في ذكرى اغتيال والده.. الحريري لا يرى مخرجاً إلا بدعم عربي

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الأحد (14 شباط/فبراير 2021) إنه لا يمكن إنقاذ بلاده من أزمتها الحالية بدون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي. وقال "ليس هناك مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين".

وأضاف الحريري في كلمة عبر التلفزيون في ذكرى مرور 16 عاما على اغتيال والده رفيق الحريري "هذه معادلة أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته، لخدمة لبنان واللبنانيين. ليس لخدمة أحد آخر."

وأدانت محكمة دولية عضوا بارزا في حزب الله الشيعي اللبناني في كانون الأول/ديسمبر بالتآمر لقتل رفيق الحريري في تفجير 2005. ونفت جماعة حزب الله أي صلة لها بالاغتيال.

ولفترة طويلة كانت دول الخليج تدعم الاقتصاد اللبناني الهش، لكن هذه الدول تبدو غير راغبة في المساعدة لتخفيف أسوأ أزمة مالية في بيروت منذ عقود وتلقي باللائمة على تنامي قوة جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وكُلف الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتشكيل حكومة بعدما فشل مصطفى أديب في أيلول/سبتمبر الماضي. ويجد الحريري صعوبة حتى الآن في تشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك حزب الله المتحالف مع إيران.

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وفي ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي ينبغي أن يكون رئيس البلاد مسيحياً مارونياً ورئيس الوزراء مسلماً سنياً. والرئيس الحالي ميشال عون حليف لحزب الله الذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية.

ويوم الأحد ألقى الحريري باللوم على عون في عرقلة تشكيل الحكومة. وقال إنه قدم لعون تشكيلة حكومة 14 مرة ولكنه لم يوافق عليها متذرعاً بالحفاظ على حقوق المسيحيين وأن آخر محاولة كانت منذ يومين.

وقال الحريري "جواب (عون) الأولي بصراحة لم يكن مشجعا وعاد إلى نغمة 6 زائد الطاشناق (الأرمني المسيحي) أي الثلث المعطل". في إشارة إلى ثلث أعضاء الحكومة بما يخوله الاعتراض على القرارات المهمة. لكن الحريري قال إن "هذا مستحيل."

ويعاني لبنان من انهيار مالي مع تصاعد الدين العام وارتفاع معدلات البطالة وتراجع العملة مما أدى إلى زيادة التضخم. وتتزعم فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان.

وسافر الحريري في الأسابيع الماضية إلى تركيا ومصر والإمارات وفرنسا. وتشكل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى في خارطة طريق فرنسية. تتضمن المبادرة الفرنسية خطوات للتصدي للفساد المستشري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي انهار بسبب تراكم الديون.

وقال الحريري "في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي التي أجريتها، هناك جهوزية واستعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار، لإعادة إعمار بيروت.

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وأحيا لبنانيون اليوم الأحد الذكرى الـ 16 لاغتيال الحريري و21 آخرين بإضاءة الشعلة وقراءة الفاتحة على روحه.

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بيانا تأبينيا، عبر فيه عن افتقاد لبنان اليوم لرفيق الحريري، بما كان يمثله من حضور وتأثير وإمكانات وظفها في خدمة لبنان.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)