مارلييه" ببحيرة "فانزيه" ببرلين أحد مراكز التخطيط للمحرقة ضد اليهود. في 20 يناير 1942 اجتمع أعضاء من حكومة الرايخ داخل الفيلا لمناقشة إجراءات إبادة اليهود. ويوجد حاليا داخل إحدى غرف الفيلا نصب تذكاري لذلك اللقاء.

  • Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من 1933 حتى بداية الحرب العالمية الثانية كان مبنى الكونغرس النازي بمدينة نورنبيرغ مسرحا لأكبر خطابات وحملات الدعايىة للنازيبن. وكانت تنظم داخل المبنى الشاسع مسيرات ومؤتمرات الحزب النازي التي يحضرها ما يصل إلى مئتي ألف شخص.

  • Gedenkstätte Bergen-Belsen

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    معسكر الاعتقال بيرغن - بيلسن بولاية ساكسونيا السفلى كان أول معسكر مخصص لأسرى الحرب. وفي السنوات الأخيرة من الحرب استقبل المعسكر السجناء المرضى من معسكرات أخرى. من بين المعتقلين الأكثر شهرة الفتاة اليهودية آن فرانك التي كانت من بين 50 ألف حالة وفاة. واكتسبت فرانك شهرة عالمية بسبب مذكراتها التي نشرت بعد موتها.

  • Deutschland ehemaliges Konzentrationslager Buchenwald (Getty Images/J. Schlueter)

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    معسكر "بوخنفالد" القريب من مدينة فايمار بولاية تورينغن كان من بين أكبر معسكرات الاعتقال في ألمانيا. ففي الفترة ما بين 1937 وأبريل 1945 اختطف النازيون حوالي 270 شخص من جميع أنحاء أوروبا وتم الزج بهم في المعتقل. وكانت حصيلة الذين قتلوا منهم 64 ألفا.

  • Bendlerblock - Ehrenhof der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في العاصمة الألمانية برلين شيد داخل فناء مبنى "بندلر بلوك " تذكار يخلد ذكرى المقاومة الألمانية المسلحة ضد النازية. ففي الـ 20 من يوليو/تموز 1944 فشل العقيد غراف فون شتافنبرغ وضباط آخرون في محاولة اغتيال هيتلر. وفي نفس الليلة تم إعدام بعض المتورطين رميا بالرصاص داخل المبنى.

  • Gedenkstätte Hadamar

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من عام 1941 بدأ النازيون في بلدة هادمار الواقعة بولاية هيسن كان النازيون بقتل المصابين بالأمراض العقلية وذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبر النازيون أن حوالي 15 ألف شخص "لا يستحقون البقاء على قيد الحياة". ووصل عدد قتلى ما كان يُطلق عليه "القتل الرحيم" إلى 70 ألف شخص. ويخلد هذا التذكار في هادمار تلك الجرائم الانسانية.

  • Holocaust Denkmal Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود في العاصمة برلين، يعد من أهم النصب التذكارية. تم افتتاح هذا النصب التذكاري القريب من بوابة براندنبورغ في 10 مايو 2005. وصممه المهندس المعماري بيتر إيزنمان حيث يشبه مقبرة وفيه 2711 لوحًا خرسانيًا بأحجام مختلفة.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في برلين أقيم أيضا نصب تذكاري للمثليين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد النازيين. النصب التذكاري الذي افتتح في 27 مايو 2008 يتوفر على شاشة تُظهر مثليين يتبادلون القبل.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    قرب مبنى "الرايخستاغ" في برلين شيد عام 2012 تذكار على شكل حديقة تكريما لأرواح 500 ألف من القتلى الغجر خلال فترة الحكم النازي. وعلى حافة نافورة الحديقة يمكن للزوار قراءة قصيدة تذكر بتلك المأساة بعنوان "أوشفيتز" للشاعر سانتينو سبينيللي بالإنجليزية والألمانية وبالغة الرومانية.

  • Stolperstein in Hamburg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في تسعينيات القرن الماضي أطلق الفنان الألماني غونتر ديمنيغ مشروعًا خاصا لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست. ووضع أمام البيوت التي كان يسكنها الضحايا أحجارا نحاسية نقشت عليها أسماء الضحايا وتاريخ ولادتهم ووفاتهم. وتجاوز عدد هذه الأحجار النحاسية في ألمانيا 45 ألفا.

  • Der ehemalige Führerbau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في 30 أبريل 2015 ـ وبمناسبة ذكرى تحرير ميونيخ من النازيين ـ تم افتتاح مركز توثيق جديد لجرائم النازيين في قصر ميونيخ التاريخي المعروف ب "البيت البني". القصر كان إحدى مقرات الحزب وكان يضم مكتب أدولف هتلر. الكاتب: ايله سيمون/ عبد الرحمان عمار