في ذكرى اعتداء برلين.. ألمانيا تحدد أولوياتها الأمنية

قالت كريستينه لامبريشت، وزيرة العدل الألمانية، إن "الأولوية القصوى بالنسبة للأجهزة الأمنية والقضاء" لا تزال تتمثل في كشف الجرائم الإسلاموية ومنعها وتتبعها. وفي إشارة إلى الجرائم التي وقعت في مدن نيس وفيينا ودريسدن في الشهور الماضية، وأوضحت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "الإرهاب الإسلاموي خطر شديد وجدي للغاية في أوروبا".
وقالت لامبريشت عن هجوم برلين الذي وقع قبل أربع سنوات وأودى بحياة 11 ضحية وعشرات الإصابات: "سنظل موجودين من أجل الضحايا"، مضيفة أن الفكر لا يزال مشغولا بأهالي الضحايا والمصابين والمسعفين الذين لا يزالون يعانون من تداعيات الهجوم.
وأضافت لامبريشت:" علينا أن نوقف دوامة الكراهية والعنف التي يمكن أن تدفع مجرمي العنف لارتكاب جرائم مروعة".
وأعلنت الوزيرة عن مزيد من تعزيز التعاون الأوروبي، مشيرة إلى المضي قدما في صقل وسائل التحقيق ووضع التزامات لمنصات الإنترنت في كل انحاء أوروبا للتصدي للتحريض والعنف.
تأتي هذه التصريحات بمناسبة حلول الذكرى السنوية الرابعة لهجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس العامري في التاسع عشر من كانون أول/ ديسمبر 2016 في سوق لعيد الميلاد (كريسماس) قبالة كنيسة الذكرى في العاصمة الألمانية برلين، حيث سرق العامري شاحنة بعد أن قتل سائقها ثم دهس بها جمعا من الناس ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة عشرات، وقد تمكن من الفرار إلى إيطاليا حيث لقي حتفه هناك برصاص الشرطة.
وستحيي العاصمة الألمانية ذكرى الهجوم في صمت مساء اليوم، وستدق أجراس الكنيسة 12 مرة في نفس توقيت وقوع الهجوم، ورغم جائحة كورونا، ستقيم الكنيسة قداساً صغيراً لأرواح الضحايا.
اقرأ أيضاً: اعتداء برلين - تحقيق يبرئ سلطات ولاية ألمانية من التقصير
تقصير أمني
هذا وفيما يخص الاعتداء اعترف رئيس "مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي"، هولغر مونش وقوع تقصير في تبادل المعلومات بين السلطات الأمنية الألمانية نفسها، ومع نظيراتها على المستوى الأوروبي.
ففي أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2016 أبلغت السلطات الأمنية المغربية الاستخبارات الخارجية الألمانية و"مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي" عن أنشطة التونسي أنيس العامري، بيد أن الجهازين الألمانيين لم يبلغا المعلومات إلى "هيئة حماية الدستور" (المخابرات الداخلية).
خ.س/ص.ش (د ب أ)
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وأعضاء في حكومتها يضعون ورودا في مكان الحادث الذي شهد مقتل 12 شخصا وجرح 50 آخرين بسبب دهس شاحنة لحشد من الناس في أحد أسواق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
هذا المكان الذي تتواجد فيه الورود سيظل شاهدا على يوم حزين في تاريخ برلين وألمانيا، حيث لقي هنا رجال ونساء أبرياء حتفهم عن طريق الدهس بشاحنة في حادث وصفه السياسيون الألمان بأنه هجوم متعمد.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
بعد حادث برلين المؤلم تم تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية الألمانية، كما هو الشأن هنا أمام مقر المستشارية في برلين. تنكيس الأعلام يأتي كتعبير عن الحزن والتعاطف مع ضحايا هجوم برلين الأخير، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
السفارة الأمريكية في برلين أعلنت تضامنها مع ألمانيا بعد اعتداء برلين الدموي، حيث تم تكنيس العلم الأمريكي اليوم. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكد فيه دعم بلاده الكامل لألمانيا بعد اعتداء برلين.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
صورة تعبر عن حالة الحزن والصدمة التي تعيشها برلين بعد الاعتداء على مواطنين دهسا بشاحنة في أحد أسواق الميلاد. "بابا نويل" الذي يعد رمزا لأعياد الميلاد يجلس حزينا ومصدوما في إشارة إلى تحول الفرحة بأجواء أعياد الميلاد في برلين إلى حزن وألم بعد الاعتداء الأخير.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف ونواب في البرلمان الفرنسي يقفون دقيقة صمت حدادا على ضحايا اعتداء برلين. وكان لهجوم برلين صدى خاص في فرنسا لأنه يذكر أيضا بالهجوم الأخير الذي أوقع عددا كبيرا من القتلى في نيس جنوب البلاد والذي نفذ أيضا بشاحنة، مساء الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
عمدة العاصمة الألمانية برلين وحاكمها ميشائل مولر أعرب عن صدمته العميقة بعد الهجوم الذي استهدف أحد أسواق الميلاد في برلين، وقال مولر "هجوم برلين يعد هجوما على حريتنا جميعا".
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
هكذا بدى موقع الحادث صباح اليوم الموالي للاعتداء الذي طال أحد أسواق الميلاد في برلين. شموع وورود في مكان الاعتداء، فيما أعلنت شرطة برلين أن أسواق الميلاد في العاصمة الألمانية ستغلق اليوم، لكنها ستعود لتفتح أبوابها أمام الزوار يوم غد بحذر أكثر.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
السفير الألماني في إسبانيا بيتير تيمبل وموظفيه في مدريد يعبرون عن تضامنهم مع ضحايا اعتداء برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا وتسبب في جرح العشرات.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
وزير المالية الإسباني كريستوبال مونتورو وأعضاء البرلمان الإسباني يعلنون تضامنهم مع ألمانيا بعد حادث برلين المأساوي الذي خلف مقتل 12 شخصا دهسا بشاحنة في أحد أسواق الميلاد بألمانيا.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توقع في سجل خصص للعزاء في ضحايا هجوم الدهس بشاحنة وسط برلين. ميركل رجحت أن يكون حادث الدهس إرهابيا، فيما تواصل السلطات الألمانية التحقيق مع المشتبه به وهو طالب لجوء باكستاني. إعداد: هشام الدريوش
الكاتب: هشام الدريوش