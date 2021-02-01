 في ذكرى اغتيال والده.. الحريري لا يرى مخرجاً إلا بدعم عربي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2021

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في ذكرى اغتيال والده.. الحريري لا يرى مخرجاً إلا بدعم عربي

في كلمة متلفزة في ذكرى مرور 16 عاماً على اغتيال والده رفيق الحريري، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه لا يمكن إنقاذ لبنان من أزمته الحالية وتشكيل حكومة جديدة بدون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي.

صورة من الأرشيف لسعد الحريري يلقى كلمة في ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري

صورة من الأرشيف لسعد الحريري يلقى كلمة في ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الأحد (14 شباط/فبراير 2021) إنه لا يمكن إنقاذ بلاده من أزمتها الحالية بدون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي. وقال "ليس هناك مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين".

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فيما تنخفض درجة حرارة الطقس هذه الأيام في "بلاد الأرز"، ترتفع حرارة المشهد السياسي على وقع تجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي من المتوقع أن تكون "مختلفة" هذه المرة.

قضى الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم برصاص غادر في جنوب لبنان. نبذة عن مسيرة وأبرز محطات حياة، الرجل الذي كان قد حمّل سابقاً حسن نصرالله وحليفه نبيه بري مسؤولية "ما قد يجري" له ولعائلته ومنزله.

وأضاف الحريري في كلمة عبر التلفزيون في ذكرى مرور 16 عاما على اغتيال والده رفيق الحريري "هذه معادلة أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته، لخدمة لبنان واللبنانيين. ليس لخدمة أحد آخر."

وأدانت محكمة دولية عضوا بارزا في حزب الله الشيعي اللبناني في كانون الأول/ديسمبر بالتآمر لقتل رفيق الحريري في تفجير 2005. ونفت جماعة حزب الله أي صلة لها بالاغتيال.

ولفترة طويلة كانت دول الخليج تدعم الاقتصاد اللبناني الهش، لكن هذه الدول تبدو غير راغبة في المساعدة لتخفيف أسوأ أزمة مالية في بيروت منذ عقود وتلقي باللائمة على تنامي قوة جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وكُلف الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتشكيل حكومة بعدما فشل مصطفى أديب في أيلول/سبتمبر الماضي. ويجد الحريري صعوبة حتى الآن في تشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك حزب الله المتحالف مع إيران.

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مسائية DW: تكليف الحريري .. تعقيدات التأليف بين ضغوط الداخل والخارج

وفي ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي ينبغي أن يكون رئيس البلاد مسيحياً مارونياً ورئيس الوزراء مسلماً سنياً. والرئيس الحالي ميشال عون حليف لحزب الله الذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية.

ويوم الأحد ألقى الحريري باللوم على عون في عرقلة تشكيل الحكومة. وقال إنه قدم لعون تشكيلة حكومة 14 مرة ولكنه لم يوافق عليها متذرعاً بالحفاظ على حقوق المسيحيين وأن آخر محاولة كانت منذ يومين.

وقال الحريري "جواب (عون) الأولي بصراحة لم يكن مشجعا وعاد إلى نغمة 6 زائد الطاشناق (الأرمني المسيحي) أي الثلث المعطل". في إشارة إلى ثلث أعضاء الحكومة بما يخوله الاعتراض على القرارات المهمة. لكن الحريري قال إن "هذا مستحيل."

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مسائية DW: تحركات الحريري الخارجية ..ماذا وراءها؟

ويعاني لبنان من انهيار مالي مع تصاعد الدين العام وارتفاع معدلات البطالة وتراجع العملة مما أدى إلى زيادة التضخم. وتتزعم فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان.

وسافر الحريري في الأسابيع الماضية إلى تركيا ومصر والإمارات وفرنسا. وتشكل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى في خارطة طريق فرنسية. تتضمن المبادرة الفرنسية خطوات للتصدي للفساد المستشري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي انهار بسبب تراكم الديون.

وقال الحريري "في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي التي أجريتها، هناك جهوزية واستعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار، لإعادة إعمار بيروت.

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وأحيا لبنانيون اليوم الأحد الذكرى الـ 16 لاغتيال الحريري و21 آخرين بإضاءة الشعلة وقراءة الفاتحة على روحه. 

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بيانا تأبينيا، عبر فيه عن افتقاد  لبنان اليوم لرفيق الحريري، بما كان يمثله من حضور وتأثير وإمكانات وظفها في خدمة لبنان. 

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2005: اغتيال الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وأعقب ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة اللبنانية لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز 2006 خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب، التي كان يقودها فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو/ أيار 2007 بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر/ أيلول.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال الحريري. (الصورة هنا لحسن نصر الله وسعد الحريري تعود لعام 2009).

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة بدأت سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011. ويلعب الحزب منذ 2012 دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة، التي مر على انطلاقها أكثر من تسع سنوات.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2015: "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة، حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة في أغسطس/ آب 2015، بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفية في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وانتشر حينها على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    مع ركود النمو الاقتصادي وتراجع تدفقات رؤوس الأموال؛ واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.

  • Libanon neuer Premierminister Hassan Diab und Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019/2020: تواصل الاحتجاجات وتشكيل حكومة دياب

    استقالة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة على يد حسان دياب المدعوم من حزب الله، لم تهدأ من غضب الشارع اللبناني. فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية إلى السنة الحالية واستمر المحتجون في تنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها. كما أدى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في لبنان إلى تفاقم الأزمة وبالتالي استمرار خروج اللبنانيين للشارع والتذكير بمطالبهم.

  • Libanon Explosion in Beirut (Getty Images/AFP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    انفجار مرفأ بيروت يزلزل حكومة دياب

    عقب الانفجار المروع الذي هزّ بيروت وعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب، التي اضطرت لتقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات في العاشر من أغسطس/ آب 2020. وفي كلمة له إلى اللبنانيين من السراي الحكومية قال دياب إن ما وصفها بـ "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، و أحد نماذج الفساد انفجار بيروت".

  • Plakat vom ehemaligen Premierminister Rafik al-Hariri in Libanon Sidon (Reuters/A. Taher)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    الحكم في قضية اغتيال الحريري

    بعد خمسة عشر عاماً انتظر خلالها اللبنانيون حقيقة القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (18 آب/ أغسطس 2020) أنه لا يوجد دليل على تورط النظام السوري أو قيادة حزب الله بصورة "مباشرة" في اغتيال الحريري. لكن الحكم أشار في ذات الوقت إلى تورط عضو من حزب الله في واقعة الاغتيال.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen (Reuters/A. Konstantinidis)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    لبنان أمام مفترق طرق

    يأتي الحكم في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم في قضية الحريري الموقف المضطرب أصلا بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه . كما يرى لبنانييون من بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15عاما،أن الحكم "ليس كافياً". إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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